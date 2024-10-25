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Крымский мост открыли после перекрытия движения
Крымский мост открыли после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Крымский мост открыли после перекрытия движения
Движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T23:26
2024-10-25T23:26
2024-10-25T23:27
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Запрет на проезд был введен в пятницу в 23:22. Он действовал четыре минуты.Мостовой переход через Керченский пролив – это стратегический объект. Здесь предусмотрен обязательный досмотр в целях безопасности.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям весом до 3,5 тонн, а также для пассажирских автобусов. Фуры следуют из порта Крым в порт Кавказ паромами. Также проехать можно сухопутным маршрутом через исторические регионы Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонКрымский мост: информация об очередях и полезные советыОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли после перекрытия движения
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
23:26 25.10.2024 (обновлено: 23:27 25.10.2024)