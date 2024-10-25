https://crimea.ria.ru/20241025/glavnye-novosti-kryma-25-oktyabrya-1141361209.html

Главные новости Крыма: 25 октября

Главные новости Крыма: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Главные новости Крыма: 25 октября

За ночь в небе над Азовским морем уничтожено три беспилотника. В детские сады Севастополя поступают фейковые письма якобы от ФСБ России. Новые назначения в... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T22:56

2024-10-25T22:56

2024-10-25T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. За ночь в небе над Азовским морем уничтожено три беспилотника. В детские сады Севастополя поступают фейковые письма якобы от ФСБ России. Новые назначения в Крыму – избран глава Симферопольского района и мэр Ялты. В столице Крыма, Феодосии, Керчи и Армянске ожидаются перебои с водоснабжением. В стометровой зоне у берегов Ялты и Феодосии запретили рыбалку. С 2019 года рамках нацпроекта "Культура" Республике Крым был выделен миллиард рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Азовским морем уничтожены три вражеских дронаВ ночь на пятницу силы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, в том числе над Азовским морем, и один малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один - над территорией Брянской области. Кроме того, малоразмерный воздушный шар сбит над Ростовской областью.Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейкКибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия."Дошкольные учреждения начали получать письма, якобы, от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках. Также на сотрудников детских садиков в мессенджерах с поддельных аккаунтов руководителей осуществляются попытки психологического воздействия", - сказан в сообщении.Подобные рассылки и сообщения являются фейком. Так злоумышленники пытаются вовлечь пострадавших в незаконную преступную деятельность, вплоть до террористической.Новые назначения в КрымуВ Симферопольском районе на должность главы районной администрации избрали Сергея Петелина, а в Ялте депутаты проголосовали за переназначение мэром Янины Павленко.Сергей Петелин до этого исполнял обязанности руководителя администрации района, Янина Павленко с 2020 года занимала должность главы администрации Ялты.В регионах Крыма вводят графики подачи водыВ селах Добровской долины Симферопольского района со следующей недели будет введен график подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма"."В связи с уменьшением объема воды в Аянском водохранилище с 28 октября подача питьевой воды будет осуществляться согласно утвержденному администрацией графику", - сказано в сообщении.Без водоснабжения также на время останется часть Феодосии и пригородные села – это связано с мероприятиями МЧС. Из-за ремонта на магистральных водопроводах без воды также остались жители Керчи и Армянска.В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и ФеодосииС 1 ноября по 28 февраля в Крыму будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта "Артек".Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"Республика Крым с 2019 года получила 947 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Культура" на модернизацию и оснащение учреждений культуры. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.За 10 лет отрасль культуры в республике преобразилась – возрождаются знаковые объекты и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, утверждает Манежина.

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