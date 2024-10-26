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Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T00:01
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.В Севастополе облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16 градусов.На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10. днем потеплеет до +17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241025/solnechno-i-bez-dozhdey--fobos-obeschaet-teplye-vykhodnye-dlya-kryma-1141353100.html
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крым
Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу

В субботу в Крыму ожидается сухая погода и до 17 градусов тепла

00:01 26.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая погода, которая установилась в регионе благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.
"В Крыму в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +10, днем +12…17, в горах +5…10", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +12...14.
В Севастополе облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +14…16 градусов.
На побережье также осадков не прогнозируют. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью столбики термометров покажут +8...10. днем потеплеет до +17.
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Заголовок открываемого материала
00:01Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:26Крымский мост открыли после перекрытия движения
23:23На Крымском мосту остановлено движение транспорта
22:56Главные новости Крыма: 25 октября
22:39Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР
22:35Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
22:14Главное за день: 25 октября
21:59В Крыму до марта закрыли два заповедника
21:43Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
21:35Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
21:22В Керчи простились с двумя героями спецоперации
21:20Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
21:12Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя
20:59Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
20:46Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
20:30Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма
20:13В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
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