https://crimea.ria.ru/20241026/nazvan-glavnyy-nedostatok-vsekh-mirnykh-predlozheniy-po-ukraine-1141358230.html

Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине

Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине

Россия с уважением относится к любым конструктивным предложениям по украинскому вопросу, но все они имеют общий недостаток. Об этом в пресс-центре "Россия... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T08:53

2024-10-26T08:53

2024-10-26T08:53

украина

сергей рябков

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Россия с уважением относится к любым конструктивным предложениям по украинскому вопросу, но все они имеют общий недостаток. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос, как Россия оценивает предложения Турции по мирному урегулированию кризиса.Западные кураторы Украины должны отказаться от курса на эскалацию и прекратить поставки вооружений Киеву. Кроме того, они должны повлиять на позицию Владимира Зеленского и склонить его к переговорам, поясняет Рябков."Западные столицы должны внушить своим клиентам, что без пересмотра установок на недопустимость переговоров, чего Киев продолжает придерживаться, ничего не получится. Ситуация на земле будет и дальше меняться не в пользу Киева и его кураторов, и цели СВО будут достигнуты", - акцентировал он.Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по проблеме урегулирования конфликта на Украине, отметил в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСИтоги саммита БРИКС - главные заявления Путина

https://crimea.ria.ru/20241025/reshayuschiy-moment-o-chem-govorit-uchastie-turtsii-v-sammite-briks-1141358478.html

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, мнения, новости сво, безопасность, коллективный запад, политика