https://crimea.ria.ru/20240913/12-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-na-kurskom-napravlenii--1140319842.html
12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении
12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении - РИА Новости Крым, 13.09.2024
12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении
Еще 12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T12:23
2024-09-13T12:23
2024-09-13T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Еще 12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 12,8 тысяч военнослужащих. Десятки украинских военных сдаются в плен. По их словам, командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы, поэтому некоторые принимают решение сдаться ВС России.Накануне в Минобороны сообщили, что за двое суток в ходе активного наступления освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командованииЕще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, новости сво, потери всу , пленные, курская область, министерство обороны рф
12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении
Минобороны: еще 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен на Курском направлении
12:23 13.09.2024 (обновлено: 12:42 13.09.2024)