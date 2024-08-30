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Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю

Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделю

За неделю 58 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T16:01

2024-08-30T16:01

2024-08-30T16:11

пленные

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. За неделю 58 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что в Курской области за сутки в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ при попытках противника атаковать несколько населенных пунктов.Неделей раньше в плен сдались 29 украинских военнослужащих.Ранее морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще три населенных пунктаЧто происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВозвращенные из украинского плена военнослужащие прилетели в Москву

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво