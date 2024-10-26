https://crimea.ria.ru/20241026/dvoe-sbezhavshikh-iz-lipetskoy-kolonii-zaklyuchennykh-zaderzhany-1141365971.html

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T12:08

2024-10-26T12:08

2024-10-26T12:12

липецкая область

происшествия

фсин

игорь артамонов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области.В СУ СК по Липецкой области сообщили, что заведено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения после побега шестерых заключенных."Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег (ст.293 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября сбежали. Сейчас беглецов ищут."Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей", - сказали в СК.В ведомстве подчеркнули, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

липецкая область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, происшествия, фсин, игорь артамонов, новости