https://crimea.ria.ru/20230902/11-letnyaya-eva-plakun-iz-sevastopolya-sygraet-v-filme-zhigunova-1131121291.html

11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова

11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова - РИА Новости Крым, 02.09.2023

11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова

Юная скрипачка из Севастополя Ева Плакун сыграет эпизодическую роль в фильме Сергея Жигунова, съемки которого продолжаются в Севастополе. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T17:17

2023-09-02T17:17

2023-09-02T17:17

новости крыма

кино

севастополь

сергей жигунов

культура

михаил развожаев

съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Юная скрипачка из Севастополя Ева Плакун сыграет эпизодическую роль в фильме Сергея Жигунова, съемки которого продолжаются в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ева Плакун игрой на скрипке занимается с четырех лет. В 2022 году она стала победительницей XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", который транслировался на канале "Культура". Ева заняла третье место в номинации "Струнные инструменты", получив при этом Бронзового Щелкунчика.Съемки фильма "Три друга, клад и Матрос Кошка" стартовали в Крыму в начале июня. Они проходят в Севастополе, Ялте и Гурзуфе. В городе-героя локациями для съемок станут такие узнаваемые достопримечательности, как Михайловская батарея, Графская пристань, памятники Павлу Степановичу Нахимову и Эдуарду Ивановичу Тотлебену, Музей Военно-морского Флота России, историко-археологический парк "Херсонес Таврический" и парк живой истории "Федюхины высоты".В эти дни съемочный процесс проходит у памятника Екатерине II на улице Ленина.Режиссером картины стал Станислав Назиров, а играют в нем такие известные актеры как Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. В главных ролях курсантов-нахимовцев снимаются Всеволод Клименок, Феодор Кирсанов и Алексей Радионов.Главные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка, рассказал "РИА Новости Крым" продюсер сериала Сергей Жигунов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в КрымуПризраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, кино, севастополь, сергей жигунов, культура, михаил развожаев, съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка", общество