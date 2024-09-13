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12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении
12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении - РИА Новости Крым, 13.09.2024
12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении
Еще 12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T12:23
2024-09-13T12:42
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потери всу
пленные
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Еще 12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 12,8 тысяч военнослужащих. Десятки украинских военных сдаются в плен. По их словам, командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы, поэтому некоторые принимают решение сдаться ВС России.Накануне в Минобороны сообщили, что за двое суток в ходе активного наступления освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командованииЕще 300 боевиков потеряли ВСУ в Курской области – Минобороны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, новости сво, потери всу , пленные, курская область, министерство обороны рф
12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении

Минобороны: еще 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен на Курском направлении

12:23 13.09.2024 (обновлено: 12:42 13.09.2024)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныВоеннослужащий ВС Украины
Военнослужащий ВС Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Еще 12 украинских военных сдались в плен на Курском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен", - проинформировали в ведомстве.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 12,8 тысяч военнослужащих. Десятки украинских военных сдаются в плен. По их словам, командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы, поэтому некоторые принимают решение сдаться ВС России.
Накануне в Минобороны сообщили, что за двое суток в ходе активного наступления освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
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РоссияНовостиНовости СВОПотери ВСУПленныеКурская областьМинистерство обороны РФ
 
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