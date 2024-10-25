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Главные новости Крыма: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Главные новости Крыма: 25 октября
Главные новости Крыма: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Главные новости Крыма: 25 октября
За ночь в небе над Азовским морем уничтожено три беспилотника. В детские сады Севастополя поступают фейковые письма якобы от ФСБ России. Новые назначения в... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T22:56
2024-10-25T22:56
крым
новости крыма
главное за день
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. За ночь в небе над Азовским морем уничтожено три беспилотника. В детские сады Севастополя поступают фейковые письма якобы от ФСБ России. Новые назначения в Крыму – избран глава Симферопольского района и мэр Ялты. В столице Крыма, Феодосии, Керчи и Армянске ожидаются перебои с водоснабжением. В стометровой зоне у берегов Ялты и Феодосии запретили рыбалку. С 2019 года рамках нацпроекта "Культура" Республике Крым был выделен миллиард рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Над Азовским морем уничтожены три вражеских дронаВ ночь на пятницу силы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, в том числе над Азовским морем, и один малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны РФ.Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один - над территорией Брянской области. Кроме того, малоразмерный воздушный шар сбит над Ростовской областью.Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейкКибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия."Дошкольные учреждения начали получать письма, якобы, от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках. Также на сотрудников детских садиков в мессенджерах с поддельных аккаунтов руководителей осуществляются попытки психологического воздействия", - сказан в сообщении.Подобные рассылки и сообщения являются фейком. Так злоумышленники пытаются вовлечь пострадавших в незаконную преступную деятельность, вплоть до террористической.Новые назначения в КрымуВ Симферопольском районе на должность главы районной администрации избрали Сергея Петелина, а в Ялте депутаты проголосовали за переназначение мэром Янины Павленко.Сергей Петелин до этого исполнял обязанности руководителя администрации района, Янина Павленко с 2020 года занимала должность главы администрации Ялты.В регионах Крыма вводят графики подачи водыВ селах Добровской долины Симферопольского района со следующей недели будет введен график подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма"."В связи с уменьшением объема воды в Аянском водохранилище с 28 октября подача питьевой воды будет осуществляться согласно утвержденному администрацией графику", - сказано в сообщении.Без водоснабжения также на время останется часть Феодосии и пригородные села – это связано с мероприятиями МЧС. Из-за ремонта на магистральных водопроводах без воды также остались жители Керчи и Армянска.В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и ФеодосииС 1 ноября по 28 февраля в Крыму будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта "Артек".Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"Республика Крым с 2019 года получила 947 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Культура" на модернизацию и оснащение учреждений культуры. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.За 10 лет отрасль культуры в республике преобразилась – возрождаются знаковые объекты и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, утверждает Манежина.
https://crimea.ria.ru/20241025/postradavshie-ot-obstrelov-sevastopoltsy-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty-1141353324.html
https://crimea.ria.ru/20241025/razgovory-o-vazhnom-v-detskom-sadu--v-krymu-prokommentirovali-ideyu-1141352599.html
https://crimea.ria.ru/20241025/v-krymu-otsenili-zayavlenie-kievskogo-ombudsmena-pro-yazykovuyu-shizofreniyu-1141321339.html
https://crimea.ria.ru/20241025/gorod-kurort-saki-mozhet-stat-tsentrom-reabilitatsii-uchastnikov-svo-v-krymu-1141314041.html
https://crimea.ria.ru/20241025/aksenov-prizval-ne-tratit-durnykh-deneg-na-remonty-klubov-v-krymu-1141342999.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, главное за день, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), фейк, севастополь, вода в крыму
Главные новости Крыма: 25 октября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 25 октября

22:56 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. За ночь в небе над Азовским морем уничтожено три беспилотника. В детские сады Севастополя поступают фейковые письма якобы от ФСБ России. Новые назначения в Крыму – избран глава Симферопольского района и мэр Ялты. В столице Крыма, Феодосии, Керчи и Армянске ожидаются перебои с водоснабжением. В стометровой зоне у берегов Ялты и Феодосии запретили рыбалку. С 2019 года рамках нацпроекта "Культура" Республике Крым был выделен миллиард рублей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Над Азовским морем уничтожены три вражеских дрона
В ночь на пятницу силы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, в том числе над Азовским морем, и один малоразмерный воздушный шар. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один - над территорией Брянской области. Кроме того, малоразмерный воздушный шар сбит над Ростовской областью.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вчера, 16:44
Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты
Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк
Кибертеррористы и мошенники начали рассылать фейковые письма в детские сады Севастополя. Об этом сообщает городская антитеррористическая комиссия.
"Дошкольные учреждения начали получать письма, якобы, от имени ФСБ России. В них сообщается о неких предстоящих проверках. Также на сотрудников детских садиков в мессенджерах с поддельных аккаунтов руководителей осуществляются попытки психологического воздействия", - сказан в сообщении.
Подобные рассылки и сообщения являются фейком. Так злоумышленники пытаются вовлечь пострадавших в незаконную преступную деятельность, вплоть до террористической.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вчера, 17:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Разговоры о важном" в детском саду – в Крыму прокомментировали идею
Новые назначения в Крыму
В Симферопольском районе на должность главы районной администрации избрали Сергея Петелина, а в Ялте депутаты проголосовали за переназначение мэром Янины Павленко.
Сергей Петелин до этого исполнял обязанности руководителя администрации района, Янина Павленко с 2020 года занимала должность главы администрации Ялты.
В регионах Крыма вводят графики подачи воды
В селах Добровской долины Симферопольского района со следующей недели будет введен график подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В связи с уменьшением объема воды в Аянском водохранилище с 28 октября подача питьевой воды будет осуществляться согласно утвержденному администрацией графику", - сказано в сообщении.
Без водоснабжения также на время останется часть Феодосии и пригородные села – это связано с мероприятиями МЧС. Из-за ремонта на магистральных водопроводах без воды также остались жители Керчи и Армянска.
Флаг Украины в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вчера, 07:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"
В Крыму запретят рыбалку у берегов Ялты и Феодосии
С 1 ноября по 28 февраля в Крыму будет запрещена рыбалка на некоторых участках акватории у берегов Ялты и Феодосии, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по республике.
"Вводится запрет на вылов всех видов водных биологических ресурсов на расстоянии менее 100 метров от берега на некоторых участках в Черном море", - говорится в сообщении.
В частности, ограничение действует в акваториях Ялтинского грузового и пассажирского портов, а также на участке вдоль центральной набережной имени Ленина в Ялте до устья реки Водопадная и в акватории порта "Артек".
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вчера, 06:01Радио "Спутник в Крыму"
Город-курорт Саки может стать центром реабилитации участников СВО в Крыму
Почти миллиард рублей получил Крым в рамках нацпроекта "Культура"
Республика Крым с 2019 года получила 947 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Культура" на модернизацию и оснащение учреждений культуры. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства культуры сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.
За 10 лет отрасль культуры в республике преобразилась – возрождаются знаковые объекты и достопримечательности, созданы новые учреждения, проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы, утверждает Манежина.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вчера, 14:23
Аксенов призвал не тратить "дурных денег" на ремонты клубов в Крыму
 
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00:01Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:26Крымский мост открыли после перекрытия движения
23:23На Крымском мосту остановлено движение транспорта
22:56Главные новости Крыма: 25 октября
22:39Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР
22:35Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
22:14Главное за день: 25 октября
21:59В Крыму до марта закрыли два заповедника
21:43Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
21:35Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
21:22В Керчи простились с двумя героями спецоперации
21:20Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
21:12Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя
20:59Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
20:46Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
20:30Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма
20:13В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
20:04Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
19:59Офицер спецназа получил награду за выполнение секретных заданий на СВО
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