https://crimea.ria.ru/20241025/predelnyy-egoizm-chto-pokazalo-miru-khamstvo-zelenskogo-v-adres-oon-1141359158.html
Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
Хамский выпад Владимира Зеленского в адрес генсека ООН в связи с его визитом в Россию для участия в саммите БРИКС продемонстрировал миру предельный эгоизм... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T21:20
2024-10-25T21:20
2024-10-25T21:40
радио "спутник в крыму"
оон
антониу гутерриш
владимир зеленский
украина
в мире
политика
мнения
владимир киреев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137455239_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ad6a7694c1106d976c8775ad6462fdd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Хамский выпад Владимира Зеленского в адрес генсека ООН в связи с его визитом в Россию для участия в саммите БРИКС продемонстрировал миру предельный эгоизм киевского режима, который дошел уже до того, чтобы требовать абсолютной подчиненности глобальной международной организации своим личным интересам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.Владимир Зеленский накануне в ООН нахамил в адрес организации и лично ее генсека Антониу Гутерриша в связи с его участием в саммите БРИКС в Казани.По его словам, Киев уже не раз показывал, что "если современной Украине что-то хочется, то она должна это получить любыми способами", и ее политикум не стесняется в выражениях и манипуляциях, теряя границы."Стоит обратить внимание на то, как Зеленский манипулирует сейчас западной повесткой. Как навязывает Евросоюзу свое представление о структуре безопасности, о дальнейшей роли ЕС, как угрожает США. Теперь ООН", – заметил Киреев.Такое поведение Зеленского неслучайно напоминает поступки израильского лидера Биньямина Нетаньяху, который проигнорировал постановление суда ООН по его политике в Палестине, заметил политолог.По словам Киреева, "Украина и Израиль очень похожи в своем стремлении расправляться со всеми инакомыслящими и нежелании признавать право оппонентов на альтернативную точку зрения". И обе эти страны – привилегированные прокси-силы США, что многое объясняет.Точно так же Гутерриш, следуя желаниям большинства участников организации, которую он возглавляет, проявляет внимание к саммиту БРИКС в Казани, подчеркнул политолог.И хотя такой сценарий не нравится ни Украине, ни США, последние стали отстраняться от своих прокси, из-за которых уже много потеряли в авторитете, а это не может нравиться Вашингтону, заметил Киреев. По его словам, нынешние настроения Америки ярко продемонстрировал президент Джо Байден, не приехав в Германию на встречу в формате "Рамштайн", чтобы не встречаться с Зеленским, который только требует и предъявляет претензии, заключил эксперт.В июле Зеленский раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за визит в РФ и встречу с российским лидером Владимиром Путиным. А в сентябре в оскорбительной форме высказался в адрес коллективного Запада из-за запрета наносить удары вглубь России натовским оружием и посмеялся над существованием плана канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию украинского конфликта, заявив, что никаких планов об Украине без Украины быть не может.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКСО чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниНетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137455239_43:0:952:682_1920x0_80_0_0_78501c8fdbee26fca598fe53bf47c672.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, антониу гутерриш, владимир зеленский, украина, в мире, политика, мнения, владимир киреев
Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
Хамство Зеленского в адрес генсека ООН показало предельный эгоизм Киева – Киреев
21:20 25.10.2024 (обновлено: 21:40 25.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Хамский выпад Владимира Зеленского в адрес генсека ООН в связи с его визитом в Россию для участия в саммите БРИКС продемонстрировал миру предельный эгоизм киевского режима, который дошел уже до того, чтобы требовать абсолютной подчиненности глобальной международной организации своим личным интересам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.
Владимир Зеленский накануне в ООН нахамил
в адрес организации и лично ее генсека Антониу Гутерриша в связи с его участием в саммите БРИКС в Казани.
"Понятно, что страна находится в конфликте с Россией, а этот саммит играет имиджево на Россию. Но то, что Украина требует абсолютной подчиненности глобальной международной организации своим личным интересам, – это подчеркивает предельный эгоизм", – прокомментировал Киреев.
По его словам, Киев уже не раз показывал, что "если современной Украине что-то хочется, то она должна это получить любыми способами", и ее политикум не стесняется в выражениях и манипуляциях, теряя границы.
"Стоит обратить внимание на то, как Зеленский манипулирует сейчас западной повесткой. Как навязывает Евросоюзу свое представление о структуре безопасности, о дальнейшей роли ЕС, как угрожает США. Теперь ООН", – заметил Киреев.
Такое поведение Зеленского неслучайно напоминает поступки израильского лидера Биньямина Нетаньяху, который проигнорировал постановление суда ООН по его политике в Палестине, заметил политолог.
По словам Киреева, "Украина и Израиль очень похожи в своем стремлении расправляться со всеми инакомыслящими и нежелании признавать право оппонентов на альтернативную точку зрения". И обе эти страны – привилегированные прокси-силы США, что многое объясняет.
"Но Гутерриш – руководитель организации, в которой состоят не только те страны, которые подчиняются США. Это страны мира, все человечество. Он, может, очень бы хотел на личном уровне нравиться американцам, но не может игнорировать, например, мнение подавляющего большинства стран-участниц ООН, которые смотрят на события, на Ближнем Востоке, откровенно говоря, с ужасом, и вынужден высказываться очень осторожно", – заметил Киреев.
Точно так же Гутерриш, следуя желаниям большинства участников организации, которую он возглавляет, проявляет внимание к саммиту БРИКС в Казани, подчеркнул политолог.
И хотя такой сценарий не нравится ни Украине, ни США, последние стали отстраняться от своих прокси, из-за которых уже много потеряли в авторитете, а это не может нравиться Вашингтону, заметил Киреев. По его словам, нынешние настроения Америки ярко продемонстрировал президент Джо Байден, не приехав в Германию на встречу в формате "Рамштайн", чтобы не встречаться с Зеленским, который только требует и предъявляет претензии, заключил эксперт.
В июле Зеленский раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за визит в РФ и встречу с российским лидером Владимиром Путиным. А в сентябре в оскорбительной форме высказался в адрес коллективного Запада из-за запрета наносить удары вглубь России натовским оружием и посмеялся над существованием плана канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию украинского конфликта, заявив, что никаких планов об Украине без Украины быть не может.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: