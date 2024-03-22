https://crimea.ria.ru/20240322/saundtrekom-k-filmu-sergeya-zhigunova-stanet-spetaya-ii-pesnya-pro-zurbagan-1135906661.html

Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган

Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган

Саундтреком к фильму "Три друга, клад и матрос Кошка" станет песня "Засыпает синий Зурбаган", исполненная голосом юного Владимира Преснякова. Сольная партия... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T06:02

2024-03-22T06:02

2024-03-22T06:02

сергей жигунов

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кино

матрос кошка

съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Саундтреком к фильму "Три друга, клад и матрос Кошка" станет песня "Засыпает синий Зурбаган", исполненная голосом юного Владимира Преснякова. Сольная партия была извлечена из старой записи с помощью искусственного интеллекта и перезаписана в новой оранжировке, рассказал журналистам продюссер фильма Сергей Жигунов.Эта песня была выбрана потому, что она создана по мотивам творчества Александра Грина, который жил и творил в Крыму. С гриновским городом Зурабаганом многие ассоциируют Севастополь, где Грин жил несколько лет и где проходили съемки фильма.Картина "Три друга, клад и матрос Кошка" состоит из двенадцати серий, все они уже смонтированы и выйдут на площадках в интернете через четыре-пять месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в ГурзуфеАртист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок""Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей жигунов, новости, новости крыма, культура, кино, матрос кошка, съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"