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Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира
Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира
Страны, стремящиеся к развитию и продвижению вперед, объединяются в БРИКС. Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T09:22
2024-10-25T09:22
россия
брикс
саммит брикс в казани
политика
в мире
мнения
екатерина алтабаева
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Страны, стремящиеся к развитию и продвижению вперед, объединяются в БРИКС. Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.По мнению сенатора, БРИКС – это сильное и серьезное сообщество государств, которые хотят сотрудничать для собственного блага и для продвижения вперед, а не для того, чтобы "дружить против кого-то"."Дружить против кого-то – это наши противники, а дружить для того, чтобы развиваться – это прежде всего Россия", – сказала Алтабаева, отметив, что БРИКС является очень привлекательным сообществом.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.ХVI Саммит стран БРИКС проходил 22 – 24 октября в Казани. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили Путин с генсеком ООН на закрытой встрече в КазаниРоссия не может существовать без суверенитета – ПутинИтоговая декларация саммита БРИКС – Путин обозначил главное
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РИА Новости Крым
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96
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россия, брикс, саммит брикс в казани, политика, в мире, мнения, екатерина алтабаева, сотрудничество
Итоги БРИКС: саммит определил роль России в создании многополярного мира

Саммит БРИКС определил роль России в построении многополярного мира

09:22 25.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Страны, стремящиеся к развитию и продвижению вперед, объединяются в БРИКС. Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Многополярный мир создается на наших глазах. Это (саммит – ред.) событие для всех в мире, но важно прежде всего для россиян, потому что четко определена роль России в этом процессе. Это важный сигнал как для дружественных нам стран, так и для противников", – сказала Алтабаева в комментарии РИА Новости.

По мнению сенатора, БРИКС – это сильное и серьезное сообщество государств, которые хотят сотрудничать для собственного блага и для продвижения вперед, а не для того, чтобы "дружить против кого-то".
"Дружить против кого-то – это наши противники, а дружить для того, чтобы развиваться – это прежде всего Россия", – сказала Алтабаева, отметив, что БРИКС является очень привлекательным сообществом.
БРИКС межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
ХVI Саммит стран БРИКС проходил 22 – 24 октября в Казани. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
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