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"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы
"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы - РИА Новости Крым, 30.09.2024
"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы
На территории новых российских регионов сегодня строятся новые дороги, школы, детские сады, жилые дома и больницы. Весь Донбасс и Новороссия превратились в... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T08:22
2024-09-30T08:22
день воссоединения с россией
новые регионы россии
россия
валентина матвиенко
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На территории новых российских регионов сегодня строятся новые дороги, школы, детские сады, жилые дома и больницы. Весь Донбасс и Новороссия превратились в большую строительную площадку, отметила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.По ее словам, эта помощь за прошедший год приобрела системный характер, и жители воссоединенных регионов видят и ценят эту поддержку."Спустя два года они, уверена, уже не чувствуют себя "новыми". Они – у себя дома. Они – полноправные граждане Российской Федерации, вносящие свой вклад в общее дело, в процветание нашей великой страны. И это навсегда", - подчеркнула спикер Совета Федерации.За два года было сделано все, чтобы Донбасс и Новороссия интегрировались во все сферы и включились во все стратегические национальные проекты, добавила она.Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФВ развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублейВ ДНР установлен силовой рекорд в честь Дня воссоединения с Россией
https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html
новые регионы россии
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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день воссоединения с россией, новые регионы россии, россия, валентина матвиенко, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы

Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией

08:22 30.09.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На территории новых российских регионов сегодня строятся новые дороги, школы, детские сады, жилые дома и больницы. Весь Донбасс и Новороссия превратились в большую строительную площадку, отметила в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.
"Сегодня здесь – без преувеличения всероссийская стройка, в которой участвуют практически все регионы, крупнейшие города страны. Считаю, что это "шефство" - прекрасное современное воплощение многовековой исконно русской традиции помощи всем миром", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, эта помощь за прошедший год приобрела системный характер, и жители воссоединенных регионов видят и ценят эту поддержку.
"Спустя два года они, уверена, уже не чувствуют себя "новыми". Они – у себя дома. Они – полноправные граждане Российской Федерации, вносящие свой вклад в общее дело, в процветание нашей великой страны. И это навсегда", - подчеркнула спикер Совета Федерации.
За два года было сделано все, чтобы Донбасс и Новороссия интегрировались во все сферы и включились во все стратегические национальные проекты, добавила она.
"Будущее этих регионов – будущее всей России. И это будущее мы строим вместе. Поздравляю всех жителей Донбасса и Новороссии, всех россиян с Днем воссоединения!", - написала Валентина Матвиенко.
Два года назад на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Исторические документы о включении в состав РФ Донбасса и Новороссии президент страны Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
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08:48В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
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08:22"Это навсегда": Матвиенко поздравила новые регионы
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