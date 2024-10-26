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Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241026/kogda-reformiruyut-oon-i-kak-na-eto-povliyaet-briks-1141363977.html
Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС
Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС
БРИКС не подменит ООН, но создаст работающую организацию на площадке Организации Объединенных Наций, трансформация которой неизбежна, но на это уйдут годы... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T09:38
2024-10-26T09:38
радио "спутник в крыму"
мнения
владимир киреев
оон
брикс
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. БРИКС не подменит ООН, но создаст работающую организацию на площадке Организации Объединенных Наций, трансформация которой неизбежна, но на это уйдут годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.По словам Киреева, БРИКС как объединение не может и не стремится подменить ООН.Сейчас БРИКС – это своеобразный клуб по интересам, в котором объединяются страны со схожими подходами к мировой экономике и политике, отметил политолог. Но клуб увеличивается и усиливается, превращаясь в блок с коллективной парадигмой и четким взглядом на то, как необходимо развивать мир, подчеркнуло он."Все больше позиция прорабатывается и становится общей, и клуб превращается в единую структуру. Мы видим, что уже выстроилась очередь из стран, которые стремятся туда войти. И постепенно будут формироваться все новые экономические и политические институты на базе БРИКС", – отметил политолог.Появится и некая структура, которая трансформирует ООН, считает Киреев."Это будет не эквивалент ООН, а скорее организация, которая будет работать в том числе на площадке ООН. Потому что ООН – это единая планетарная площадка, которая включает в себя все страны мира, среди которых есть те, которые имеют с Россией диаметрально противоположные взгляды на многие мировые проблемы", – отметил эксперт.По мнению Киреева, реформировать ООН сейчас несвоевременно, поскольку еще не завершены все многие процессы трансформации самого мирового порядка.Он подчеркнул, что сейчас в мире проходит процесс технологической трансформации, более глубокой в истории человечества, чем аграрная и промышленная революции."И это неизбежно поменяет коренным образом, совершенно фундаментально всю нашу основу жизни, все устройство и общественное и даже антропологическое. И все это будет формировать новые институты власти и отношения. И вот когда все это будет формироваться, будет более актуально менять структуру Организации Объединенных Наций", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
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мнения, владимир киреев, оон, брикс, политика
Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС

В структуре ООН благодаря БРИКС со временем появится новая организация – мнение

09:38 26.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. БРИКС не подменит ООН, но создаст работающую организацию на площадке Организации Объединенных Наций, трансформация которой неизбежна, но на это уйдут годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.
По словам Киреева, БРИКС как объединение не может и не стремится подменить ООН.
"У организации другие цели. Она является интеграционным центром, альтернативным западным, таким как НАТО, ЕС, некоторым экономическим формулам взаимодействия США со своими партнерами и двусторонним отношениям. Все больше речь идет о формировании новой мировой системы с БРИКС в центре", – пояснил Киреев.
Сейчас БРИКС – это своеобразный клуб по интересам, в котором объединяются страны со схожими подходами к мировой экономике и политике, отметил политолог. Но клуб увеличивается и усиливается, превращаясь в блок с коллективной парадигмой и четким взглядом на то, как необходимо развивать мир, подчеркнуло он.
"Все больше позиция прорабатывается и становится общей, и клуб превращается в единую структуру. Мы видим, что уже выстроилась очередь из стран, которые стремятся туда войти. И постепенно будут формироваться все новые экономические и политические институты на базе БРИКС", – отметил политолог.
Появится и некая структура, которая трансформирует ООН, считает Киреев.
"Это будет не эквивалент ООН, а скорее организация, которая будет работать в том числе на площадке ООН. Потому что ООН – это единая планетарная площадка, которая включает в себя все страны мира, среди которых есть те, которые имеют с Россией диаметрально противоположные взгляды на многие мировые проблемы", – отметил эксперт.
По мнению Киреева, реформировать ООН сейчас несвоевременно, поскольку еще не завершены все многие процессы трансформации самого мирового порядка.
"Смысл имеет только на том этапе, когда глобальный вопрос об изменении всей мировой политической и экономической конструкции будет решен. А этот вопрос будет растянут на несколько лет, потому что будут еще политические и экономические противостояния", – заметил Киреев.
Он подчеркнул, что сейчас в мире проходит процесс технологической трансформации, более глубокой в истории человечества, чем аграрная и промышленная революции.
"И это неизбежно поменяет коренным образом, совершенно фундаментально всю нашу основу жизни, все устройство и общественное и даже антропологическое. И все это будет формировать новые институты власти и отношения. И вот когда все это будет формироваться, будет более актуально менять структуру Организации Объединенных Наций", – заключил эксперт.
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