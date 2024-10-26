https://crimea.ria.ru/20241026/kak-armiya-rossii-osvobozhdala-ukrainsk-i-spasala-mirnykh-lyudey-ot-vsu-1141365429.html

Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ

Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ

Освобождение города Украинск в ДНР сопровождалось зачисткой украинских боевиков, которые оборудовали свои укрепления в жилой застройке, и эвакуацией мирных... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T11:56

2024-10-26T11:56

2024-10-26T12:06

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Освобождение города Украинск в ДНР сопровождалось зачисткой украинских боевиков, которые оборудовали свои укрепления в жилой застройке, и эвакуацией мирных жителей. Об этом рассказали военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении города.В город российские бойцы входили небольшими группами совместно с другими подразделениями "Центра". По словам командира штурмовой роты Эдуарда, украинские боевики оборудовали укрепления в жилой застройке.В ходе успешного штурма ВС РФ и проведения зачистки огневых точек военнослужащие ВСУ сдавались в плен, отметили в ведомстве.При этом российским бойцам требовалось спасать мирное население. Людям помогали эвакуироваться в пункты временного размещения, где предоставляется все необходимое.Об освобождении города Украинск в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" Минобороны России сообщило 26 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР Новости СВО – потери Украины за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков 55 украинских боевиков сдались в плен за неделю

https://crimea.ria.ru/20241025/rossiyskie-voyska-nadezhno-okruzhili-vsu-v-kurskoy-oblasti--putin-1141358661.html

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министерство обороны рф