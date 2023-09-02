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11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова
11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова - РИА Новости Крым, 02.09.2023
11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова
Юная скрипачка из Севастополя Ева Плакун сыграет эпизодическую роль в фильме Сергея Жигунова, съемки которого продолжаются в Севастополе. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T17:17
2023-09-02T17:17
новости крыма
кино
севастополь
сергей жигунов
культура
михаил развожаев
съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Юная скрипачка из Севастополя Ева Плакун сыграет эпизодическую роль в фильме Сергея Жигунова, съемки которого продолжаются в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ева Плакун игрой на скрипке занимается с четырех лет. В 2022 году она стала победительницей XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", который транслировался на канале "Культура". Ева заняла третье место в номинации "Струнные инструменты", получив при этом Бронзового Щелкунчика.Съемки фильма "Три друга, клад и Матрос Кошка" стартовали в Крыму в начале июня. Они проходят в Севастополе, Ялте и Гурзуфе. В городе-героя локациями для съемок станут такие узнаваемые достопримечательности, как Михайловская батарея, Графская пристань, памятники Павлу Степановичу Нахимову и Эдуарду Ивановичу Тотлебену, Музей Военно-морского Флота России, историко-археологический парк "Херсонес Таврический" и парк живой истории "Федюхины высоты".В эти дни съемочный процесс проходит у памятника Екатерине II на улице Ленина.Режиссером картины стал Станислав Назиров, а играют в нем такие известные актеры как Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. В главных ролях курсантов-нахимовцев снимаются Всеволод Клименок, Феодор Кирсанов и Алексей Радионов.Главные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка, рассказал "РИА Новости Крым" продюсер сериала Сергей Жигунов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Жигунов начинает съемки детского фильма в КрымуПризраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости крыма, кино, севастополь, сергей жигунов, культура, михаил развожаев, съемки сериала "три друга, клад и матрос кошка", общество
11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова

Скрипачка Ева Плакун из Севастополя сыграет эпизодическую роль в фильме Жигунова

17:17 02.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичСергей Жигунов
Сергей Жигунов - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Юная скрипачка из Севастополя Ева Плакун сыграет эпизодическую роль в фильме Сергея Жигунова, съемки которого продолжаются в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Одна из ролей досталась нашей Еве Плакун. Команда долго искала юную девочку-скрипачку, которую по сценарию зовут Зина, и нашли ее в Севастополе. Желаю Еве успеха на съемочной площадке и с нетерпением будем ждать эпизодов с ее участием", - написал губернатор.

Ева Плакун игрой на скрипке занимается с четырех лет. В 2022 году она стала победительницей XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик", который транслировался на канале "Культура". Ева заняла третье место в номинации "Струнные инструменты", получив при этом Бронзового Щелкунчика.
Съемки фильма "Три друга, клад и Матрос Кошка" стартовали в Крыму в начале июня. Они проходят в Севастополе, Ялте и Гурзуфе. В городе-героя локациями для съемок станут такие узнаваемые достопримечательности, как Михайловская батарея, Графская пристань, памятники Павлу Степановичу Нахимову и Эдуарду Ивановичу Тотлебену, Музей Военно-морского Флота России, историко-археологический парк "Херсонес Таврический" и парк живой истории "Федюхины высоты".
В эти дни съемочный процесс проходит у памятника Екатерине II на улице Ленина.

"Сериал - это многосерийный фильм о жизни Нахимовского училища. Главные герои картины попадут в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбраться из которых им поможет, конечно же, дружба и взаимовыручка. По сюжету, мальчишки путешествуют во времени и попадают то во времена первой обороны Севастополя, то в 1943 год, а в охоте за сокровищами участвуют не только дети, но и контрабандисты, "черные" копатели и даже призраки", - напомнил сюжет севастопольский губернатор.

Режиссером картины стал Станислав Назиров, а играют в нем такие известные актеры как Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Александр Лыков. В главных ролях курсантов-нахимовцев снимаются Всеволод Клименок, Феодор Кирсанов и Алексей Радионов.
Главные герои нового сериала попадают в различные мистические истории и непростые жизненные ситуации, выбираться из которых им помогает дружба и взаимовыручка, рассказал "РИА Новости Крым" продюсер сериала Сергей Жигунов.
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Новости КрымаКиноСевастопольСергей ЖигуновКультураМихаил РазвожаевСъемки сериала "Три друга, клад и матрос Кошка"Общество
 
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