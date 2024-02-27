https://crimea.ria.ru/20240227/kak-kubanskie-kazaki-pomogali-spasat-krym-v-fevrale-2014-go-1135128710.html

Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го

Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Как кубанские казаки помогали спасать Крым в феврале 2014-го

Ровно 10 лет назад в Керчи стояла холодная, дождливая и ветреная погода. В храм Святого апостола Андрея Первозванного через переправу прибыла первая сотня... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T08:02

2024-02-27T08:02

2024-02-27T09:22

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кубанские казаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Ровно 10 лет назад в Керчи стояла холодная, дождливая и ветреная погода. В храм Святого апостола Андрея Первозванного через переправу прибыла первая сотня уставших, замерзших кубанских казаков, одетых "по гражданке", без оружия. Что заставило их прибыть на территорию тогда еще Украины, и почему они оказались в храме Керчи, РИА Новости Крым рассказали участники тех событий: настоятель отец Николай и подъесаул, помощник атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Алексей Хандусенко.Задача – спасти людей"Готовилась тотальная зачистка пророссийски настроенного русскоязычного населения. Дело даже было не столько в украинских нацистах, сколько в том, что Америка мечтала видеть Крым своей военной базой. Я, кроме того, что священник, в прошлом офицер запаса, поэтому прекрасно понимал, что здесь могло быть", – вспоминает настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного.Алексей Хандусенко, который тогда был в чине сотника атаманом Посольской станицы Таманского отдела Кубанского казачьего войска в Керчи, вспоминает, что с конца 2013 года до начала 2014 года начали поступать сообщения от православных казаков с Украины с просьбой о помощи. Они говорили о геноциде, об угрозах, и планировали остаться, чтобы защитить свои дома, храмы, но при этом просили принять их семьи на Кубани.По словам Алексея Хандусенко, на основании этих обращений губернатор Краснодарского края и главы регионов, районов в кратчайший срок организовали места для приема беженцев."На тот момент никаких планов защищать Крым не было, был план спасать людей", – вспоминает Алексей Хандусенко.Но вскоре принимается решение, что можно предотвратить отток населения, если прийти на помощь Крыму. В первичных казачьих обществах Кубанского казачьего войска проходят сборы, отправляются просьбы вышестоящему руководству разрешить переправиться на полуостров.Об этом было доложено атаману Кубанского казачьего войска, он обратился к вышестоящим, и было принято решение оказать переправляющимся казакам максимальную поддержку."Мне позвонили часа в два ночи с 26 на 27 февраля 2014 года. Выдвинулся на Керченскую паромную переправу, и мы переправили первую сотню казаков", – вспоминает подъесаул.Однако переправа далась нелегко. Казаков пытались задержать украинские власти, заявив, что якобы на море тяжелая ледовая обстановка, в проливе перемещаются айсберги. В итоге казаки прибыли в Керчь только в два часа дня.Помощь в стенах храмаАтаман Посольской станицы давно был знаком с настоятелем храма Святого апостола Андрея Первозванного отцом Николаем. Они часто виделись и обсуждали ситуацию, которая складывалась на Украине. Поэтому, когда началась переправа первой сотни кубанских казаков, Алексей рассказал об этом отцу Николаю.В храме были теплые полы. Но настоятель попросил старосту нагреть их посильнее. Спали казаки прямо на полу – кто в спальниках, кто на вещах, которые им дали в храме. Прихожане по собственному желанию приносили им еду.Отец Николай рассказывает, что первый молебен отслужил Державной иконе Божьей матери – хранительнице России, и святым воинам – Георгию Победоносцу, Александру Невскому. Просили помощи, заступничества. Нескольких казаков, которые не были крещенными, тут же крестили.Казаки продолжали прибывать в течение трех дней. За это время через храм их прошло около тысячи. В эти дни переправился в Крым и атаман Кубанского казачьего войска, генерал Николай Долуда. Настоятель вспоминает, что во время встречи атамана на переправе его пытались спровоцировать.Украинские спецслужбы следили за храмом. Когда казаки прибыли в него, отцу Николаю поступил звонок из СБУ с вопросом, кого он приютил. Вместе с Хандусенко они решили сказать, что это паломники, ведь было как раз Прощенное воскресенье. Мол, они следуют в мужской Свято-Георгиевский монастырь, который находится в Севастополе на Фиоленте. Пока отец Николай разговаривал с сотрудником СБУ, Хандусенко успел позвонить настоятелю монастыря и предупредить, что его могут проверить, и он тоже согласился помочь."Провокаций было много. Пытались задирать казаков, прикидываться пьяными, провоцировать драку. И низкий поклон нашим кубанцам, что они мужественно это выдержали и не отвечали. Люди понимали, какие задачи перед ними стоят", – говорит настоятель храма.У отца Николая на тот момент была уже большая семья: жена, трое дочерей, сын. На вопрос, было ли страшно в те дни, настоятель храма говорит, что задачи перед человеком ставит Господь, и их надо решать, а не думать о страхе.Он вспоминает, что тогда его младшей дочке было всего 4 года. И, когда он возвращался домой, то она, вероятно, чувствуя общую тревогу, подходила к нему, обнимала и говорила: "Папочка, я тебя плохим дядькам не отдам!"Отец Николай рассказывает о своем впечатлении от приезда в храм атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды."Николай Александрович приехал сюда перед вечерней службой. Подошел к храму, осенил себя крестом и сказал: "Батюшка, не переживайте, Россия сюда надолго, а точнее – навсегда, мы вас в обиду не дадим", – вспоминает настоятель.Отца Николая поразило, что каждая сотня казаков, когда он их провожал и благословлял, благодарила его со смирением. "Это вам спасибо, что оставили все, пришли сюда, чтобы нас защитить, рискуя жизнью, не зная, как будет складываться ситуация", – ответил им отец Николай.День референдума – праздникПеред кубанскими казаками, переправившимся в Крым, изначально стояла задача сформировать пешие колонны и выдвинуться на железнодорожную станцию Керчи. Оттуда на поезде отправиться в Севастополь.Однако вскоре пришел другой приказ. В Севастополь поехала лишь часть кубанских казаков. Остальным нужно было выдвинуться в сторону Чонгара, Перекопа, Армянска и занять линию обороны."На тот момент границу держали несколько человек из "беркутов". Оружие казакам привезли только на третий день – до этого они стояли безоружные. Стояли до референдума. После указа президента Российской Федерации о вхождении Крыма в состав России их сменили российские пограничники", – рассказывает Алексей Хандусенко.Отец Николай вспоминает день референдума – 16 марта 2014 года. После воскресной службы в храме всей семьей отправились на избирательный участок и после поехали по городу.Позже президент Владимир Путин примет решение отметить тех, кто помогал в дни Крымской весны. Специально для храма Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи в мастерских Московской патриархии была написана икона Андрея Первозванного. Керченский мастер вырезал для нее киот. В храме рядом с иконой помещена и врученная приходу медаль "За защиту Крыма".Государственные награды, в том числе от Министерства обороны РФ, медаль "За защиту Республики Крым" получили и казаки.Отец Николай и кубанские казаки продолжают общаться. Говорят, что стали родными людьми.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый крымский референдум – как это было: видеоЧто помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 годуКогда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

крым, россия, референдум, кубань, кубанские казаки