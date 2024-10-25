https://crimea.ria.ru/20241025/v-yalte-vybrali-glavu-administratsii-1141331754.html

В Ялте выбрали главу администрации

В Ялте выбрали главу администрации - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Ялте выбрали главу администрации

Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T14:43

2024-10-25T14:43

2024-10-25T14:43

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Ялты назначена Янина Павленко. Такое решение приняли депутаты ялтинского городского совета по итогам прошедшего конкурса, сообщили РИА Новости Крым в администрации.Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области. Училась в Херсонском государственном техническом университете, на специальности "Менеджмент в непроизводственной сфере".Кроме того, в 2007 году закончила Национальную академию Государственного управления при президенте Украины, по специальности "Государственное управление".В 2014 году закончила Симферопольский колледж национального университета пищевых технологий по образовательной программе "Технология бродильных производств и виноделие", а в 2019 году получила диплом КФУ В.И. Вернадского, направление подготовки "Юриспруденция".Имеет ученое звание кандидата наук государственного управления, по специальности местное самоуправление.В разные годы работала педагогом-организатором, экономистом, менеджером, маркетологом. Была директором завода шампанских вин "Новый свет", руководила "Массандрой".В должности глава администрации Ялты Павленко с 2020-го года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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