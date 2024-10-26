https://crimea.ria.ru/20241026/razbeg-iz-zimy-v-vesnu--pogoda-v-krymu-na-subbotu-1141361894.html

Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу

Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу

В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T00:01

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2024-10-26T00:01

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.В Севастополе облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16 градусов.На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10. днем потеплеет до +17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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