https://crimea.ria.ru/20241026/krymskiy-most-seychas---snova-rastet-ochered-1141366154.html

Крымский мост сейчас - снова растет очередь

Крымский мост сейчас - снова растет очередь - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Крымский мост сейчас - снова растет очередь

Пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T12:19

2024-10-26T12:19

2024-10-26T12:20

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у Крымского моста начала расти в субботу утром. В 11:00 в очереди на Крымский мост со стороны полуострова стояли 95 автомобилей. А спустя час проезда ожидали уже 260 машинПри этом проезд со стороны Тамани остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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