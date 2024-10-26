https://crimea.ria.ru/20241026/razbeg-iz-zimy-v-vesnu--pogoda-v-krymu-na-subbotu-1141361894.html
Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T00:01
2024-10-26T00:01
2024-10-26T00:01
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.В Севастополе облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16 градусов.На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10. днем потеплеет до +17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму ожидается сухая погода и до 17 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.
"В Крыму в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +10, днем +12…17, в горах +5…10", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.
В Севастополе облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16 градусов.
На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10. днем потеплеет до +17.
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