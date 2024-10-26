https://crimea.ria.ru/20241026/shest-zaklyuchennykh-sbezhali-iz-kolonii-v-lipetskoy-oblasti-1141364842.html

Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, идут мероприятия по розыску и задержанию преступников, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T10:26

2024-10-26T10:26

2024-10-26T10:28

игорь артамонов

липецкая область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

фсин

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, идут мероприятия по розыску и задержанию преступников, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.Артамонов предупредил, что власти ожидают появления большого количества вбросов со стороны Украины в связи с побегом, и призвал население не реагировать на фейки и не поддаваться панике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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липецкая область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), фсин, новости