Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине
В МИД прокомментировали предложения Турции по украинскому кризису
© БелТА
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Россия с уважением относится к любым конструктивным предложениям по украинскому вопросу, но все они имеют общий недостаток. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопрос, как Россия оценивает предложения Турции по мирному урегулированию кризиса.
"Мы с уважением и симпатией к этим идеям относимся, мы их обсуждаем. Но мы отмечаем их недостатки. Ущербным элементом в них является то, что они в минимальной степени касаются коренных причин происходящего и не формируют предпосылок, чтобы преодолеть то, что и стало первопричиной нынешнего конфликта", - сказал он.
Западные кураторы Украины должны отказаться от курса на эскалацию и прекратить поставки вооружений Киеву. Кроме того, они должны повлиять на позицию Владимира Зеленского и склонить его к переговорам, поясняет Рябков.
"Западные столицы должны внушить своим клиентам, что без пересмотра установок на недопустимость переговоров, чего Киев продолжает придерживаться, ничего не получится. Ситуация на земле будет и дальше меняться не в пользу Киева и его кураторов, и цели СВО будут достигнуты", - акцентировал он.
Прошедший в Казани саммит БРИКС дал четкий сигнал США и их союзникам о том, что Западу не удастся навязать свою позицию России и странам Глобального Юга по проблеме урегулирования конфликта на Украине, отметил в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Суслов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: