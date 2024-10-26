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Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ
Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ
Освобождение города Украинск в ДНР сопровождалось зачисткой украинских боевиков, которые оборудовали свои укрепления в жилой застройке, и эвакуацией мирных... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T11:56
2024-10-26T11:56
2024-10-26T12:06
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Освобождение города Украинск в ДНР сопровождалось зачисткой украинских боевиков, которые оборудовали свои укрепления в жилой застройке, и эвакуацией мирных жителей. Об этом рассказали военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении города.В город российские бойцы входили небольшими группами совместно с другими подразделениями "Центра". По словам командира штурмовой роты Эдуарда, украинские боевики оборудовали укрепления в жилой застройке.В ходе успешного штурма ВС РФ и проведения зачистки огневых точек военнослужащие ВСУ сдавались в плен, отметили в ведомстве.При этом российским бойцам требовалось спасать мирное население. Людям помогали эвакуироваться в пункты временного размещения, где предоставляется все необходимое.Об освобождении города Украинск в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" Минобороны России сообщило 26 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР Новости СВО – потери Украины за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков 55 украинских боевиков сдались в плен за неделю
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министерство обороны рф
Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ
Бойцы группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению Украинска в ДНР
11:56 26.10.2024 (обновлено: 12:06 26.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Освобождение города Украинск в ДНР сопровождалось зачисткой украинских боевиков, которые оборудовали свои укрепления в жилой застройке, и эвакуацией мирных жителей. Об этом рассказали военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении города.
В город российские бойцы входили небольшими группами совместно с другими подразделениями "Центра". По словам командира штурмовой роты Эдуарда, украинские боевики оборудовали укрепления в жилой застройке.
"Смелые и решительные действия штурмовиков, умелое руководство командиров всех степеней, а также эффективное применение различных сил и средств поражения позволяют выполнить боевые задачи и продвигаться в глубину обороны противника", – отметили в Минобороны.
В ходе успешного штурма ВС РФ и проведения зачистки огневых точек военнослужащие ВСУ сдавались в плен
, отметили в ведомстве.
При этом российским бойцам требовалось спасать мирное население. Людям помогали эвакуироваться в пункты временного размещения, где предоставляется все необходимое.
Об освобождении города Украинск в ДНР подразделениями группировки российских войск "Центр" Минобороны России сообщило 26 сентября.
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