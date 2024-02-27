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19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО
19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.02.2024
19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО
19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T09:28
2024-02-27T09:28
награды
работино
запорожская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
антон сироткин
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 фев – РИА Новости Крым. 19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное выполнение боевых задач на Запорожском направлении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин.По мнению атамана, казаки Крыма не случайно оказались именно на Запорожском направлении."Это историческая Родина казачества. Черноморское казачье войско, Кубанское казачье войско – все это выходцы с Запорожской Сечи. Вернуться туда, к нашим истокам, и восстановить историческую справедливость – наш священный долг", – отметил Сироткин.Также он добавил, что в августе прошлого года сформирован еще один батальон казаков-добровольцев, который вошел в состав бригады особого назначения Росгвардии и сейчас выполняет задачи на Донецком направлении.В Крыму остался резерв – казачий батальон территориальной обороны, который участвует в мероприятиях по усилению безопасности на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под РаботиноВ Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачийЗа освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
https://crimea.ria.ru/20240226/glava-genshtaba-nagradil-voennykh-yuvo-v-zone-spetsoperatsii-1135211429.html
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новые регионы россии
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награды, работино, запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, антон сироткин
19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВО

19 казаков Крыма получили ордена Мужества и 38 медали "За Отвагу" за подвиги в зоне СВО

09:28 27.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 фев – РИА Новости Крым. 19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное выполнение боевых задач на Запорожском направлении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин.
"В марте (2022 года – ред.) мы сформировали казачий батальон из казаков Черноморского казачьего войска, который возглавил я, и мы приступили к выполнению боевых задач на Запорожском направлении. Полгода мы воевали в районах Орехово, Работино, Васильевки (Запорожской области – ред.). Славно воевали, за что огромное спасибо всем моим бойцам. Мы получили высокую оценку со стороны командования 58-й (общевойсковой) армии. На наш батальон – 19 орденов мужества и 38 медалей "За отвагу". Считаю, это достойный показатель нашей работы", – сказал Сироткин.
По мнению атамана, казаки Крыма не случайно оказались именно на Запорожском направлении.
"Это историческая Родина казачества. Черноморское казачье войско, Кубанское казачье войско – все это выходцы с Запорожской Сечи. Вернуться туда, к нашим истокам, и восстановить историческую справедливость – наш священный долг", – отметил Сироткин.
Также он добавил, что в августе прошлого года сформирован еще один батальон казаков-добровольцев, который вошел в состав бригады особого назначения Росгвардии и сейчас выполняет задачи на Донецком направлении.
В Крыму остался резерв – казачий батальон территориальной обороны, который участвует в мероприятиях по усилению безопасности на полуострове.
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НаградыРаботиноЗапорожская областьРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииАнтон Сироткин
 
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