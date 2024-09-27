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66 украинских военных сдались в плен России за неделю - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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66 украинских военных сдались в плен России за неделю
66 украинских военных сдались в плен России за неделю - РИА Новости Крым, 27.09.2024
66 украинских военных сдались в плен России за неделю
За неделю 66 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T13:50
2024-09-27T13:50
россия
новости сво
пленные
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. За неделю 66 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России.Украинские военные регулярно сдаются в плен российской стороне. Ранее на Курском направлении сложили оружие и сдались 12 украинских боевиков. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 12,8 тысяч военнослужащих. По словам украинских солдат, командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы, поэтому некоторые принимают решение сдаться ВС России.Только за последнюю неделю Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командованииРоссийская армия освободила Мариновку в ДНР
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россия, новости сво, пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
66 украинских военных сдались в плен России за неделю

Минобороны: еще 66 боевиков ВСУ сдались в плен российским военным

13:50 27.09.2024
 
© Пресс-служба РосгвардииБойцы Росгвардии взяли в плен участника националистического батальона ВСУ "Кракен"
Бойцы Росгвардии взяли в плен участника националистического батальона ВСУ Кракен
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. За неделю 66 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Украинские военные регулярно сдаются в плен российской стороне. Ранее на Курском направлении сложили оружие и сдались 12 украинских боевиков. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 12,8 тысяч военнослужащих. По словам украинских солдат, командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы, поэтому некоторые принимают решение сдаться ВС России.
Только за последнюю неделю Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта.
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РоссияНовости СВОПленныеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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