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Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю
Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю
За неделю 58 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T16:01
2024-08-30T16:11
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. За неделю 58 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что в Курской области за сутки в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ при попытках противника атаковать несколько населенных пунктов.Неделей раньше в плен сдались 29 украинских военнослужащих.Ранее морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще три населенных пунктаЧто происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВозвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво
Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю

За неделю 58 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ – Минобороны

16:01 30.08.2024 (обновлено: 16:11 30.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. За неделю 58 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Курской области за сутки в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ при попытках противника атаковать несколько населенных пунктов.
Неделей раньше в плен сдались 29 украинских военнослужащих.
Ранее морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.
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ПленныеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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