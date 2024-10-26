https://crimea.ria.ru/20241026/v-krymu-poyavilis-dve-modulnye-biblioteki-1141343654.html

В Крыму появились две модульные библиотеки

В Крыму появились две модульные библиотеки - РИА Новости Крым, 26.10.2024

В Крыму появились две модульные библиотеки

Две модульные библиотеки были открыты в Крыму в этом году, общее число таких объектов в регионе достигло двенадцати. Об этом в ходе расширенной коллегии... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T07:39

2024-10-26T07:39

2024-10-26T07:39

крым

минкульт крыма

татьяна манежина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Две модульные библиотеки были открыты в Крыму в этом году, общее число таких объектов в регионе достигло двенадцати. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.По ее информации, услугами крымских библиотек ежегодно пользуются около полумиллиона человек, а это "практически каждый четвертый крымчанин"."За 10 лет книговыдача составила 100 миллионов экземпляров, а библиотечный фонд пополнился на 2 миллиона изданий", - уточнила профильный министр.Ранее президент России Владимир Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи АйвазовскогоМузей региональной истории построят в КрымуМузей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минкульт крыма, татьяна манежина, библиотека, благоустройство, общество, новости крыма