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Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине
Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине
Россия с уважением относится к любым конструктивным предложениям по украинскому вопросу, но все они имеют общий недостаток. Об этом в пресс-центре "Россия... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T08:53
2024-10-26T08:53
украина
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
мнения
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безопасность
коллективный запад
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Россия с уважением относится к любым конструктивным предложениям по украинскому вопросу, но все они имеют общий недостаток. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос, как Россия оценивает предложения Турции по мирному урегулированию кризиса.Западные кураторы Украины должны отказаться от курса на эскалацию и прекратить поставки вооружений Киеву. Кроме того, они должны повлиять на позицию Владимира Зеленского и склонить его к переговорам, поясняет Рябков."Западные столицы должны внушить своим клиентам, что без пересмотра установок на недопустимость переговоров, чего Киев продолжает придерживаться, ничего не получится. Ситуация на земле будет и дальше меняться не в пользу Киева и его кураторов, и цели СВО будут достигнуты", - акцентировал он.Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по проблеме урегулирования конфликта на Украине, отметил в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСИтоги саммита БРИКС - главные заявления Путина
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РИА Новости Крым
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353
60
украина, сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, мнения, новости сво, безопасность, коллективный запад, политика
Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине

В МИД прокомментировали предложения Турции по украинскому кризису

08:53 26.10.2024
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Россия с уважением относится к любым конструктивным предложениям по украинскому вопросу, но все они имеют общий недостаток. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос, как Россия оценивает предложения Турции по мирному урегулированию кризиса.
"Мы с уважением и симпатией к этим идеям относимся, мы их обсуждаем. Но мы отмечаем их недостатки. Ущербным элементом в них является то, что они в минимальной степени касаются коренных причин происходящего и не формируют предпосылок, чтобы преодолеть то, что и стало первопричиной нынешнего конфликта", - сказал он.
Западные кураторы Украины должны отказаться от курса на эскалацию и прекратить поставки вооружений Киеву. Кроме того, они должны повлиять на позицию Владимира Зеленского и склонить его к переговорам, поясняет Рябков.
"Западные столицы должны внушить своим клиентам, что без пересмотра установок на недопустимость переговоров, чего Киев продолжает придерживаться, ничего не получится. Ситуация на земле будет и дальше меняться не в пользу Киева и его кураторов, и цели СВО будут достигнуты", - акцентировал он.
Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по проблеме урегулирования конфликта на Украине, отметил в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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