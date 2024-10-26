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Крымский мост сейчас - снова растет очередь
Крымский мост сейчас - снова растет очередь - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Крымский мост сейчас - снова растет очередь
Пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T12:19
2024-10-26T12:19
2024-10-26T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у Крымского моста начала расти в субботу утром. В 11:00 в очереди на Крымский мост со стороны полуострова стояли 95 автомобилей. А спустя час проезда ожидали уже 260 машинПри этом проезд со стороны Тамани остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас - снова растет очередь
В очереди перед Крымским мостом стоят 260 машин со стороны Керчи
12:19 26.10.2024 (обновлено: 12:20 26.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очередь у Крымского моста начала расти в субботу утром. В 11:00 в очереди на Крымский мост со стороны полуострова стояли 95 автомобилей. А спустя час проезда ожидали уже 260 машин
"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом проезд со стороны Тамани остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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