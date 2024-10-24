https://crimea.ria.ru/20241024/rossiya-ne-mozhet-suschestvovat-bez-suvereniteta---putin-1141324731.html

Россия не может существовать без суверенитета - Путин

Россия не может существовать без суверенитета - Путин - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Россия не может существовать без суверенитета - Путин

Россия не может существовать без суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T19:39

2024-10-24T19:39

2024-10-24T19:39

владимир путин (политик)

россия

политика

новости

брикс

саммит брикс в казани

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/18/1141324616_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_40974145ac9a386085790cf027cb8527.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Россия не может существовать без суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Президент напомнил, о многочисленных попытках запада указывать Россию на место, что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков."Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. И выход России из этого состояния, укрепление суверенитета и независимости в экономике, финансах, военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства", - констатировал российский лидер.Главной задачей России является укрепление суверенитета страны, заявлял президент России Владимир Путин в декабре в рамках "Прямой линии". По словам Путина, запас прочности российской экономики позволяет не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед. В частности, он обеспечен высокой консолидацией российского общества и возрастанием возможностей силовой составляющий - армии и органов госбезопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главноеПутин призвал укреплять технологический суверенитетПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

https://crimea.ria.ru/20241024/zavershenie-konflikta-na-ukraine---zayavlenie-putina-1141323301.html

россия

казань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, новости, брикс, саммит брикс в казани, казань