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Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС
Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС
Принятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает сотрудничество в области цифровизации и искусственного... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T16:11
2024-10-25T16:11
саммит брикс в казани
брикс
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
экономика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Принятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает сотрудничество в области цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Объединение стран БРИКС должно быть в авангарде этих процессов, и оно будет задавать тон в этой сфере, убежден Рябков."Многое из того, о чем я говорю, уже отражено документально. Будущий год - это будет год практических шагов вперед в этих сферах и формирование задачи на дальнейшую перспективу. Так что мы пожелаем удачи бразильскому председательству", - добавил он.В итоговой декларации ХVI саммита БРИКС определены приоритеты в развитии стратегического партнерства, заявил 23 октября президент России Владимир Путин. В документе содержатся общие оценки положения дел в мире, подведены итоги российского председательства в БРИКС и обозначены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в КазаниПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСИтоги саммита БРИКС - главные заявления ПутинаИнтересные факты о БРИКС: все, что нужно знать
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саммит брикс в казани, брикс, сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, экономика, в мире, новости
Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС

Цифровизация стала главным пунктом стратегии экономического сотрудничества БРИКС

16:11 25.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабота XVI саммита БРИКС
Работа XVI саммита БРИКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Принятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает сотрудничество в области цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Что такое новая стратегия экономического сотрудничества? Это цифровизация, модернизация инфраструктуры, искусственный интеллект, стартапы, все то, что составляет на сегодня самый передовой край и экономического, и цивилизационно-интеллектуального развития", - сказал он.
Объединение стран БРИКС должно быть в авангарде этих процессов, и оно будет задавать тон в этой сфере, убежден Рябков.
"Многое из того, о чем я говорю, уже отражено документально. Будущий год - это будет год практических шагов вперед в этих сферах и формирование задачи на дальнейшую перспективу. Так что мы пожелаем удачи бразильскому председательству", - добавил он.
В итоговой декларации ХVI саммита БРИКС определены приоритеты в развитии стратегического партнерства, заявил 23 октября президент России Владимир Путин. В документе содержатся общие оценки положения дел в мире, подведены итоги российского председательства в БРИКС и обозначены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Саммит БРИКС в КазаниБРИКССергей РябковМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаЭкономикаВ миреНовости
 
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