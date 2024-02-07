https://crimea.ria.ru/20240207/morpekhov-iz-sevastopolya-nagradili-za-otvagu-v-boyakh-pod-rabotino-1134756839.html

Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино

Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино

Военнослужащим бригады морской пехоты из Севастополя вручили медали "За отвагу", сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T14:18

2024-02-07T14:18

2024-02-07T14:18

севастополь

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

награды

морская пехота чф

работино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Военнослужащим бригады морской пехоты из Севастополя вручили медали "За отвагу", сообщили в Министерстве обороны России.Среди награжденных – командир роты морской пехоты с позывным "Седой", подразделение которого участвовало в боях за село Работино в Запорожской области."Медаль "За отвагу" получил за успешное выполнение задач подразделением в населенном пункте Работино. Медали и награды офицера – это заслуга его подчиненных. Благодаря действиям своих подчиненных был награжден и я", – рассказал командир роты.Летом 2023 года в районе села Работино шли ожесточенные бои, но все атаки противника были успешно отбиты. В результате, по некоторым оценкам, общие потери украинских войск под Работино до сентября 2023 года составили около 10 000 человек.Сейчас военнослужащие из Севастополя уже несколько месяцев сдерживают натиск противника в Херсонской области, не допуская возможности высадки вооруженных сил Украины на левый берег Днепра. Они ведут борьбу с украинскими ДРГ, не давая им проникнуть вглубь территорий новых российских регионов.9 января стало известно, что морпехи Черноморского флота уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на правом берегу Днепра. Восемь военнослужащих бригады морской пехоты ЧФ были награждены орденами и медалями во время лечения в Севастопольском военно-клиническом госпитале им. Н. И. Пирогова.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в РаботиноВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУВ Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ

севастополь

работино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, награды, морская пехота чф, работино