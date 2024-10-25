https://crimea.ria.ru/20241025/krymskiy-most-otkryli-posle-perekrytiya-dvizheniya-1141308697.html

Крымский мост открыли после перекрытия движения

Крымский мост открыли после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Крымский мост открыли после перекрытия движения

Движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T23:26

2024-10-25T23:26

2024-10-25T23:27

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновилось, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Запрет на проезд был введен в пятницу в 23:22. Он действовал четыре минуты.Мостовой переход через Керченский пролив – это стратегический объект. Здесь предусмотрен обязательный досмотр в целях безопасности.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям весом до 3,5 тонн, а также для пассажирских автобусов. Фуры следуют из порта Крым в порт Кавказ паромами. Также проехать можно сухопутным маршрутом через исторические регионы Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонКрымский мост: информация об очередях и полезные советыОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в Крыму

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краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт