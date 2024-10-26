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В Крыму появились две модульные библиотеки - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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В Крыму появились две модульные библиотеки
В Крыму появились две модульные библиотеки - РИА Новости Крым, 26.10.2024
В Крыму появились две модульные библиотеки
Две модульные библиотеки были открыты в Крыму в этом году, общее число таких объектов в регионе достигло двенадцати. Об этом в ходе расширенной коллегии... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T07:39
2024-10-26T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Две модульные библиотеки были открыты в Крыму в этом году, общее число таких объектов в регионе достигло двенадцати. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.По ее информации, услугами крымских библиотек ежегодно пользуются около полумиллиона человек, а это "практически каждый четвертый крымчанин"."За 10 лет книговыдача составила 100 миллионов экземпляров, а библиотечный фонд пополнился на 2 миллиона изданий", - уточнила профильный министр.Ранее президент России Владимир Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи АйвазовскогоМузей региональной истории построят в КрымуМузей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
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крым, минкульт крыма, татьяна манежина, библиотека, благоустройство, общество, новости крыма
В Крыму появились две модульные библиотеки

В Крыму за год открыли две модульные библиотеки – министр культуры

07:39 26.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей редкой книги библиотеки КФУ им.В.И. Вернадского
Музей редкой книги библиотеки КФУ им.В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Две модульные библиотеки были открыты в Крыму в этом году, общее число таких объектов в регионе достигло двенадцати. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
"В этом году в Крыму было открыто две модульные библиотеки, и теперь их в республике двенадцать. Это (модульные библиотеки – ред.) действительно настоящий ренессанс системы библиотек. В Крыму есть все предпосылки для активизации деятельности публичных библиотек и наша главная задача – вернуть России статус самой читающей страны", - сказала Манежина.
По ее информации, услугами крымских библиотек ежегодно пользуются около полумиллиона человек, а это "практически каждый четвертый крымчанин".
"За 10 лет книговыдача составила 100 миллионов экземпляров, а библиотечный фонд пополнился на 2 миллиона изданий", - уточнила профильный министр.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе.
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