https://crimea.ria.ru/20240322/saundtrekom-k-filmu-sergeya-zhigunova-stanet-spetaya-ii-pesnya-pro-zurbagan-1135906661.html
Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган
Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган
Саундтреком к фильму "Три друга, клад и матрос Кошка" станет песня "Засыпает синий Зурбаган", исполненная голосом юного Владимира Преснякова. Сольная партия... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T06:02
2024-03-22T06:02
2024-03-22T06:02
сергей жигунов
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матрос кошка
съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Саундтреком к фильму "Три друга, клад и матрос Кошка" станет песня "Засыпает синий Зурбаган", исполненная голосом юного Владимира Преснякова. Сольная партия была извлечена из старой записи с помощью искусственного интеллекта и перезаписана в новой оранжировке, рассказал журналистам продюссер фильма Сергей Жигунов.Эта песня была выбрана потому, что она создана по мотивам творчества Александра Грина, который жил и творил в Крыму. С гриновским городом Зурабаганом многие ассоциируют Севастополь, где Грин жил несколько лет и где проходили съемки фильма.Картина "Три друга, клад и матрос Кошка" состоит из двенадцати серий, все они уже смонтированы и выйдут на площадках в интернете через четыре-пять месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в ГурзуфеАртист уходящей эпохи Юрий Назаров: "я ватник, я потомственный совок""Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии
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сергей жигунов, новости, новости крыма, культура, кино, матрос кошка, съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"
Саундтреком к фильму Сергея Жигунова станет спетая ИИ песня про Зурбаган
В саундтреке фильма Жигунова прозвучит созданный с помощью ИИ голос юного Преснякова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Саундтреком к фильму "Три друга, клад и матрос Кошка" станет песня "Засыпает синий Зурбаган", исполненная голосом юного Владимира Преснякова. Сольная партия была извлечена из старой записи с помощью искусственного интеллекта и перезаписана в новой оранжировке, рассказал журналистам продюссер фильма Сергей Жигунов.
"Сейчас делаем титры, Антон Беляев (фронтмэн группы Therr Maitz и музыкальный продюсер – ред.) делает. Мы купили права на песню "Засыпает синий Зурбаган", и они искусственным интеллектом вынули голос пятнадцатилетнего Володи Преснякова, и сыграли современную оранжировку вокруг голоса, который был записан в начале восьмидесятых. Мне все время звонит Володя и просит послушать".
Эта песня была выбрана потому, что она создана по мотивам творчества Александра Грина, который жил и творил в Крыму. С гриновским городом Зурабаганом многие ассоциируют Севастополь, где Грин жил несколько лет и где проходили съемки фильма.
"Просто песня "Засыпает синий Зурбаган" - она про Крым. У нас там по сюжету есть такие временные броски, когда дети попадают в провалы во времени. И как раз мы берем песню Преснякова, это концептуально. Это прекрасная, культовая песня".
Картина "Три друга, клад и матрос Кошка" состоит из двенадцати серий, все они уже смонтированы и выйдут на площадках в интернете через четыре-пять месяцев.
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