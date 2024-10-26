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Аксенов оценил роль казачества в Крыму
Аксенов оценил роль казачества в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Аксенов оценил роль казачества в Крыму
Россия и Крым нуждаются в казачестве, и в республике готовы всесторонне его поддерживать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, выступая на совете... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T13:54
2024-10-26T13:54
2024-10-26T14:08
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия и Крым нуждаются в казачестве, и в республике готовы всесторонне его поддерживать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, выступая на совете Черноморского казачьего войска, которое объединяет казаков Крыма и Севастополя.По словам Аксенова, задача казачества во все времена заключалась в защите границ нашего государства, и нынешнее время не стало исключением.Он подчеркнул, что в Крыму и Севастополе организовано ополчение и подразделение территориальной обороны и поблагодарил представителей Черноморского казачьего войска за значимый вклад в охрану общественного порядка и военно-патриотическое воспитание молодежи.Черноморское казачье войско было сформировано в ноябре 2018 года. Тогда в Симферополе состоялся Учредительный круг (совет – ред.), на котором казаки Крыма и Севастополя приняли решение объединиться в единое Черноморское казачье войско.В 2021 году в ходе первого Большого круга Всероссийского казачьего общества в Москве по единогласному решению делегатов 11 реестровых казачьих войск Черноморское казачье войско вошло в состав Всероссийского.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России воссоздадут Запорожское казачье войско 19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО "Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, казачество, новости крыма, новости
Аксенов оценил роль казачества в Крыму
Россия и Крым нуждаются в казачестве – Аксенов
13:54 26.10.2024 (обновлено: 14:08 26.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия и Крым нуждаются в казачестве, и в республике готовы всесторонне его поддерживать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, выступая на совете Черноморского казачьего войска, которое объединяет казаков Крыма и Севастополя.
По словам Аксенова, задача казачества во все времена заключалась в защите границ нашего государства, и нынешнее время не стало исключением.
"И сейчас казаки-черноморцы, как и многие поколения предков, защищают Россию и православную веру. С первых дней СВО казаки из разных регионов сражаются с врагом. Многое делается и для помощи фронту", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что в Крыму и Севастополе организовано ополчение и подразделение территориальной обороны и поблагодарил представителей Черноморского казачьего войска за значимый вклад в охрану общественного порядка и военно-патриотическое воспитание молодежи.
"Россия и Крым нуждаются в казачестве. Со своей стороны, готов и дальше поддерживать инициативы и начинания казаков", – заявил глава республики.
Черноморское казачье войско было сформировано в ноябре 2018 года. Тогда в Симферополе состоялся Учредительный круг (совет – ред.), на котором казаки Крыма и Севастополя приняли решение объединиться в единое Черноморское казачье войско.
В 2021 году в ходе первого Большого круга Всероссийского казачьего общества в Москве по единогласному решению делегатов 11 реестровых казачьих войск Черноморское казачье войско вошло в состав Всероссийского.
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