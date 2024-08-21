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В России воссоздадут Запорожское казачье войско - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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В России воссоздадут Запорожское казачье войско
В России воссоздадут Запорожское казачье войско - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В России воссоздадут Запорожское казачье войско
В России будет воссоздано Запорожское казачье войско, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T12:05
2024-08-21T12:05
россия
запорожская область
запорожье
евгений балицкий
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В России будет воссоздано Запорожское казачье войско, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По словам главы региона, процесс регистрации казачьих обществ на территории Запорожской области начнется уже в этом году. Он назвал это важным этапом, который "определяет возрождение истинного Запорожского казачества", поскольку казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции и стоят на защите Запорожья.Читайте также на РИА Новости Крым:Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВОКак кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го
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россия, запорожская область, запорожье, евгений балицкий, новости сво
В России воссоздадут Запорожское казачье войско

Губернатор Балицкий заявил о воссоздании Запорожского казачьего войска

12:05 21.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественные мероприятия, посвящённые восьмилетию референдума, по результатам которого Крым вернулся в Россию.
Торжественные мероприятия, посвящённые восьмилетию референдума, по результатам которого Крым вернулся в Россию. - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В России будет воссоздано Запорожское казачье войско, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Запорожской области будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине. Подписал Указ об утверждении уставов казачьих обществ", - написал он в своем ТГ-канале.
По словам главы региона, процесс регистрации казачьих обществ на территории Запорожской области начнется уже в этом году. Он назвал это важным этапом, который "определяет возрождение истинного Запорожского казачества", поскольку казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции и стоят на защите Запорожья.
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РоссияЗапорожская областьЗапорожьеЕвгений БалицкийНовости СВО
 
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