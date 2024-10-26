https://crimea.ria.ru/20241026/provokatsii-i-draki-kak-prokhodyat-parlamentskie-vybory-v-gruzii-1141367155.html

Провокации и драка: как проходят парламентские выборы в Грузии

Провокации и драка: как проходят парламентские выборы в Грузии - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Провокации и драка: как проходят парламентские выборы в Грузии

На парламентских выборах в Грузии фиксируются факты вмешательства в работу членов комиссии. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани, ее... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T12:55

2024-10-26T12:55

2024-10-26T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На парламентских выборах в Грузии фиксируются факты вмешательства в работу членов комиссии. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани, ее слова приводит РИА Новости.По словам Иоселиани, в основном избирательный процесс проходит спокойно, но фиксируются случаи вмешательства в работу избиркомов. Грузинские оппозиционные телекомпании тем временем распространяют видео драки на одном из участков в городе Зугдиди."В определенных случаях фиксируются факты вмешательства в работу членов комиссии", - заявила Иоселиани.Так, инцидент произошел с участием одного "из политических субъектов", сказала она, который сделал снимок бюллетеня и распространил его, что также запрещено.Иоселиани также опровергла распространенную оппозицией информацию о передаче сразу двух бюллетеней за одного избирателя. По словам главы ЦИК, это невозможно, поскольку аппарат по подсчету голосов технически не может принять два бюллетеня от одного лица.Иоселиани в очередной раз призвала партии наблюдателей и представителей СМИ соблюдать законодательство.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также заявил, что избирательный процесс на парламентских выборах проходит спокойно, но "фиксируются факты воспрепятствования мобилизации избирателей"."Самое печальное, что подобные вещи часто делают журналисты", – отметил Кобахидзе.Он подчеркнул также, что правящая партия "Грузинская мечта" примет любые итоги парламентских выборов, которые опубликует ЦИК. При этом подчеркнул, что оппозиция заранее отказывается принимать данные ЦИК, "так как не захочет признать свое поражение".По мнению основателя ПП "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, если народ проголосует за оппозицию, то тем самым выберет в руководство страны иностранную агентуру, которая вовлечет Грузию в войну по примеру Украины."По соседству идет война, и те, кто правят агентурой, имеют срочную задачу, чтобы как можно быстрее Грузия подключилась в военные действия, этого не произойдет… В таком случае вместо процветающей Грузии мы получим катастрофу и разрушения", – заявил Иванишвили на брифинге.Явка на парламентских выборах в Грузии к 11 утра составила 22,22%. Выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Партия, набравшая большинство голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более половины голосов избирателей, то смогутвлиять на формирование правительства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии К чему приведет сближение Грузии с Абхазией и Южной Осетией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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