https://crimea.ria.ru/20240325/muzey-kino-i-kartinnaya-galereya-novoe-art-prostranstvo-semi-zhigunovykh-1136005724.html

Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых

Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Музей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых

Сергей Жигунов и его супруга Виктория развивают новое культурное пространство на бывшей вилле художника Константина Коровина "Саламбо". Здесь уже существует... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T20:53

2024-03-25T20:53

2024-03-25T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Сергей Жигунов и его супруга Виктория развивают новое культурное пространство на бывшей вилле художника Константина Коровина "Саламбо". Здесь уже существует база для съемок кинофильмов, недавно открылся мемориальный дом-музей Коровина. На очереди музей кино с кинотеатром под открытым небом и художественная галерея, рассказала журналистам Виктория Жигунова.Комплекс помещений, в который входит знаменитая вилла "Саламбо", супруги получили в аренду под культурный центр. Здесь уже существует база для съемок кинофильмов, рассказывает актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов. Скоро на интернет-площадках выйдет фильм "Три друга, клад и матрос Кошка", созданный в Крыму. В ближайшее время планируется еще несколько кинофильмов.Во время съемок "Трех друзей" в Гурзуфе жили артисты и находились мастерские для производства декораций. По словам известного продюсера, "мы здесь и строили, и делали, и снимали здесь непосредственно, и проводили кинопробы для крымских детей".На территории под открытым небом откроется кинотеатр, где будут показывать хорошие авторские кинофильмы. А выставочный центр по вечерам будут превращаться в музыкальную либо литературную гостиную, рассказала Виктория Жигунова.Читайте также на РИА Новости Крым:Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудииСергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей жигунов, новости крыма, крым, кино, культура