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Крымский мост открыли после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Крымский мост открыли после перекрытия движения
Крымский мост открыли после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Крымский мост открыли после перекрытия движения
Движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T23:26
2024-10-25T23:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Запрет на проезд был введен в пятницу в 23:22. Он действовал четыре минуты.Мостовой переход через Керченский пролив – это стратегический объект. Здесь предусмотрен обязательный досмотр в целях безопасности.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям весом до 3,5 тонн, а также для пассажирских автобусов. Фуры следуют из порта Крым в порт Кавказ паромами. Также проехать можно сухопутным маршрутом через исторические регионы Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонКрымский мост: информация об очередях и полезные советыОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли после перекрытия движения

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

23:26 25.10.2024 (обновлено: 23:27 25.10.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Запрет на проезд был введен в пятницу в 23:22. Он действовал четыре минуты.

"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в тексте сообщения.

Мостовой переход через Керченский пролив – это стратегический объект. Здесь предусмотрен обязательный досмотр в целях безопасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям весом до 3,5 тонн, а также для пассажирских автобусов. Фуры следуют из порта Крым в порт Кавказ паромами. Также проехать можно сухопутным маршрутом через исторические регионы Российской Федерации.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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23:26Крымский мост открыли после перекрытия движения
23:23На Крымском мосту остановлено движение транспорта
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