https://crimea.ria.ru/20240930/eto-navsegda-matvienko-pozdravila-novye-regiony-1140737825.html

"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы

"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024

"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы

На территории новых российских регионов сегодня строятся новые дороги, школы, детские сады, жилые дома и больницы. Весь Донбасс и Новороссия превратились в... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T08:22

2024-09-30T08:22

2024-09-30T08:22

день воссоединения с россией

новые регионы россии

россия

валентина матвиенко

новости

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На территории новых российских регионов сегодня строятся новые дороги, школы, детские сады, жилые дома и больницы. Весь Донбасс и Новороссия превратились в большую строительную площадку, отметила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.По ее словам, эта помощь за прошедший год приобрела системный характер, и жители воссоединенных регионов видят и ценят эту поддержку."Спустя два года они, уверена, уже не чувствуют себя "новыми". Они – у себя дома. Они – полноправные граждане Российской Федерации, вносящие свой вклад в общее дело, в процветание нашей великой страны. И это навсегда", - подчеркнула спикер Совета Федерации.За два года было сделано все, чтобы Донбасс и Новороссия интегрировались во все сферы и включились во все стратегические национальные проекты, добавила она.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейВ ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией

https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день воссоединения с россией, новые регионы россии, россия, валентина матвиенко, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область