https://crimea.ria.ru/20241025/v-yalte-vybrali-glavu-administratsii-1141331754.html
В Ялте выбрали главу администрации
В Ялте выбрали главу администрации - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Ялте выбрали главу администрации
Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T14:43
2024-10-25T14:43
2024-10-25T14:43
ялта
янина павленко
новости крыма
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141331608_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_027e4f47b64fb88dca55f7216da6a515.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА Новости Крым в администрации.Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области. Училась в Херсонском государственном техническом университете, на специальности "Менеджмент в непроизводственной сфере".Кроме того, в 2007 году закончила Национальную академию Государственного управления при президенте Украины, по специальности "Государственное управление".В 2014 году закончила Симферопольский колледж национального университета пищевых технологий по образовательной программе "Технология бродильных производств и виноделие", а в 2019 году получила диплом КФУ В.И. Вернадского, направление подготовки "Юриспруденция".Имеет ученое звание кандидата наук государственного управления, по специальности местное самоуправление.В разные годы работала педагогом-организатором, экономистом, менеджером, маркетологом. Была директором завода шампанских вин "Новый свет", руководила "Массандрой".В должности глава администрации Ялты Павленко с 2020-го года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141331608_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_76447fe4e7ede941c6681b0437fee40c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, янина павленко, новости крыма, крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки
В Ялте выбрали главу администрации
Главой администрации Ялты стала Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым.
Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА Новости Крым
в администрации.
"Уже зная проблематику муниципалитета, подготовила развернутую программу развития города. Главная цель неизменна. Ялта – город счастья. И счастливы в нем должны быть, прежде всего, его жители! А они, в свою очередь, сделают все, чтобы наш город стал самым лучшим местом для отдыха", - написала Павленко в своем Telegram-канале незадолго до начала конкурса.
Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области. Училась в Херсонском государственном техническом университете, на специальности "Менеджмент в непроизводственной сфере".
Кроме того, в 2007 году закончила Национальную академию Государственного управления при президенте Украины, по специальности "Государственное управление".
В 2014 году закончила Симферопольский колледж национального университета пищевых технологий по образовательной программе "Технология бродильных производств и виноделие", а в 2019 году получила диплом КФУ В.И. Вернадского, направление подготовки "Юриспруденция".
Имеет ученое звание кандидата наук государственного управления, по специальности местное самоуправление.
В разные годы работала педагогом-организатором, экономистом, менеджером, маркетологом. Была директором завода шампанских вин "Новый свет", руководила "Массандрой".
В должности глава администрации Ялты Павленко с 2020-го года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: