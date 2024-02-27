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Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го
Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го
Ровно 10 лет назад в Керчи стояла холодная, дождливая и ветреная погода. В храм Святого апостола Андрея Первозванного через переправу прибыла первая сотня... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T08:02
2024-02-27T09:22
10 лет госперевороту на украине
крым
россия
референдум
кубань
кубанские казаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад в Керчи стояла холодная, дождливая и ветреная погода. В храм Святого апостола Андрея Первозванного через переправу прибыла первая сотня уставших, замерзших кубанских казаков, одетых "по гражданке", без оружия. Что заставило их прибыть на территорию тогда еще Украины, и почему они оказались в храме Керчи, РИА Новости Крым рассказали участники тех событий: настоятель отец Николай и подъесаул, помощник атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Алексей Хандусенко.Задача – спасти людей"Готовилась тотальная зачистка пророссийски настроенного русскоязычного населения. Дело даже было не столько в украинских нацистах, сколько в том, что Америка мечтала видеть Крым своей военной базой. Я, кроме того, что священник, в прошлом офицер запаса, поэтому прекрасно понимал, что здесь могло быть", – вспоминает настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного.Алексей Хандусенко, который тогда был в чине сотника атаманом Посольской станицы Таманского отдела Кубанского казачьего войска в Керчи, вспоминает, что с конца 2013 года до начала 2014 года начали поступать сообщения от православных казаков с Украины с просьбой о помощи. Они говорили о геноциде, об угрозах, и планировали остаться, чтобы защитить свои дома, храмы, но при этом просили принять их семьи на Кубани.По словам Алексея Хандусенко, на основании этих обращений губернатор Краснодарского края и главы регионов, районов в кратчайший срок организовали места для приема беженцев."На тот момент никаких планов защищать Крым не было, был план спасать людей", – вспоминает Алексей Хандусенко.Но вскоре принимается решение, что можно предотвратить отток населения, если прийти на помощь Крыму. В первичных казачьих обществах Кубанского казачьего войска проходят сборы, отправляются просьбы вышестоящему руководству разрешить переправиться на полуостров.Об этом было доложено атаману Кубанского казачьего войска, он обратился к вышестоящим, и было принято решение оказать переправляющимся казакам максимальную поддержку."Мне позвонили часа в два ночи с 26 на 27 февраля 2014 года. Выдвинулся на Керченскую паромную переправу, и мы переправили первую сотню казаков", – вспоминает подъесаул.Однако переправа далась нелегко. Казаков пытались задержать украинские власти, заявив, что якобы на море тяжелая ледовая обстановка, в проливе перемещаются айсберги. В итоге казаки прибыли в Керчь только в два часа дня.Помощь в стенах храмаАтаман Посольской станицы давно был знаком с настоятелем храма Святого апостола Андрея Первозванного отцом Николаем. Они часто виделись и обсуждали ситуацию, которая складывалась на Украине. Поэтому, когда началась переправа первой сотни кубанских казаков, Алексей рассказал об этом отцу Николаю.В храме были теплые полы. Но настоятель попросил старосту нагреть их посильнее. Спали казаки прямо на полу – кто в спальниках, кто на вещах, которые им дали в храме. Прихожане по собственному желанию приносили им еду.Отец Николай рассказывает, что первый молебен отслужил Державной иконе Божьей матери – хранительнице России, и святым воинам – Георгию Победоносцу, Александру Невскому. Просили помощи, заступничества. Нескольких казаков, которые не были крещенными, тут же крестили.Казаки продолжали прибывать в течение трех дней. За это время через храм их прошло около тысячи. В эти дни переправился в Крым и атаман Кубанского казачьего войска, генерал Николай Долуда. Настоятель вспоминает, что во время встречи атамана на переправе его пытались спровоцировать.Украинские спецслужбы следили за храмом. Когда казаки прибыли в него, отцу Николаю поступил звонок из СБУ с вопросом, кого он приютил. Вместе с Хандусенко они решили сказать, что это паломники, ведь было как раз Прощенное воскресенье. Мол, они следуют в мужской Свято-Георгиевский монастырь, который находится в Севастополе на Фиоленте. Пока отец Николай разговаривал с сотрудником СБУ, Хандусенко успел позвонить настоятелю монастыря и предупредить, что его могут проверить, и он тоже согласился помочь."Провокаций было много. Пытались задирать казаков, прикидываться пьяными, провоцировать драку. И низкий поклон нашим кубанцам, что они мужественно это выдержали и не отвечали. Люди понимали, какие задачи перед ними стоят", – говорит настоятель храма.У отца Николая на тот момент была уже большая семья: жена, трое дочерей, сын. На вопрос, было ли страшно в те дни, настоятель храма говорит, что задачи перед человеком ставит Господь, и их надо решать, а не думать о страхе.Он вспоминает, что тогда его младшей дочке было всего 4 года. И, когда он возвращался домой, то она, вероятно, чувствуя общую тревогу, подходила к нему, обнимала и говорила: "Папочка, я тебя плохим дядькам не отдам!"Отец Николай рассказывает о своем впечатлении от приезда в храм атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды."Николай Александрович приехал сюда перед вечерней службой. Подошел к храму, осенил себя крестом и сказал: "Батюшка, не переживайте, Россия сюда надолго, а точнее – навсегда, мы вас в обиду не дадим", – вспоминает настоятель.Отца Николая поразило, что каждая сотня казаков, когда он их провожал и благословлял, благодарила его со смирением. "Это вам спасибо, что оставили все, пришли сюда, чтобы нас защитить, рискуя жизнью, не зная, как будет складываться ситуация", – ответил им отец Николай.День референдума – праздникПеред кубанскими казаками, переправившимся в Крым, изначально стояла задача сформировать пешие колонны и выдвинуться на железнодорожную станцию Керчи. Оттуда на поезде отправиться в Севастополь.Однако вскоре пришел другой приказ. В Севастополь поехала лишь часть кубанских казаков. Остальным нужно было выдвинуться в сторону Чонгара, Перекопа, Армянска и занять линию обороны."На тот момент границу держали несколько человек из "беркутов". Оружие казакам привезли только на третий день – до этого они стояли безоружные. Стояли до референдума. После указа президента Российской Федерации о вхождении Крыма в состав России их сменили российские пограничники", – рассказывает Алексей Хандусенко.Отец Николай вспоминает день референдума – 16 марта 2014 года. После воскресной службы в храме всей семьей отправились на избирательный участок и после поехали по городу.Позже президент Владимир Путин примет решение отметить тех, кто помогал в дни Крымской весны. Специально для храма Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи в мастерских Московской патриархии была написана икона Андрея Первозванного. Керченский мастер вырезал для нее киот. В храме рядом с иконой помещена и врученная приходу медаль "За защиту Крыма".Государственные награды, в том числе от Министерства обороны РФ, медаль "За защиту Республики Крым" получили и казаки.Отец Николай и кубанские казаки продолжают общаться. Говорят, что стали родными людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый крымский референдум – как это было: видеоЧто помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 годуКогда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение
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Анна Карпенко
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60
крым, россия, референдум, кубань, кубанские казаки
Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го

Священник из Керчи 10 лет назад помог кубанским казакам в спасении Крыма

08:02 27.02.2024 (обновлено: 09:22 27.02.2024)
 
© Фото предоставлено Алексеем ХандусенкоОтец Николай и Алексей Хандусенко
Отец Николай и Алексей Хандусенко
© Фото предоставлено Алексеем Хандусенко
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад в Керчи стояла холодная, дождливая и ветреная погода. В храм Святого апостола Андрея Первозванного через переправу прибыла первая сотня уставших, замерзших кубанских казаков, одетых "по гражданке", без оружия. Что заставило их прибыть на территорию тогда еще Украины, и почему они оказались в храме Керчи, РИА Новости Крым рассказали участники тех событий: настоятель отец Николай и подъесаул, помощник атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Алексей Хандусенко.

Задача – спасти людей

"Готовилась тотальная зачистка пророссийски настроенного русскоязычного населения. Дело даже было не столько в украинских нацистах, сколько в том, что Америка мечтала видеть Крым своей военной базой. Я, кроме того, что священник, в прошлом офицер запаса, поэтому прекрасно понимал, что здесь могло быть", – вспоминает настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного.
Алексей Хандусенко, который тогда был в чине сотника атаманом Посольской станицы Таманского отдела Кубанского казачьего войска в Керчи, вспоминает, что с конца 2013 года до начала 2014 года начали поступать сообщения от православных казаков с Украины с просьбой о помощи. Они говорили о геноциде, об угрозах, и планировали остаться, чтобы защитить свои дома, храмы, но при этом просили принять их семьи на Кубани.
По словам Алексея Хандусенко, на основании этих обращений губернатор Краснодарского края и главы регионов, районов в кратчайший срок организовали места для приема беженцев.
"На тот момент никаких планов защищать Крым не было, был план спасать людей", – вспоминает Алексей Хандусенко.
Но вскоре принимается решение, что можно предотвратить отток населения, если прийти на помощь Крыму. В первичных казачьих обществах Кубанского казачьего войска проходят сборы, отправляются просьбы вышестоящему руководству разрешить переправиться на полуостров.

"С 25 февраля 2014 года непрерывно посылались запросы на разрешение переправиться в Крым и прийти на помощь хотя бы в роли гражданских лиц. Но в ответ: "Это другое государство". В конце концов ночью 26 февраля было принято решение, что казаки снимают с себя шевроны, знаки различия, погоны, и весь Таманский отдел переправляется как частные лица на помощь Крыму", – вспоминает Алексей Хандусенко.

Об этом было доложено атаману Кубанского казачьего войска, он обратился к вышестоящим, и было принято решение оказать переправляющимся казакам максимальную поддержку.
"Мне позвонили часа в два ночи с 26 на 27 февраля 2014 года. Выдвинулся на Керченскую паромную переправу, и мы переправили первую сотню казаков", – вспоминает подъесаул.
Однако переправа далась нелегко. Казаков пытались задержать украинские власти, заявив, что якобы на море тяжелая ледовая обстановка, в проливе перемещаются айсберги. В итоге казаки прибыли в Керчь только в два часа дня.
© Фото предоставлено Алексеем ХандусенкоКазаки на молебне в храме Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи в феврале 2014 года
Казаки на молебне в храме Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи в феврале 2014 года
© Фото предоставлено Алексеем Хандусенко
Казаки на молебне в храме Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи в феврале 2014 года

Помощь в стенах храма

Атаман Посольской станицы давно был знаком с настоятелем храма Святого апостола Андрея Первозванного отцом Николаем. Они часто виделись и обсуждали ситуацию, которая складывалась на Украине. Поэтому, когда началась переправа первой сотни кубанских казаков, Алексей рассказал об этом отцу Николаю.

"Алексей обратился ко мне и сказал, что ребята сильно устали. Погода была промозглая, на градуснике около нуля, срывался дождь. И он попросил организовать для них чай, дать им возможность отдохнуть", – вспоминает отец Николай.

В храме были теплые полы. Но настоятель попросил старосту нагреть их посильнее. Спали казаки прямо на полу – кто в спальниках, кто на вещах, которые им дали в храме. Прихожане по собственному желанию приносили им еду.
Отец Николай рассказывает, что первый молебен отслужил Державной иконе Божьей матери – хранительнице России, и святым воинам – Георгию Победоносцу, Александру Невскому. Просили помощи, заступничества. Нескольких казаков, которые не были крещенными, тут же крестили.
Казаки продолжали прибывать в течение трех дней. За это время через храм их прошло около тысячи. В эти дни переправился в Крым и атаман Кубанского казачьего войска, генерал Николай Долуда. Настоятель вспоминает, что во время встречи атамана на переправе его пытались спровоцировать.
© Фото предоставлено Алексеем ХандусенкоАлексей Хандусенко и Николай Долуда, который в 2014 году был атаманом Кубанского казачьего войска
Алексей Хандусенко и Николай Долуда, который в 2014 году был атаманом Кубанского казачьего войска
© Фото предоставлено Алексеем Хандусенко
Алексей Хандусенко и Николай Долуда, который в 2014 году был атаманом Кубанского казачьего войска

"Ко мне подошла бабушка лет 70-ти и спрашивает: "А что это вы, батюшка, на войне делаете? Я говорю ей: "Простите, это не война. Это ребята в гости приехали", – вспоминает отец Николай.

Украинские спецслужбы следили за храмом. Когда казаки прибыли в него, отцу Николаю поступил звонок из СБУ с вопросом, кого он приютил. Вместе с Хандусенко они решили сказать, что это паломники, ведь было как раз Прощенное воскресенье. Мол, они следуют в мужской Свято-Георгиевский монастырь, который находится в Севастополе на Фиоленте. Пока отец Николай разговаривал с сотрудником СБУ, Хандусенко успел позвонить настоятелю монастыря и предупредить, что его могут проверить, и он тоже согласился помочь.
"Провокаций было много. Пытались задирать казаков, прикидываться пьяными, провоцировать драку. И низкий поклон нашим кубанцам, что они мужественно это выдержали и не отвечали. Люди понимали, какие задачи перед ними стоят", – говорит настоятель храма.
У отца Николая на тот момент была уже большая семья: жена, трое дочерей, сын. На вопрос, было ли страшно в те дни, настоятель храма говорит, что задачи перед человеком ставит Господь, и их надо решать, а не думать о страхе.

"У меня два деда воевали, прошли Великую Отечественную войну. Как им смотреть в глаза, если вдруг начну кричать: "Бандера и Шухевич – наши герои"? Душа просто это отвергала. Страшно было в первую очередь за то, что люди могут пострадать", – признается отец Николай.

Он вспоминает, что тогда его младшей дочке было всего 4 года. И, когда он возвращался домой, то она, вероятно, чувствуя общую тревогу, подходила к нему, обнимала и говорила: "Папочка, я тебя плохим дядькам не отдам!"
Отец Николай рассказывает о своем впечатлении от приезда в храм атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
"Николай Александрович приехал сюда перед вечерней службой. Подошел к храму, осенил себя крестом и сказал: "Батюшка, не переживайте, Россия сюда надолго, а точнее – навсегда, мы вас в обиду не дадим", – вспоминает настоятель.
Отца Николая поразило, что каждая сотня казаков, когда он их провожал и благословлял, благодарила его со смирением. "Это вам спасибо, что оставили все, пришли сюда, чтобы нас защитить, рискуя жизнью, не зная, как будет складываться ситуация", – ответил им отец Николай.
© РИА Новости КрымХрам Святого апостола Андрея Первозванного
Храм Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости Крым
Храм Святого апостола Андрея Первозванного

День референдума – праздник

Перед кубанскими казаками, переправившимся в Крым, изначально стояла задача сформировать пешие колонны и выдвинуться на железнодорожную станцию Керчи. Оттуда на поезде отправиться в Севастополь.

"Задача была одна – защитить Севастополь и Черноморскую базу военно-морского флота. Обо всем Крыме не было даже разговора, потому что на это не было ни сил, ни возможностей", – вспоминает Алексей Хандусенко.

Однако вскоре пришел другой приказ. В Севастополь поехала лишь часть кубанских казаков. Остальным нужно было выдвинуться в сторону Чонгара, Перекопа, Армянска и занять линию обороны.
"На тот момент границу держали несколько человек из "беркутов". Оружие казакам привезли только на третий день – до этого они стояли безоружные. Стояли до референдума. После указа президента Российской Федерации о вхождении Крыма в состав России их сменили российские пограничники", – рассказывает Алексей Хандусенко.
Отец Николай вспоминает день референдума – 16 марта 2014 года. После воскресной службы в храме всей семьей отправились на избирательный участок и после поехали по городу.

"У людей был действительно праздник. Они шли нарядные, с детьми, на лицах – улыбки. Это было событие, которое всех очень сильно воодушевило", – вспоминает протоирей Николай.

Позже президент Владимир Путин примет решение отметить тех, кто помогал в дни Крымской весны. Специально для храма Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи в мастерских Московской патриархии была написана икона Андрея Первозванного. Керченский мастер вырезал для нее киот. В храме рядом с иконой помещена и врученная приходу медаль "За защиту Крыма".
Государственные награды, в том числе от Министерства обороны РФ, медаль "За защиту Республики Крым" получили и казаки.
Отец Николай и кубанские казаки продолжают общаться. Говорят, что стали родными людьми.

"Он наш духовный отец. За эти годы мы стали родными людьми. Для каждого казака в Таманском отделе отец Николай – человек легендарный, родной и горячо любимый", – говорит подъесаул Алексей Хандусенко.

© РИА Новости КрымНастоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи отец Николай перед иконой Андрея Первозванного, написанной для храма по решению президента РФ Владимира Путина в знак благодарности за помощь в дни Крымской весны
Настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи отец Николай перед иконой Андрея Первозванного, написанной для храма по решению президента РФ Владимира Путина в знак благодарности за помощь в дни Крымской весны - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости Крым
Настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи отец Николай перед иконой Андрея Первозванного, написанной для храма по решению президента РФ Владимира Путина в знак благодарности за помощь в дни Крымской весны
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