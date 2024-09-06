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"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании

"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании - РИА Новости Крым, 06.09.2024

"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании

Пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник рассказал, что командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы. Видео допроса мужчины... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T13:51

2024-09-06T13:51

2024-09-06T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник рассказал, что командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы. Видео допроса мужчины опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.По словам военнослужащего, он, как и все его сослуживцы в подразделении, был мобилизован работниками ТЦК, "прошел" медкомиссию за один день и сразу был направлен на передовую.После того, как в результате артиллерийского обстрела двое сослуживцев Стадника погибли, он сбежал с позиции, спрятался в доме, попал в окружение и сдался в плен российским военнослужащим.Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. Только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделюВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ

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