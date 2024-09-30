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В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин
В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин
С 2022 года в новых регионах России восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T14:45
2024-09-30T14:56
два года со дня присоединения новых регионов к россии
владимир путин (политик)
новые регионы россии
новости
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С 2022 года в новых регионах России восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии соцобъектов в новых субъектах, которое прошло в режиме видеоконференции.Путин добавил, что запущен или готов к открытию целый ряд социально значимых объектов. Это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта.По словам президента, масштабная программа социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии – "один из наших общенациональных важнейших приоритетов"."В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений", - подчеркнул российский лидер.Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России
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два года со дня присоединения новых регионов к россии, владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, россия, экономика
В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин

В новых регионах за два года восстановлено 5800 многоэтажек и 3500 км дорог – Путин

14:45 30.09.2024 (обновлено: 14:56 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина рассматривает паспорт объекта на площадке строительства жилого квартала в Мариуполе.
Женщина рассматривает паспорт объекта на площадке строительства жилого квартала в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С 2022 года в новых регионах России восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии соцобъектов в новых субъектах, которое прошло в режиме видеоконференции.

"За период с 2022 года восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог, и только в сфере образования построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов, в том числе 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 – среднего профессионального образования и 24 вуза", - сказал глава государства.

Путин добавил, что запущен или готов к открытию целый ряд социально значимых объектов. Это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта.
По словам президента, масштабная программа социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии – "один из наших общенациональных важнейших приоритетов".
"В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений", - подчеркнул российский лидер.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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Два года со дня присоединения новых регионов к РоссииВладимир Путин (политик)Новые регионы РоссииНовостиРоссияЭкономика
 
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