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Россия не может существовать без суверенитета - Путин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Россия не может существовать без суверенитета - Путин
Россия не может существовать без суверенитета - Путин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Россия не может существовать без суверенитета - Путин
Россия не может существовать без суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T19:39
2024-10-24T19:39
владимир путин (политик)
россия
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брикс
саммит брикс в казани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Россия не может существовать без суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Президент напомнил, о многочисленных попытках запада указывать Россию на место, что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков."Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. И выход России из этого состояния, укрепление суверенитета и независимости в экономике, финансах, военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства", - констатировал российский лидер.Главной задачей России является укрепление суверенитета страны, заявлял президент России Владимир Путин в декабре в рамках "Прямой линии". По словам Путина, запас прочности российской экономики позволяет не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед. В частности, он обеспечен высокой консолидацией российского общества и возрастанием возможностей силовой составляющий - армии и органов госбезопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главноеПутин призвал укреплять технологический суверенитетПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
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владимир путин (политик), россия, политика, новости, брикс, саммит брикс в казани, казань
Россия не может существовать без суверенитета - Путин

Путин: Россия не может существовать без суверенитета

19:39 24.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Россия не может существовать без суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
"Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет. Вот в этом самое главное", - сказал российский лидер.
Президент напомнил, о многочисленных попытках запада указывать Россию на место, что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков.
"Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. И выход России из этого состояния, укрепление суверенитета и независимости в экономике, финансах, военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее уверенного развития в будущем, как самостоятельного государства", - констатировал российский лидер.
Главной задачей России является укрепление суверенитета страны, заявлял президент России Владимир Путин в декабре в рамках "Прямой линии". По словам Путина, запас прочности российской экономики позволяет не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед. В частности, он обеспечен высокой консолидацией российского общества и возрастанием возможностей силовой составляющий - армии и органов госбезопасности.
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