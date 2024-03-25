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Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
Сергей Жигунов и его супруга Виктория развивают новое культурное пространство на бывшей вилле художника Константина Коровина "Саламбо". Здесь уже существует... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T20:53
2024-03-25T20:53
сергей жигунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Сергей Жигунов и его супруга Виктория развивают новое культурное пространство на бывшей вилле художника Константина Коровина "Саламбо". Здесь уже существует база для съемок кинофильмов, недавно открылся мемориальный дом-музей Коровина. На очереди музей кино с кинотеатром под открытым небом и художественная галерея, рассказала журналистам Виктория Жигунова.Комплекс помещений, в который входит знаменитая вилла "Саламбо", супруги получили в аренду под культурный центр. Здесь уже существует база для съемок кинофильмов, рассказывает актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов. Скоро на интернет-площадках выйдет фильм "Три друга, клад и матрос Кошка", созданный в Крыму. В ближайшее время планируется еще несколько кинофильмов.Во время съемок "Трех друзей" в Гурзуфе жили артисты и находились мастерские для производства декораций. По словам известного продюсера, "мы здесь и строили, и делали, и снимали здесь непосредственно, и проводили кинопробы для крымских детей".На территории под открытым небом откроется кинотеатр, где будут показывать хорошие авторские кинофильмы. А выставочный центр по вечерам будут превращаться в музыкальную либо литературную гостиную, рассказала Виктория Жигунова.Читайте также на РИА Новости Крым:Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудииСергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
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сергей жигунов, новости крыма, крым, кино, культура
Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых

Сергей Жигунов с супругой открывают в Крыму два музея с кинотеатром и картинную галерею

20:53 25.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗакрытие кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Закрытие кинофестиваля Меридианы Тихого - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Сергей Жигунов и его супруга Виктория развивают новое культурное пространство на бывшей вилле художника Константина Коровина "Саламбо". Здесь уже существует база для съемок кинофильмов, недавно открылся мемориальный дом-музей Коровина. На очереди музей кино с кинотеатром под открытым небом и художественная галерея, рассказала журналистам Виктория Жигунова.

"Здесь никогда не будет ресторанов, шалманов, шашлыков, вина и так далее – всего, что здесь раньше было. Следующий шаг – это создание выставочного центра. Вот здесь напротив была раньше столовая "Чайка", мы там вычистили все, будем делать там выставочный зал. У нас уже есть договоренности с некоторыми федеральными музеями о том, что они нам будут давать некоторые экспонаты, которые станут доступны для жителей Крыма и для туристов", – сказала Жигунова.

Комплекс помещений, в который входит знаменитая вилла "Саламбо", супруги получили в аренду под культурный центр. Здесь уже существует база для съемок кинофильмов, рассказывает актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов. Скоро на интернет-площадках выйдет фильм "Три друга, клад и матрос Кошка", созданный в Крыму. В ближайшее время планируется еще несколько кинофильмов.

"У меня есть три или четыре разработки сценарных для Крыма, я сейчас поеду обсуждать это с руководством "Тавриды" (арт-кластер "Таврида-Арт" – ред.), потому что там строят киностудию, она скоро будет готова, возможно, мы будем сотрудничать. Комедия есть прекрасная, есть детектив очень хороший про ялтинскую полицию, есть еще истории. У меня целый "крымский" пакет сценариев, прекрасные сценарии, я их несколько лет разрабатывал", – рассказал Жигунов.

Во время съемок "Трех друзей" в Гурзуфе жили артисты и находились мастерские для производства декораций. По словам известного продюсера, "мы здесь и строили, и делали, и снимали здесь непосредственно, и проводили кинопробы для крымских детей".
На территории под открытым небом откроется кинотеатр, где будут показывать хорошие авторские кинофильмы. А выставочный центр по вечерам будут превращаться в музыкальную либо литературную гостиную, рассказала Виктория Жигунова.
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Сергей ЖигуновНовости КрымаКрымКиноКультура
 
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