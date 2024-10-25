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Армянск и Керчь остались без воды - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Армянск и Керчь остались без воды
Армянск и Керчь остались без воды - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Армянск и Керчь остались без воды
Жители Керчи, Армянска и пригорода остались без водоснабжения из-за работ на магистральных водоводах. Об этом сообщили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T16:58
2024-10-25T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Жители Керчи, Армянска и пригорода остались без водоснабжения из-за работ на магистральных водоводах. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Отмечается, что в Керчи до утра субботы воды не будет у жителей улиц Буденного, 2/5,-19, Блюхера, 3, 4, 6, 8; Ворошилова, Рыбаков, 1, 2; Марата, 1-20; Херсонская (частично), Одесская, 11; Новоросийская, 5; Ш. Г. Сталинграда, 3; Свердлова, а также на прилегающих улицах и переулках.Для жителей будет организован подвоз питьевой воды.Кроме того, до 19:00 без воды остались жители города Армянск и сел Суворово и Перекоп. "В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе в Армянске по улице Симферопольская", - пояснили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причинаВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
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Армянск и Керчь остались без воды

Жители Керчи и Армянска остались без воды из-за ремонта магистрального водовода

16:58 25.10.2024 (обновлено: 16:59 25.10.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Жители Керчи, Армянска и пригорода остались без водоснабжения из-за работ на магистральных водоводах. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
Отмечается, что в Керчи до утра субботы воды не будет у жителей улиц Буденного, 2/5,-19, Блюхера, 3, 4, 6, 8; Ворошилова, Рыбаков, 1, 2; Марата, 1-20; Херсонская (частично), Одесская, 11; Новоросийская, 5; Ш. Г. Сталинграда, 3; Свердлова, а также на прилегающих улицах и переулках.
"В связи с необходимостью замены аварийного участка трубопровода длиной около 5м ДУ 500 мм по ул. Ворошилова, 1 ремонтные работы продлеваются ориентировочно до 04:00 26 октября", - уточнили в "Воде Крыма".
Для жителей будет организован подвоз питьевой воды.
Кроме того, до 19:00 без воды остались жители города Армянск и сел Суворово и Перекоп.
"В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе в Армянске по улице Симферопольская", - пояснили на предприятии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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