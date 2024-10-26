https://crimea.ria.ru/20241026/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-na-vykhodnykh-1141353504.html

Где в Севастополе не будет света на выходных

Где в Севастополе не будет света на выходных - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Где в Севастополе не будет света на выходных

Отключение электроэнергии 26 и 27 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T08:03

2024-10-26T08:03

2024-10-26T08:03

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

электросети

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/59/1115885939_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_a6cbe8f9336244677bf5c0019615f30e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 26 и 27 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, 26 октября с 9:00 до полудня отключение электроэнергии запланировано на улице Тараса Шевченко.С 9 утра до 17 часов вечера полуторачасовые отключения пройдут по улицам Летчицы Себровой, 51-й Армии, Полковника Закуренкова, Летчицы Бершанской, Тамары Смоленской, Летчицы Литвиновой, в переулке Берманский, а также в садовом товариществе "Сапун-Гора".27 октября с 9:00 до 12:00 не будет света по улицам: Коммунистическая, Сафронова, Симферопольская, Харьковская, Адмирала Азарова, Маршала Геловани и на проспекте Генерала Острякова.С 9 до 17 на час-полтора частично будут отключать электроэнергию в селе Полюшко по улицам Владимира Кривопалова, Ивана Вахрушева, Александра Лавриненко. В селе Осипенко по следующим адресам: улица Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, а также СНТ "Полюшко" и СНТ "Меркурий". В селе Орловка по улицам Клубная, Приморская, Дорожная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииКак быстро в Севастополе готовы устранять аварии на электросетях

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, общество