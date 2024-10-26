https://crimea.ria.ru/20241026/aksenov-otsenil-rol-kazachestva-v-krymu-1141368693.html

Аксенов оценил роль казачества в Крыму

Аксенов оценил роль казачества в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Аксенов оценил роль казачества в Крыму

Россия и Крым нуждаются в казачестве, и в республике готовы всесторонне его поддерживать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, выступая на совете... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T13:54

2024-10-26T13:54

2024-10-26T14:08

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Россия и Крым нуждаются в казачестве, и в республике готовы всесторонне его поддерживать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, выступая на совете Черноморского казачьего войска, которое объединяет казаков Крыма и Севастополя.По словам Аксенова, задача казачества во все времена заключалась в защите границ нашего государства, и нынешнее время не стало исключением.Он подчеркнул, что в Крыму и Севастополе организовано ополчение и подразделение территориальной обороны и поблагодарил представителей Черноморского казачьего войска за значимый вклад в охрану общественного порядка и военно-патриотическое воспитание молодежи.Черноморское казачье войско было сформировано в ноябре 2018 года. Тогда в Симферополе состоялся Учредительный круг (совет – ред.), на котором казаки Крыма и Севастополя приняли решение объединиться в единое Черноморское казачье войско.В 2021 году в ходе первого Большого круга Всероссийского казачьего общества в Москве по единогласному решению делегатов 11 реестровых казачьих войск Черноморское казачье войско вошло в состав Всероссийского.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России воссоздадут Запорожское казачье войско 19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО "Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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