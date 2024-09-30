https://crimea.ria.ru/20240930/v-novykh-regionakh-za-dva-goda-vosstanovleno-5800-domov--putin-1140747064.html

В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин

В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин - РИА Новости Крым, 30.09.2024

В новых регионах за два года восстановлено 5800 домов – Путин

С 2022 года в новых регионах России восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T14:45

2024-09-30T14:45

2024-09-30T14:56

два года со дня присоединения новых регионов к россии

владимир путин (политик)

новые регионы россии

новости

россия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. С 2022 года в новых регионах России восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог и более 1500 объектов в сфере образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии соцобъектов в новых субъектах, которое прошло в режиме видеоконференции.Путин добавил, что запущен или готов к открытию целый ряд социально значимых объектов. Это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта.По словам президента, масштабная программа социально-экономического развития регионов Донбасса и Новороссии – "один из наших общенациональных важнейших приоритетов"."В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений", - подчеркнул российский лидер.Два года назад на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионыВ Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РоссиейДва года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

два года со дня присоединения новых регионов к россии, владимир путин (политик), новые регионы россии, новости, россия, экономика