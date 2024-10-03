https://crimea.ria.ru/20241003/putin-oboznachil-zadachi-obrazovaniya-v-rossii-1140831368.html
Путин обозначил задачи образования в России
Путин обозначил задачи образования в России - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Путин обозначил задачи образования в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T17:47
2024-10-03T17:47
2024-10-03T17:51
владимир путин (политик)
образование в россии
высшее образование
россия
общество
учитель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140831916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_b080ec88089181c411ca18f63024a7cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить взаимодействие учителей с другими специалистами, отраслями. Это он озвучил в поздравительной речи на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".Он уточнил, что это касается и инфраструктуры, то есть строительства новых зданий образовательных учреждений, реконструкции и ремонта действующих, и содержания образовательных программ, качества преподавания, условий для профессионального роста педагогов.Также президент обратил внимание на необходимость решения, в том числе в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", задачи, чтобы образовательное пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом.По его словам, школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов должны получать востребованные знания и навыки, приобщаться к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан."Со стороны учителей есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - дал поручение глава государства.Отдельно Владимир Путин обратился к учителям из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской и Белгородской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140831916_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_94881883195b0cbed0f88d1fc36a2b33.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), образование в россии, высшее образование, россия, общество, учитель
Путин обозначил задачи образования в России
Путин поручил правительству выстроить взаимодействие учителей с другими специалистами
17:47 03.10.2024 (обновлено: 17:51 03.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить взаимодействие учителей с другими специалистами, отраслями. Это он озвучил в поздравительной речи на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".
"Образовательное пространство на всей территории нашей страны едино. И необходимо, чтобы оно отвечало самым высоким стандартам повсеместно, во всех регионах", - заявил президент.
Он уточнил, что это касается и инфраструктуры, то есть строительства новых зданий образовательных учреждений, реконструкции и ремонта действующих, и содержания образовательных программ, качества преподавания, условий для профессионального роста педагогов.
Также президент обратил внимание на необходимость решения, в том числе в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", задачи, чтобы образовательное пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом.
По его словам, школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов должны получать востребованные знания и навыки, приобщаться к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан.
"Со стороны учителей есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - дал поручение глава государства.
Отдельно Владимир Путин обратился к учителям из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской и Белгородской областей.
"В очень непростых обстоятельствах вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться. Демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество", - подчеркнул президент.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: