https://crimea.ria.ru/20241026/shest-zaklyuchennykh-sbezhali-iz-kolonii-v-lipetskoy-oblasti-1141364842.html
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, идут мероприятия по розыску и задержанию преступников, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T10:26
2024-10-26T10:26
2024-10-26T10:28
игорь артамонов
липецкая область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
фсин
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, идут мероприятия по розыску и задержанию преступников, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале."Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.Артамонов предупредил, что власти ожидают появления большого количества вбросов со стороны Украины в связи с побегом, и призвал население не реагировать на фейки и не поддаваться панике.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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игорь артамонов, липецкая область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), фсин, новости
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
10:26 26.10.2024 (обновлено: 10:28 26.10.2024)