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В Ялте выбрали главу администрации - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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В Ялте выбрали главу администрации
В Ялте выбрали главу администрации - РИА Новости Крым, 25.10.2024
В Ялте выбрали главу администрации
Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T14:43
2024-10-25T14:43
ялта
янина павленко
новости крыма
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА Новости Крым в администрации.Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области. Училась в Херсонском государственном техническом университете, на специальности "Менеджмент в непроизводственной сфере".Кроме того, в 2007 году закончила Национальную академию Государственного управления при президенте Украины, по специальности "Государственное управление".В 2014 году закончила Симферопольский колледж национального университета пищевых технологий по образовательной программе "Технология бродильных производств и виноделие", а в 2019 году получила диплом КФУ В.И. Вернадского, направление подготовки "Юриспруденция".Имеет ученое звание кандидата наук государственного управления, по специальности местное самоуправление.В разные годы работала педагогом-организатором, экономистом, менеджером, маркетологом. Была директором завода шампанских вин "Новый свет", руководила "Массандрой".В должности глава администрации Ялты Павленко с 2020-го года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации
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В Ялте выбрали главу администрации

Главой администрации Ялты стала Янина Павленко

14:43 25.10.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯнина Павленко
Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА Новости Крым в администрации.
"Уже зная проблематику муниципалитета, подготовила развернутую программу развития города. Главная цель неизменна. Ялта – город счастья. И счастливы в нем должны быть, прежде всего, его жители! А они, в свою очередь, сделают все, чтобы наш город стал самым лучшим местом для отдыха", - написала Павленко в своем Telegram-канале незадолго до начала конкурса.
Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области. Училась в Херсонском государственном техническом университете, на специальности "Менеджмент в непроизводственной сфере".
Кроме того, в 2007 году закончила Национальную академию Государственного управления при президенте Украины, по специальности "Государственное управление".
В 2014 году закончила Симферопольский колледж национального университета пищевых технологий по образовательной программе "Технология бродильных производств и виноделие", а в 2019 году получила диплом КФУ В.И. Вернадского, направление подготовки "Юриспруденция".
Имеет ученое звание кандидата наук государственного управления, по специальности местное самоуправление.
В разные годы работала педагогом-организатором, экономистом, менеджером, маркетологом. Была директором завода шампанских вин "Новый свет", руководила "Массандрой".
В должности глава администрации Ялты Павленко с 2020-го года.
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ЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаКрымКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановки
 
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