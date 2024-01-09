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10 снарядов РСЗО "Vampire" перехвачены российскими войсками в зоне СВО

10 снарядов РСЗО "Vampire" перехвачены российскими войсками в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.01.2024

10 снарядов РСЗО "Vampire" перехвачены российскими войсками в зоне СВО

Снаряды РСЗО "Vampire" перехвачены российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T16:12

2024-01-09T16:12

2024-01-09T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Снаряды РСЗО "Vampire" перехвачены российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, по данным российского военного ведомства, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка ЛНР и Марьинка ДНР.Также ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Поражены 109 артиллерийских подразделений вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах.Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу завил о намерении повысить эффективность современных средств военной разведки и усилить возможности ПВО а также спутниковой группировки Вооруженных сил Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 годМассированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), марьинка (город в днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии