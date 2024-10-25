https://crimea.ria.ru/20241025/predelnyy-egoizm-chto-pokazalo-miru-khamstvo-zelenskogo-v-adres-oon-1141359158.html

Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН

Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН

Хамский выпад Владимира Зеленского в адрес генсека ООН в связи с его визитом в Россию для участия в саммите БРИКС продемонстрировал миру предельный эгоизм... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T21:20

2024-10-25T21:20

2024-10-25T21:40

радио "спутник в крыму"

оон

антониу гутерриш

владимир зеленский

украина

в мире

политика

мнения

владимир киреев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137455239_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ad6a7694c1106d976c8775ad6462fdd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Хамский выпад Владимира Зеленского в адрес генсека ООН в связи с его визитом в Россию для участия в саммите БРИКС продемонстрировал миру предельный эгоизм киевского режима, который дошел уже до того, чтобы требовать абсолютной подчиненности глобальной международной организации своим личным интересам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.Владимир Зеленский накануне в ООН нахамил в адрес организации и лично ее генсека Антониу Гутерриша в связи с его участием в саммите БРИКС в Казани.По его словам, Киев уже не раз показывал, что "если современной Украине что-то хочется, то она должна это получить любыми способами", и ее политикум не стесняется в выражениях и манипуляциях, теряя границы."Стоит обратить внимание на то, как Зеленский манипулирует сейчас западной повесткой. Как навязывает Евросоюзу свое представление о структуре безопасности, о дальнейшей роли ЕС, как угрожает США. Теперь ООН", – заметил Киреев.Такое поведение Зеленского неслучайно напоминает поступки израильского лидера Биньямина Нетаньяху, который проигнорировал постановление суда ООН по его политике в Палестине, заметил политолог.По словам Киреева, "Украина и Израиль очень похожи в своем стремлении расправляться со всеми инакомыслящими и нежелании признавать право оппонентов на альтернативную точку зрения". И обе эти страны – привилегированные прокси-силы США, что многое объясняет.Точно так же Гутерриш, следуя желаниям большинства участников организации, которую он возглавляет, проявляет внимание к саммиту БРИКС в Казани, подчеркнул политолог.И хотя такой сценарий не нравится ни Украине, ни США, последние стали отстраняться от своих прокси, из-за которых уже много потеряли в авторитете, а это не может нравиться Вашингтону, заметил Киреев. По его словам, нынешние настроения Америки ярко продемонстрировал президент Джо Байден, не приехав в Германию на встречу в формате "Рамштайн", чтобы не встречаться с Зеленским, который только требует и предъявляет претензии, заключил эксперт.В июле Зеленский раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за визит в РФ и встречу с российским лидером Владимиром Путиным. А в сентябре в оскорбительной форме высказался в адрес коллективного Запада из-за запрета наносить удары вглубь России натовским оружием и посмеялся над существованием плана канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию украинского конфликта, заявив, что никаких планов об Украине без Украины быть не может.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина обиделась на генсека ООН из-за визита на саммит БРИКСО чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниНетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, антониу гутерриш, владимир зеленский, украина, в мире, политика, мнения, владимир киреев