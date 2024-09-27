https://crimea.ria.ru/20240927/66-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-rossii-za-nedelyu-1140680984.html

66 украинских военных сдались в плен России за неделю

66 украинских военных сдались в плен России за неделю - РИА Новости Крым, 27.09.2024

66 украинских военных сдались в плен России за неделю

За неделю 66 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T13:50

2024-09-27T13:50

2024-09-27T13:50

россия

новости сво

пленные

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. За неделю 66 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России.Украинские военные регулярно сдаются в плен российской стороне. Ранее на Курском направлении сложили оружие и сдались 12 украинских боевиков. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 12,8 тысяч военнослужащих. По словам украинских солдат, командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы, поэтому некоторые принимают решение сдаться ВС России.Только за последнюю неделю Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командованииРоссийская армия освободила Мариновку в ДНР

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф