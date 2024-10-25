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Главное за день: 25 октября

Главное за день: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Главное за день: 25 октября

Российские войска надежно окружили группировку ВСУ в Курской области, и кольцо с каждым днем сжимается. В Казани завершился саммит глав государств БРИКС... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T22:14

2024-10-25T22:14

2024-10-25T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Российские войска надежно окружили группировку ВСУ в Курской области, и кольцо с каждым днем сжимается. В Казани завершился саммит глав государств БРИКС. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада на договор России с КНДР. В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на людей в магазине. В Коркино после убийства женщины-таксистки стабилизировали ситуацию. Центробанк повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 21%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Российские войска окружили ВСУ в Курской областиРоссийские подразделения создали надежное кольцо окружения сил ВСУ в Курской области и сейчас зажимают его, заявил президент России Владимир Путин.Украинское командование пытается скрывать от военнослужащих информацию об окружении, но ситуации это не меняет. В частности, подчеркнул президент, Киев предпринимает неудачные попытки деблокировать оказавшиеся в кольце силы, но противнику ничего сделать не удается.Итоги БРИКС: главноеПринятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает развитие в области цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Саммит в Казани показал роль России в построении многополярного мира, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.За год председательства России в БРИКС было разработано несколько альтернатив системе SWIFT и задан четкий курс на дедолларизацию. BRICS Bridge, BRICS Clear, BRICS (Re)Insurance (платформы для расчетов в национальных валютах – ред.) – это идеи, которые вызрели за год российского председательства и превратились в конкретные договоренности между лидерами стран.Путин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДРНа Западе очень остро отреагировали на заявления президента России Владимира Путина о договоре партнерства с КНДР. Российские лидер прокомментировал эту реакцию в шутливой форме.В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазинеВ Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на покупателей в магазине, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Информация об инциденте на проспекте Космонавтов поступила силовикам в пятницу около 11:40.44-летнего местного жителя задержали. В результате нападения пострадали пять человек, нападавший также находится в больнице в состоянии острого психоза.Ситуация в Коркино после убийства женщины-таксистаСитуация в Коркино Челябинской области стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора, сообщила пресс-служба правительства региона. Накануне около 150 человек вышли на стихийный митинг с требованием наказать виновных в убийстве женщины-таксиста.При этом начальника органов внутренних дел Коркино полковника полиции Владимира Дякина после этого резонансного убийства отстранят от исполнения служебных обязанностей.ЦБ повысил ключевую ставку до 21%Банк России утвердил решение о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – с 19% до 21%.Как пояснил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.Повышение ключевой ставки призвано снизить инфляционные ожидания, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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https://crimea.ria.ru/20241025/putin-nazval-uslovie-postavok-rossiyskogo-gaza-v-evropu-cherez-ukrainu-1141359639.html

https://crimea.ria.ru/20241025/predelnyy-egoizm-chto-pokazalo-miru-khamstvo-zelenskogo-v-adres-oon-1141359158.html

https://crimea.ria.ru/20241025/snizitsya-li-klyuchevaya-stavka-v-2025-godu--otvet-nabiullinoy-1141352408.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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