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В России воссоздадут Запорожское казачье войско

В России воссоздадут Запорожское казачье войско - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В России воссоздадут Запорожское казачье войско

В России будет воссоздано Запорожское казачье войско, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T12:05

2024-08-21T12:05

2024-08-21T12:05

россия

запорожская область

запорожье

евгений балицкий

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В России будет воссоздано Запорожское казачье войско, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По словам главы региона, процесс регистрации казачьих обществ на территории Запорожской области начнется уже в этом году. Он назвал это важным этапом, который "определяет возрождение истинного Запорожского казачества", поскольку казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции и стоят на защите Запорожья.Читайте также на РИА Новости Крым:Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки19 орденов Мужества: как воюют казаки-добровольцы из Крыма в зоне СВОКак кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го

россия

запорожская область

запорожье

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2024

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россия, запорожская область, запорожье, евгений балицкий, новости сво