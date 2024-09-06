https://crimea.ria.ru/20240906/chetyre-desyatka-boevikov-vsu-sdalis-v-plen-rossiyskoy-armii-1140182741.html

Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии

Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии

Несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T16:41

2024-09-06T16:41

2024-09-06T16:41

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее военное ведомство разместило видео допроса одного из украинских пленных - Сергея Стадника, который рассказал, что командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы.В конце августа Минобороны РФ сообщало, что за неделю в плен сдались 58 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиМорпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской областиДезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России

https://crimea.ria.ru/20240906/my-im-ne-nuzhny-plennyy-boevik-vsu-rasskazal-pravdu-o-komandovanii-1140175080.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), пленные, потери всу , новости сво, министерство обороны рф, новости