https://crimea.ria.ru/20240227/19-ordenov-muzhestva-kak-voyuyut-kazaki-dobrovoltsy-iz-kryma-v-zone-svo-1135224413.html
19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО
19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024
19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО
19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T09:28
2024-02-27T09:28
2024-02-27T09:28
награды
работино
запорожская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
антон сироткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 фев – РИА Новости Крым. 19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное выполнение боевых задач на Запорожском направлении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин.По мнению атамана, казаки Крыма не случайно оказались именно на Запорожском направлении."Это историческая Родина казачества. Черноморское казачье войско, Кубанское казачье войско – все это выходцы с Запорожской Сечи. Вернуться туда, к нашим истокам, и восстановить историческую справедливость – наш священный долг", – отметил Сироткин.Также он добавил, что в августе прошлого года сформирован еще один батальон казаков-добровольцев, который вошел в состав бригады особого назначения Росгвардии и сейчас выполняет задачи на Донецком направлении.В Крыму остался резерв – казачий батальон территориальной обороны, который участвует в мероприятиях по усилению безопасности на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под РаботиноВ Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачийЗа освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
https://crimea.ria.ru/20240226/glava-genshtaba-nagradil-voennykh-yuvo-v-zone-spetsoperatsii-1135211429.html
работино
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_7240af6bc15ae9a3cdbba0b52814cb52.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
награды, работино, запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, антон сироткин
19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО
19 казаков Крыма получили ордена Мужества и 38 медали "За Отвагу" за подвиги в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ 27 фев – РИА Новости Крым. 19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное выполнение боевых задач на Запорожском направлении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин.
"В марте (2022 года – ред.) мы сформировали казачий батальон из казаков Черноморского казачьего войска, который возглавил я, и мы приступили к выполнению боевых задач на Запорожском направлении. Полгода мы воевали в районах Орехово, Работино, Васильевки (Запорожской области – ред.). Славно воевали, за что огромное спасибо всем моим бойцам. Мы получили высокую оценку со стороны командования 58-й (общевойсковой) армии. На наш батальон – 19 орденов мужества и 38 медалей "За отвагу". Считаю, это достойный показатель нашей работы", – сказал Сироткин.
По мнению атамана, казаки Крыма не случайно оказались именно на Запорожском направлении.
"Это историческая Родина казачества. Черноморское казачье войско, Кубанское казачье войско – все это выходцы с Запорожской Сечи. Вернуться туда, к нашим истокам, и восстановить историческую справедливость – наш священный долг", – отметил Сироткин.
Также он добавил, что в августе прошлого года сформирован еще один батальон казаков-добровольцев, который вошел в состав бригады особого назначения Росгвардии и сейчас выполняет задачи на Донецком направлении.
В Крыму остался резерв – казачий батальон территориальной обороны, который участвует в мероприятиях по усилению безопасности на полуострове.
Читайте также на РИА Новости Крым: