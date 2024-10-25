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Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
Трое пострадавших находятся в реанимации после нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга, нападавший также в больнице в состоянии острого психоза,... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T17:36
2024-10-25T17:36
санкт-петербург
происшествия
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Трое пострадавших находятся в реанимации после нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга, нападавший также в больнице в состоянии острого психоза, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.25 октября в Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов, сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанным оказался 44-летний местный житель.По данным председателя профильного комитета Дмитрия Лисовца, двое пострадавших – мужчина и женщина – прооперированы и переведены в реанимационное отделение, еще дна женщина находится в реанимации с диагностическими целями. Состояние мужчины крайне тяжелое, обеих женщин – средней степени тяжести, добавил Лисовец. Все они получают медицинскую помощь в 26-й больнице. Еще двое пострадавших доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.Как сообщает Мануковский на видео в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению, нападавший мужчина находится в больнице в состоянии острого психоза, отобранные анализы не показали алкогольного опьянения. У него имеются колото-резаные ранения кистей, диагностирован ушиб легкой степени. Сейчас мужчина изолирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:19-летний парень напал с ножом на группу школьников в СимферополеУбийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под ЧелябинскомНа Кубани пьяный мужчина зарезал двух человек из ревности
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РИА Новости Крым
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60
санкт-петербург, происшествия, здравоохранение в россии, общество, новости
Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек

Трое из пяти раненных при нападении мужчины с ножом в Петербурге находятся в реанимации

17:36 25.10.2024
 
© Пресс-служба РосгвардииНа месте нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга
На месте нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Трое пострадавших находятся в реанимации после нападения мужчины с ножом в магазине Санкт-Петербурга, нападавший также в больнице в состоянии острого психоза, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
25 октября в Санкт-Петербурге задержан мужчина, который напал на людей с ножом в одном из магазинов, сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанным оказался 44-летний местный житель.
По данным председателя профильного комитета Дмитрия Лисовца, двое пострадавших – мужчина и женщина – прооперированы и переведены в реанимационное отделение, еще дна женщина находится в реанимации с диагностическими целями. Состояние мужчины крайне тяжелое, обеих женщин – средней степени тяжести, добавил Лисовец. Все они получают медицинскую помощь в 26-й больнице.
Еще двое пострадавших доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"Женщина в тяжелом состоянии поступила, повреждена грудная клетка, то есть это проникающее ранение органов грудной клетки, повреждение легкого… Сейчас она в шоковой операционной… Прогноз, по всей видимости, хороший. Пострадавший мужчина находится в нормальном состоянии, у него легкие повреждения кисти и надключичной области", - рассказал директор НИИ Вадим Мануковский.

Как сообщает Мануковский на видео в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению, нападавший мужчина находится в больнице в состоянии острого психоза, отобранные анализы не показали алкогольного опьянения. У него имеются колото-резаные ранения кистей, диагностирован ушиб легкой степени. Сейчас мужчина изолирован.
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