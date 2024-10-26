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Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь
Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь
В Ялтинском горно-лесном заповеднике произошел пожар на горе Шаан-Кая. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T12:32
2024-10-26T13:17
пожар
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике произошел пожар на горе Шаан-Кая. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".Сообщается, что возгорание началось накануне вечером на Алупкинском участке заповедника. Сообщение о ЧП сотрудники получили в 18-15.По предварительным данным, огню удалось охватить 1,5 гектара территории.В операции по тушению участвовали 26 человек и 11 единиц техники пожано-химической станции и инспекторского состава. К работам привлекли также сотрудников и машины МЧС.Пожар удалось ликвидировать в 8-30 утра в субботу.По информации "Заповедного Крыма", причиной возгорания на 90% стал человеческий фактор."Но пока еще идет расследование", – уточнили в пресс-службе.В августе пожар дважды тушили на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщалось, что загорелась сухая растительность и лесная подстилка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на ярмарке в Севастополе: что известно Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник
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пожар, ялта, заповедники крыма, фгбу "заповедный крым", новости крыма, крым
Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь

В Ялтинском горно-лесном заповеднике всю ночь тушили пожар на Шаан-Кая

12:32 26.10.2024 (обновлено: 13:17 26.10.2024)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь
Пожар в Ялтинском заповеднике тушили всю ночь
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике произошел пожар на горе Шаан-Кая. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым".
Сообщается, что возгорание началось накануне вечером на Алупкинском участке заповедника. Сообщение о ЧП сотрудники получили в 18-15.
По предварительным данным, огню удалось охватить 1,5 гектара территории.

"Локализация была вчера на 20-55, но до утра ребята там остаются – прокапывают, дотушивают, чтобы дальше не пополз огонь. Мониторинговые работы и сейчас продолжаются. На месте сотрудники контролируют, чтобы нигде не было новых очагов", - рассказали в учреждении.

В операции по тушению участвовали 26 человек и 11 единиц техники пожано-химической станции и инспекторского состава. К работам привлекли также сотрудников и машины МЧС.
Пожар удалось ликвидировать в 8-30 утра в субботу.
По информации "Заповедного Крыма", причиной возгорания на 90% стал человеческий фактор.
"Но пока еще идет расследование", – уточнили в пресс-службе.
В августе пожар дважды тушили на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщалось, что загорелась сухая растительность и лесная подстилка.
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