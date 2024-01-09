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Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Уничтожен пункт временной дислокации военных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T17:06
2024-01-09T17:06
потери всу
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Уничтожен пункт временной дислокации военных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.По данным ведомства, артиллеристы получили точные координаты цели и оперативно уничтожили противника 122-мм снарядами из гаубицы Д-30.Во вторник военное ведомство также сообщало о перехваченных российскими военными 10 реактивных снарядах РСЗО "Vampire" чешского производства, а также об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – ШойгуМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружии
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво, новости, днепр, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Морпехи ЧФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

17:06 09.01.2024
 
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Работа гаубиц - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Уничтожен пункт временной дислокации военных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Морпехи Черноморского флота уничтожили пункт временной дислокации украинских военнослужащих на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, артиллеристы получили точные координаты цели и оперативно уничтожили противника 122-мм снарядами из гаубицы Д-30.
"На всю работу у морских пехотинцев было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для подразделений ВСУ, расположившихся на правом берегу Днепра", - уточняют в Минобороны.
Во вторник военное ведомство также сообщало о перехваченных российскими военными 10 реактивных снарядах РСЗО "Vampire" чешского производства, а также об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
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