https://crimea.ria.ru/20241025/armyansk-i-kerch-ostalis-bez-vody-1141353650.html
Армянск и Керчь остались без воды
Армянск и Керчь остались без воды - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Армянск и Керчь остались без воды
Жители Керчи, Армянска и пригорода остались без водоснабжения из-за работ на магистральных водоводах. Об этом сообщили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T16:58
2024-10-25T16:58
2024-10-25T16:59
крым
керчь
армянск
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:506:1427:1309_1920x0_80_0_0_72cbbadc688beefcf39e4ec247aa7ba6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Жители Керчи, Армянска и пригорода остались без водоснабжения из-за работ на магистральных водоводах. Об этом сообщили в "Воде Крыма".Отмечается, что в Керчи до утра субботы воды не будет у жителей улиц Буденного, 2/5,-19, Блюхера, 3, 4, 6, 8; Ворошилова, Рыбаков, 1, 2; Марата, 1-20; Херсонская (частично), Одесская, 11; Новоросийская, 5; Ш. Г. Сталинграда, 3; Свердлова, а также на прилегающих улицах и переулках.Для жителей будет организован подвоз питьевой воды.Кроме того, до 19:00 без воды остались жители города Армянск и сел Суворово и Перекоп. "В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе в Армянске по улице Симферопольская", - пояснили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причинаВ Симферопольском районе воду будут подавать по графикуНовые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов
крым
керчь
армянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:490:1427:1560_1920x0_80_0_0_3ecfd957a498ce94bf8fa1fd3f0e9ba3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, армянск, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Армянск и Керчь остались без воды
Жители Керчи и Армянска остались без воды из-за ремонта магистрального водовода
16:58 25.10.2024 (обновлено: 16:59 25.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Жители Керчи, Армянска и пригорода остались без водоснабжения из-за работ на магистральных водоводах. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
Отмечается, что в Керчи до утра субботы воды не будет у жителей улиц Буденного, 2/5,-19, Блюхера, 3, 4, 6, 8; Ворошилова, Рыбаков, 1, 2; Марата, 1-20; Херсонская (частично), Одесская, 11; Новоросийская, 5; Ш. Г. Сталинграда, 3; Свердлова, а также на прилегающих улицах и переулках.
"В связи с необходимостью замены аварийного участка трубопровода длиной около 5м ДУ 500 мм по ул. Ворошилова, 1 ремонтные работы продлеваются ориентировочно до 04:00 26 октября", - уточнили в "Воде Крыма".
Для жителей будет организован подвоз питьевой воды.
Кроме того, до 19:00 без воды остались жители города Армянск и сел Суворово и Перекоп.
"В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе в Армянске по улице Симферопольская", - пояснили на предприятии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: