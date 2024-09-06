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Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии
Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии
Несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T16:41
2024-09-06T16:41
2024-09-06T16:41
всу (вооруженные силы украины)
пленные
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее военное ведомство разместило видео допроса одного из украинских пленных - Сергея Стадника, который рассказал, что командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы.В конце августа Минобороны РФ сообщало, что за неделю в плен сдались 58 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиМорпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской областиДезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
https://crimea.ria.ru/20240906/my-im-ne-nuzhny-plennyy-boevik-vsu-rasskazal-pravdu-o-komandovanii-1140175080.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), пленные, потери всу , новости сво, министерство обороны рф, новости
Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии
За неделю на линии боевого соприкосновения 41 боевик ВСУ сдался в плен российской армии