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Где в Севастополе не будет света на выходных - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Где в Севастополе не будет света на выходных
Где в Севастополе не будет света на выходных - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Где в Севастополе не будет света на выходных
Отключение электроэнергии 26 и 27 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T08:03
2024-10-26T08:03
севастополь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 26 и 27 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, 26 октября с 9:00 до полудня отключение электроэнергии запланировано на улице Тараса Шевченко.С 9 утра до 17 часов вечера полуторачасовые отключения пройдут по улицам Летчицы Себровой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Тамары Смоленской, Летчицы Литвиновой, в переулке Берманский, а также в садовом товариществе "Сапун-Гора".27 октября с 9:00 до 12:00 не будет света по улицам: Коммунистическая, Сафронова, Симферопольская, Харьковская, Адмирала Азарова, Маршала Геловани и на проспекте Генерала Острякова.С 9 до 17 на час-полтора частично будут отключать электроэнергию в селе Полюшко по улицам Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко. В селе Осипенко по следующим адресам: улица Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, а также СНТ "Полюшко" и СНТ "Меркурий". В селе Орловка по улицам Клубная, Приморская, Дорожная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Где в Севастополе не будет света на выходных

Часть Севастополя останется без света 26 и 27 октября из-за работ на сетях

08:03 26.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Крыму
Повседневная жизнь в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 26 и 27 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, 26 октября с 9:00 до полудня отключение электроэнергии запланировано на улице Тараса Шевченко.
С 9 утра до 17 часов вечера полуторачасовые отключения пройдут по улицам Летчицы Себровой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Тамары Смоленской, Летчицы Литвиновой, в переулке Берманский, а также в садовом товариществе "Сапун-Гора".
27 октября с 9:00 до 12:00 не будет света по улицам: Коммунистическая, Сафронова, Симферопольская, Харьковская, Адмирала Азарова, Маршала Геловани и на проспекте Генерала Острякова.
С 9 до 17 на час-полтора частично будут отключать электроэнергию в селе Полюшко по улицам Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко. В селе Осипенко по следующим адресам: улица Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, а также СНТ "Полюшко" и СНТ "Меркурий". В селе Орловка по улицам Клубная, Приморская, Дорожная.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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