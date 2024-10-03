https://crimea.ria.ru/20241003/putin-poobeschal-privesti-v-poryadok-biblioteki-v-novorossii-i-donbasse-1140834030.html
Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
Президент России Владимир Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и на Донбассе. Об этом глава государства сообщил на встрече с лауреатами и... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T19:12
2024-10-03T19:12
2024-10-03T19:12
владимир путин (политик)
библиотека
новые регионы россии
общество
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и на Донбассе. Об этом глава государства сообщил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".По словам президента, Россия должна уделять внимание школам в новых регионах, ситуация в них плачевная из-за отсутствия внимания со стороны прошлых руководителей."Обновлять нужно библиотеки. Мы посмотрели, что на наших новых территориях, ЛНР, ДНР, в Новороссии, Херсонской области – там беда просто, насколько я себе представляю. Внимания не уделяли никогда прежние власти, а мы - должны. Потому что это, безусловно, важная часть и воспитательного процесса, особенно когда речь идет о молодых людях, и очень важная часть получения нужных знаний по тем направлениям, которые человек выбирает для себя, чтобы выбрать будущую профессию", - отметил президент.Также в ходе встречи с преподавателями глава государства сообщил о строительстве новых школ в России.С 2022 года в новых регионах России восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования, сообщил ранее президент на открытии соцобъектов в новых субъектах.Путин добавил, что запущен или готов к открытию целый ряд социально значимых объектов. Это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта.По словам президента, масштабная программа социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии – "один из наших общенациональных важнейших приоритетов".Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил задачи образования в РоссииВ Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"
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владимир путин (политик), библиотека, новые регионы россии, общество, образование в россии, новости
Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и на Донбассе. Об этом глава государства сообщил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".
По словам президента, Россия должна уделять внимание школам в новых регионах, ситуация в них плачевная из-за отсутствия внимания со стороны прошлых руководителей.
"Обновлять нужно библиотеки. Мы посмотрели, что на наших новых территориях, ЛНР, ДНР, в Новороссии, Херсонской области – там беда просто, насколько я себе представляю. Внимания не уделяли никогда прежние власти, а мы - должны. Потому что это, безусловно, важная часть и воспитательного процесса, особенно когда речь идет о молодых людях, и очень важная часть получения нужных знаний по тем направлениям, которые человек выбирает для себя, чтобы выбрать будущую профессию", - отметил президент.
Также в ходе встречи с преподавателями глава государства сообщил о строительстве новых школ в России.
"Мы построили уже, по-моему, тысячу четыреста с лишним школ и еще четыреста с лишним должны построить до конца года", - сказал он.
С 2022 года в новых регионах России восстановлено 5800 многоквартирных домов
, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования, сообщил ранее президент на открытии соцобъектов в новых субъектах.
Путин добавил, что запущен или готов к открытию целый ряд социально значимых объектов. Это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта.
По словам президента, масштабная программа социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии – "один из наших общенациональных важнейших приоритетов".
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