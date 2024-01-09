https://crimea.ria.ru/20240109/unichtozhen-punkt-dislokatsii-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1134063062.html

Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Уничтожен пункт временной дислокации военных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T17:06

2024-01-09T17:06

2024-01-09T17:06

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

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днепр

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Уничтожен пункт временной дислокации военных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.По данным ведомства, артиллеристы получили точные координаты цели и оперативно уничтожили противника 122-мм снарядами из гаубицы Д-30.Во вторник военное ведомство также сообщало о перехваченных российскими военными 10 реактивных снарядах РСЗО "Vampire" чешского производства, а также об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии

https://crimea.ria.ru/20240109/ukraina-proigrala-buduschee-ekspert-o--mobilizatsii-zhenschin-v-vsu-1134058621.html

днепр

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2024

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