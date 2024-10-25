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Главное за день: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Главное за день: 25 октября
Главное за день: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Главное за день: 25 октября
Российские войска надежно окружили группировку ВСУ в Курской области, и кольцо с каждым днем сжимается. В Казани завершился саммит глав государств БРИКС... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T22:14
2024-10-25T22:14
россия
в мире
новости
главное за день
владимир путин (политик)
ситуация в курской области после нападения всу
челябинская область
ключевая ставка
эльвира набиуллина
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Российские войска надежно окружили группировку ВСУ в Курской области, и кольцо с каждым днем сжимается. В Казани завершился саммит глав государств БРИКС. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада на договор России с КНДР. В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на людей в магазине. В Коркино после убийства женщины-таксистки стабилизировали ситуацию. Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 21%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Российские войска окружили ВСУ в Курской областиРоссийские подразделения создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его, заявил президент России Владимир Путин.Украинское командование пытается скрывать от военнослужащих информацию об окружении, но ситуации это не меняет. В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается.Итоги БРИКС: главноеПринятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает развитие в области цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. BRICS Bridge, BRICS Clear, BRICS (Re)Insurance (платформы для расчетов в национальных валютах – ред.) – это идеи, которые вызрели за год российского председательства и превратились в конкретные договоренности между лидерами стран.Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДРНа Западе очень остро отреагировали на заявления президента России Владимира Путина о договоре партнерства с КНДР. Российские лидер прокомментировал эту реакцию в шутливой форме.В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазинеВ Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на покупателей в магазине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация об инциденте на проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.44-летнего местного жителя задержали. В результате нападения пострадали пять человек, нападавший также находится в больнице в состоянии острого психоза.Ситуация в Коркино после убийства женщины-таксистаСитуация в Коркино Челябинской области стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора, сообщила пресс-служба правительства региона. Накануне около 150 человек вышли на стихийный митинг с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста.При этом начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина после этого резонансного убийства отстранят от исполнения служебных обязанностей.ЦБ повысил ключевую ставку до 21%Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – с 19% до 21%.Как пояснил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.Повышение ключевой ставки призвано снизить инфляционные ожидания, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
https://crimea.ria.ru/20241025/reshayuschiy-moment-o-chem-govorit-uchastie-turtsii-v-sammite-briks-1141358478.html
https://crimea.ria.ru/20241025/putin-nazval-uslovie-postavok-rossiyskogo-gaza-v-evropu-cherez-ukrainu-1141359639.html
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https://crimea.ria.ru/20241025/snizitsya-li-klyuchevaya-stavka-v-2025-godu--otvet-nabiullinoy-1141352408.html
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челябинская область
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россия, в мире, новости, главное за день, владимир путин (политик), ситуация в курской области после нападения всу, челябинская область, ключевая ставка, эльвира набиуллина, экономика, брикс
Главное за день: 25 октября

Главные события и заявления пятницы, 25 октября

22:14 25.10.2024
 
© Пресс-служба РосгвардииНа месте нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга
На месте нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Российские войска надежно окружили группировку ВСУ в Курской области, и кольцо с каждым днем сжимается. В Казани завершился саммит глав государств БРИКС. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада на договор России с КНДР. В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на людей в магазине. В Коркино после убийства женщины-таксистки стабилизировали ситуацию. Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 21%.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Российские войска окружили ВСУ в Курской области
Российские подразделения создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его, заявил президент России Владимир Путин.
Украинское командование пытается скрывать от военнослужащих информацию об окружении, но ситуации это не меняет. В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается.
Итоги БРИКС: главное
Принятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает развитие в области цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. BRICS Bridge, BRICS Clear, BRICS (Re)Insurance (платформы для расчетов в национальных валютах – ред.) – это идеи, которые вызрели за год российского председательства и превратились в конкретные договоренности между лидерами стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
20:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР
На Западе очень остро отреагировали на заявления президента России Владимира Путина о договоре партнерства с КНДР. Российские лидер прокомментировал эту реакцию в шутливой форме.
"В четвертой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", - цитирует Путина РИА Новости.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
20:59
Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине
В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на покупателей в магазине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация об инциденте на проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.
44-летнего местного жителя задержали. В результате нападения пострадали пять человек, нападавший также находится в больнице в состоянии острого психоза.
Ситуация в Коркино после убийства женщины-таксиста
Ситуация в Коркино Челябинской области стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора, сообщила пресс-служба правительства региона. Накануне около 150 человек вышли на стихийный митинг с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста.
При этом начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина после этого резонансного убийства отстранят от исполнения служебных обязанностей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
21:20Радио "Спутник в Крыму"
Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – с 19% до 21%.
Как пояснил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Повышение ключевой ставки призвано снизить инфляционные ожидания, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
16:22
Снизится ли ключевая ставка в 2025 году – ответ Набиуллиной
 
РоссияВ миреНовостиГлавное за деньВладимир Путин (политик)Ситуация в Курской области после нападения ВСУЧелябинская областьКлючевая ставкаЭльвира НабиуллинаЭкономикаБРИКС
 
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22:14Главное за день: 25 октября
21:59В Крыму до марта закрыли два заповедника
21:43Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
21:35Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
21:22В Керчи простились с двумя героями спецоперации
21:20Предельный эгоизм: что показало миру хамство Зеленского в адрес ООН
21:12Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя
20:59Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
20:46Решающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКС
20:30Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма
20:13В БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
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