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Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны
Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны
Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T12:08
2024-10-26T12:12
липецкая область
происшествия
фсин
игорь артамонов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области.В СУ СК по Липецкой области сообщили, что заведено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения после побега шестерых заключенных."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег (ст.293 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября сбежали. Сейчас беглецов ищут."Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей", - сказали в СК.В ведомстве подчеркнули, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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липецкая область, происшествия, фсин, игорь артамонов, новости
Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области

12:08 26.10.2024 (обновлено: 12:12 26.10.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников", - написал он.
Ранее сообщалось, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области.
В СУ СК по Липецкой области сообщили, что заведено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения после побега шестерых заключенных.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег (ст.293 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября сбежали. Сейчас беглецов ищут.
"Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей", - сказали в СК.
В ведомстве подчеркнули, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность.
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Липецкая областьПроисшествияФСИНИгорь АртамоновНовости
 
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