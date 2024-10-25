Главное за день: 25 октября
Главные события и заявления пятницы, 25 октября
© Пресс-служба РосгвардииНа месте нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Российские войска надежно окружили группировку ВСУ в Курской области, и кольцо с каждым днем сжимается. В Казани завершился саммит глав государств БРИКС. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада на договор России с КНДР. В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на людей в магазине. В Коркино после убийства женщины-таксистки стабилизировали ситуацию. Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 21%.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Российские войска окружили ВСУ в Курской области
Российские подразделения создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его, заявил президент России Владимир Путин.
Украинское командование пытается скрывать от военнослужащих информацию об окружении, но ситуации это не меняет. В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается.
Итоги БРИКС: главное
Принятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает развитие в области цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. BRICS Bridge, BRICS Clear, BRICS (Re)Insurance (платформы для расчетов в национальных валютах – ред.) – это идеи, которые вызрели за год российского председательства и превратились в конкретные договоренности между лидерами стран.
Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДР
На Западе очень остро отреагировали на заявления президента России Владимира Путина о договоре партнерства с КНДР. Российские лидер прокомментировал эту реакцию в шутливой форме.
"В четвертой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва", - цитирует Путина РИА Новости.
В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине
В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на покупателей в магазине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация об инциденте на проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.
44-летнего местного жителя задержали. В результате нападения пострадали пять человек, нападавший также находится в больнице в состоянии острого психоза.
Ситуация в Коркино после убийства женщины-таксиста
Ситуация в Коркино Челябинской области стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора, сообщила пресс-служба правительства региона. Накануне около 150 человек вышли на стихийный митинг с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста.
При этом начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина после этого резонансного убийства отстранят от исполнения служебных обязанностей.
ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – с 19% до 21%.
Как пояснил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Повышение ключевой ставки призвано снизить инфляционные ожидания, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.