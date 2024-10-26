Рейтинг@Mail.ru
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241026/shest-zaklyuchennykh-sbezhali-iz-kolonii-v-lipetskoy-oblasti-1141364842.html
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, идут мероприятия по розыску и задержанию преступников, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T10:26
2024-10-26T10:28
игорь артамонов
липецкая область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
фсин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/53/1101225314_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5d0538790d23b4dbff4b7da620472af5.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, идут мероприятия по розыску и задержанию преступников, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.Артамонов предупредил, что власти ожидают появления большого количества вбросов со стороны Украины в связи с побегом, и призвал население не реагировать на фейки и не поддаваться панике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240823/zaklyuchennye-kolonii-pod-volgogradskom-vzyali-zalozhnikov-est-ranenye-1139822948.html
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/53/1101225314_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9e0ed1a794dd1efe415a3c018fcd2b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), фсин, новости
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области

10:26 26.10.2024 (обновлено: 10:28 26.10.2024)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, идут мероприятия по розыску и задержанию преступников, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.
Артамонов предупредил, что власти ожидают появления большого количества вбросов со стороны Украины в связи с побегом, и призвал население не реагировать на фейки и не поддаваться панике.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ограждение из колючей проволоки - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
23 августа, 13:27
Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые
 
Игорь АртамоновЛипецкая областьПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ФСИННовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
10:15ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
10:03"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
09:38Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС
09:10Пожар на ярмарке в Севастополе: что известно
08:53Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине
08:03Где в Севастополе не будет света на выходных
07:39В Крыму появились две модульные библиотеки
07:06"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе
00:01Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:26Крымский мост открыли после перекрытия движения
23:23На Крымском мосту остановлено движение транспорта
22:56Главные новости Крыма: 25 октября
22:39Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР
22:35Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
22:14Главное за день: 25 октября
21:59В Крыму до марта закрыли два заповедника
21:43Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
21:35Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Лента новостейМолния