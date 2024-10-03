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Путин обозначил задачи образования в России - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Путин обозначил задачи образования в России
Путин обозначил задачи образования в России - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Путин обозначил задачи образования в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T17:47
2024-10-03T17:51
владимир путин (политик)
образование в россии
высшее образование
россия
общество
учитель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить взаимодействие учителей с другими специалистами, отраслями. Это он озвучил в поздравительной речи на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".Он уточнил, что это касается и инфраструктуры, то есть строительства новых зданий образовательных учреждений, реконструкции и ремонта действующих, и содержания образовательных программ, качества преподавания, условий для профессионального роста педагогов.Также президент обратил внимание на необходимость решения, в том числе в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", задачи, чтобы образовательное пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом.По его словам, школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов должны получать востребованные знания и навыки, приобщаться к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан."Со стороны учителей есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - дал поручение глава государства.Отдельно Владимир Путин обратился к учителям из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской и Белгородской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в России
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владимир путин (политик), образование в россии, высшее образование, россия, общество, учитель
Путин обозначил задачи образования в России

Путин поручил правительству выстроить взаимодействие учителей с другими специалистами

17:47 03.10.2024 (обновлено: 17:51 03.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса "Учитель года России"
Президент Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса Учитель года России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить взаимодействие учителей с другими специалистами, отраслями. Это он озвучил в поздравительной речи на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".

"Образовательное пространство на всей территории нашей страны едино. И необходимо, чтобы оно отвечало самым высоким стандартам повсеместно, во всех регионах", - заявил президент.

Он уточнил, что это касается и инфраструктуры, то есть строительства новых зданий образовательных учреждений, реконструкции и ремонта действующих, и содержания образовательных программ, качества преподавания, условий для профессионального роста педагогов.
Также президент обратил внимание на необходимость решения, в том числе в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", задачи, чтобы образовательное пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом.
По его словам, школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов должны получать востребованные знания и навыки, приобщаться к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан.
"Со стороны учителей есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - дал поручение глава государства.
Отдельно Владимир Путин обратился к учителям из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской и Белгородской областей.

"В очень непростых обстоятельствах вы делаете все для того, чтобы дети могли учиться. Демонстрируете исключительную верность профессиональному долгу и настоящее мужество", - подчеркнул президент.

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