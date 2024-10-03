https://crimea.ria.ru/20241003/putin-oboznachil-zadachi-obrazovaniya-v-rossii-1140831368.html

Путин обозначил задачи образования в России

Путин обозначил задачи образования в России - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Путин обозначил задачи образования в России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T17:47

2024-10-03T17:47

2024-10-03T17:51

владимир путин (политик)

образование в россии

высшее образование

россия

общество

учитель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соответствия образования в стране высоким стандартами и поручил правительству подумать, как выстроить взаимодействие учителей с другими специалистами, отраслями. Это он озвучил в поздравительной речи на встрече с финалистами конкурса "Учитель года".Он уточнил, что это касается и инфраструктуры, то есть строительства новых зданий образовательных учреждений, реконструкции и ремонта действующих, и содержания образовательных программ, качества преподавания, условий для профессионального роста педагогов.Также президент обратил внимание на необходимость решения, в том числе в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети", задачи, чтобы образовательное пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом.По его словам, школьники, студенты колледжей, техникумов, вузов должны получать востребованные знания и навыки, приобщаться к ценностям, которые объединяют наше общество, а значит, могли бы состояться в профессии, уверенно чувствовать себя в жизни, работать на благо страны и ее граждан."Со стороны учителей есть запрос на более тесное взаимодействие с крупными научными и образовательными организациями, предприятиями. Прямое участие с ведущими учеными, инженерами, представителями других специальностей обогащает багаж знаний учителя, помогает точнее расставить акценты в преподавании. Попрошу правительство подумать, как лучше выстроить такое взаимодействие", - дал поручение глава государства.Отдельно Владимир Путин обратился к учителям из Донбасса и Новороссии, Курской, Брянской и Белгородской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"ОБЖ не будет: в школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), образование в россии, высшее образование, россия, общество, учитель