https://crimea.ria.ru/20241025/itogi-briks-sammit-opredelil-rol-rossii-v-sozdanii-mnogopolyarnogo-mira-1141330678.html

Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира

Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира

Страны, стремящиеся к развитию и продвижению вперед, объединяются в БРИКС. Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T09:22

2024-10-25T09:22

2024-10-25T09:22

россия

брикс

саммит брикс в казани

политика

в мире

мнения

екатерина алтабаева

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Страны, стремящиеся к развитию и продвижению вперед, объединяются в БРИКС. Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.По мнению сенатора, БРИКС – это сильное и серьезное сообщество государств, которые хотят сотрудничать для собственного блага и для продвижения вперед, а не для того, чтобы "дружить против кого-то"."Дружить против кого-то – это наши противники, а дружить для того, чтобы развиваться – это прежде всего Россия", – сказала Алтабаева, отметив, что БРИКС является очень привлекательным сообществом.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.ХVI Саммит стран БРИКС проходил 22 – 24 октября в Казани. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниРоссия не может существовать без суверенитета – ПутинИтоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное

https://crimea.ria.ru/20241024/itogi-sammita-briks---glavnye-zayavleniya-putina-1141325724.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брикс, саммит брикс в казани, политика, в мире, мнения, екатерина алтабаева, сотрудничество