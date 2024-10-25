https://crimea.ria.ru/20241025/o-chem-govorili-putin-s-gensekom-oon-na-zakrytoy-vstreche-v-kazani-1141330177.html

О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в Казани

О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в Казани - РИА Новости Крым, 25.10.2024

О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в Казани

Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС в Казани. В ходе встречи были... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T08:38

2024-10-25T08:38

2024-10-25T08:38

оон

антониу гутерриш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС в Казани. В ходе встречи были затронуты ряд важных вопрос, среди которых - свобода судоходства в Черном море.Уточняется, что глава организации приехал в Россию впервые с 2022 года.О свободе судоходства в Черном мореПо мнению Генсека ООН Антониу Гутерриша, свободное судоходство в Черном море важно не только для России и Украины, но и в целом для мировой и энергетической безопасности. По этой причине он поддержал продолжение переговоров в этом вопросе, сообщили в его офисе.Кроме того, он выразил признательность за работу, которую проводит турецкая сторона.На встрече с российским лидером Гутерриш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.О ситуации на Ближнем востокеТакже стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности абсолютную необходимость прекращения огня в Газе и Ливане."Генеральный секретарь и президент (Путин - ред.) также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности полную необходимость прекращения огня в Газе и Ливане, а также необходимость избегать дальнейшей региональной эскалации", - говорится в сообщении.О финансовой системеНе остались без внимания и вопросы международной финансовой системы. По информации офисе Генсека ООН, на полях БРИКС Гутерриш и Путин обсудили вопросы развития и международной финансовой системы.Еще одной темой на переговорах станет реформирование ООН. Эту проблему российский лидер уже затронул на заседании саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". (Под аутрич-практикой понимается, на саммит приглашаются лидеры стран, географически близких к председательствующему государству – ред.)Он подчеркнул, что необходимость реформирования институтов развития и глобальных финансовых структур давно назрела. При этом президент России назвал ООН единственной универсальной международной организацией, пишет РИА Новости.Ранее украинский МИД обиделся на Гутерриша, который принял участие в саммите БРИКС в Казани, но отказался от поездки на конференцию по Украине, прошедшую в Швейцарии в июне. Украинское министерство назвало выбор Гутерриша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги саммита БРИКС - главные заявления ПутинаРоссия не может существовать без суверенитета – ПутинЗавершение конфликта на Украине - заявление Путина

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