https://crimea.ria.ru/20241025/chto-voshlo-v-prinyatuyu-strategiyu-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-stran-briks-1141351127.html

Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС

Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКС

Принятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает сотрудничество в области цифровизации и искусственного... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T16:11

2024-10-25T16:11

2024-10-25T16:11

саммит брикс в казани

брикс

сергей рябков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Принятая на саммите в Казани стратегия экономического сотрудничества стран БРИКС подразумевает сотрудничество в области цифровизации и искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Объединение стран БРИКС должно быть в авангарде этих процессов, и оно будет задавать тон в этой сфере, убежден Рябков."Многое из того, о чем я говорю, уже отражено документально. Будущий год - это будет год практических шагов вперед в этих сферах и формирование задачи на дальнейшую перспективу. Так что мы пожелаем удачи бразильскому председательству", - добавил он.В итоговой декларации ХVI саммита БРИКС определены приоритеты в развитии стратегического партнерства, заявил 23 октября президент России Владимир Путин. В документе содержатся общие оценки положения дел в мире, подведены итоги российского председательства в БРИКС и обозначены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в КазаниПутин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКСИтоги саммита БРИКС - главные заявления ПутинаИнтересные факты о БРИКС: все, что нужно знать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит брикс в казани, брикс, сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, экономика, в мире, новости