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Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского
Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского
В Феодосии началась реконструкция исторического особняка Екатерины Мазировой, где располагается второй корпус галереи русского мариниста Ивана Айвазовского. Как РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T06:10
2024-09-25T06:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии началась реконструкция исторического особняка Екатерины Мазировой, где располагается второй корпус галереи русского мариниста Ивана Айвазовского. Как сообщили РИА Новости Крым в управлении капитального строительства городской администрации, сейчас в помещениях особняка идут демонтажные работы.Как идет реконструкция"На сегодняшний день по данному объекту получено разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Проведены подготовительные работы. Идут работы по демонтажу", – сообщили на запрос РИА Новости Крым в местном управлении капстроя.Как уточнили в ведомстве, работы ведет компания "Климат-Сервис", которая определена единым подрядчиком по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова еще в 2022 году. Цена контракта – более 135 млн рублей.В соответствии с проектом, который ранее утвердили специалисты крымского филиала Главгосэкспертизы России, на первом этаже здания расположат вестибюль, кассы, гардероб, два выставочных зала, научную библиотеку и административные помещения. Второй этаж будет полностью отведен под экспозицию музея. Старинную лепнину, элементы интерьера, каменные и деревянные лестницы отреставрируют. Здание оборудуют пандусами, элементами навигации и средствами информационной поддержки.Что будет после ремонта"Во втором корпусе была размещена экспозиция "Художники юго-восточного Крыма и современная марина" – название останется неизменным, но наполнение будет иным. Конечно, Айвазовский остается лидером продаж на аукционах, но наряду с ним для посетителей у нас появится выдающиеся значительные имена. Мы постараемся вывести достойных художников из тени маэстро", – рассказала РИА Новости Крым директор Феодосийской картинной галереи Айвазовского Татьяна Гайдук.По ее словам, в планах музейщиков, в частности, расширить в обновленных помещениях экспозицию работ русского и советского пейзажиста Константина Богаевского. До начала ремонта в "Доме сестры" под его работы был отведен всего один небольшой зал."Теперь будет как минимум два зала, один из них – практически самый большой в этом корпусе. Возможно, еще экспозиция будет размещена между залами – графика Богаевского – это великолепные работы большого мастера", – говорит Гайдук.Кроме экспозиции во втором корпусе расположат служебные помещения. В частности, расширят помещение библиотеки. Как подчеркивает директор музейного учреждения, речь об уникальном собрании по вопросам изобразительного искусства.Дом для Екатерины Константиновны Мазировой был построен по проекту ее знаменитого брата русского художника-мариниста, коллекционера и мецената Ивана Константиновича Айвазовского в 1880-х годах. До начала текущих работ в здании размещалась часть постоянной экспозиции Феодосийской картинной галереи. В двенадцати выставочных залах были представлены картины Айвазовского, Богаевского, Волошина, Латри и других русских художников XIX века.Ранее была проведена масштабная реставрация первого корпуса Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, стоимостью более 870 млн рублей. Его открыли для посетителей в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В картинной галерее Айвазовского в Крыму стартует музыкальный проектТайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи АйвазовскогоПравнучка Айвазовского Аманда Роджерс: "Мы благодарны за спасение картин"
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крым, феодосия, галерея айвазовского в феодосии, культура, общество, реконструкция, новости крыма, музеи крыма
Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского

В Феодосии стартовали работы по сохранению исторического особняка Екатерины Мазировой

06:10 25.09.2024
 
© РИА Новости КрымИсторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии
Исторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии началась реконструкция исторического особняка Екатерины Мазировой, где располагается второй корпус галереи русского мариниста Ивана Айвазовского. Как сообщили РИА Новости Крым в управлении капитального строительства городской администрации, сейчас в помещениях особняка идут демонтажные работы.

Как идет реконструкция

"На сегодняшний день по данному объекту получено разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Проведены подготовительные работы. Идут работы по демонтажу", – сообщили на запрос РИА Новости Крым в местном управлении капстроя.
Как уточнили в ведомстве, работы ведет компания "Климат-Сервис", которая определена единым подрядчиком по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова еще в 2022 году. Цена контракта – более 135 млн рублей.

"Окончание выполнения работ намечено на 30 ноября 2025 года", – сообщили в мэрии.

В соответствии с проектом, который ранее утвердили специалисты крымского филиала Главгосэкспертизы России, на первом этаже здания расположат вестибюль, кассы, гардероб, два выставочных зала, научную библиотеку и административные помещения.
Второй этаж будет полностью отведен под экспозицию музея. Старинную лепнину, элементы интерьера, каменные и деревянные лестницы отреставрируют. Здание оборудуют пандусами, элементами навигации и средствами информационной поддержки.
© РИА Новости КрымИсторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии
Исторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым
Исторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии

Что будет после ремонта

"Во втором корпусе была размещена экспозиция "Художники юго-восточного Крыма и современная марина" – название останется неизменным, но наполнение будет иным. Конечно, Айвазовский остается лидером продаж на аукционах, но наряду с ним для посетителей у нас появится выдающиеся значительные имена. Мы постараемся вывести достойных художников из тени маэстро", – рассказала РИА Новости Крым директор Феодосийской картинной галереи Айвазовского Татьяна Гайдук.
По ее словам, в планах музейщиков, в частности, расширить в обновленных помещениях экспозицию работ русского и советского пейзажиста Константина Богаевского. До начала ремонта в "Доме сестры" под его работы был отведен всего один небольшой зал.
"Теперь будет как минимум два зала, один из них – практически самый большой в этом корпусе. Возможно, еще экспозиция будет размещена между залами – графика Богаевского – это великолепные работы большого мастера", – говорит Гайдук.
Кроме экспозиции во втором корпусе расположат служебные помещения. В частности, расширят помещение библиотеки. Как подчеркивает директор музейного учреждения, речь об уникальном собрании по вопросам изобразительного искусства.

"Она точно лучшая в Крыму. Из этой коллекции мы даже пополняли фонды – настолько книги сами по себе обладают исторической и культурной ценностью. Сейчас решается вопрос организации читального зала. Возможно, у нас появится такая платная услуга. До этого библиотека была доступна только сотрудникам галереи", – сообщила директор.

© РИА Новости КрымИсторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии
Исторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым
Исторический особняк сестры Ивана Айвазовского Екатерины Мазировой в Феодосии
Дом для Екатерины Константиновны Мазировой был построен по проекту ее знаменитого брата русского художника-мариниста, коллекционера и мецената Ивана Константиновича Айвазовского в 1880-х годах. До начала текущих работ в здании размещалась часть постоянной экспозиции Феодосийской картинной галереи. В двенадцати выставочных залах были представлены картины Айвазовского, Богаевского, Волошина, Латри и других русских художников XIX века.
Ранее была проведена масштабная реставрация первого корпуса Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, стоимостью более 870 млн рублей. Его открыли для посетителей в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
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