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"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании
"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании - РИА Новости Крым, 06.09.2024
"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании
Пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник рассказал, что командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы. Видео допроса мужчины... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T13:51
2024-09-06T13:51
2024-09-06T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник рассказал, что командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы. Видео допроса мужчины опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.По словам военнослужащего, он, как и все его сослуживцы в подразделении, был мобилизован работниками ТЦК, "прошел" медкомиссию за один день и сразу был направлен на передовую.После того, как в результате артиллерийского обстрела двое сослуживцев Стадника погибли, он сбежал с позиции, спрятался в доме, попал в окружение и сдался в плен российским военнослужащим.Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. Только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки боевиков ВСУ сдались в плен российской армии за неделюВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости сво, пленные, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, дезертирство в всу
"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании
Пленный украинский боевик рассказал о безразличном отношении командования ВСУ к солдатам
13:51 06.09.2024 (обновлено: 14:16 06.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник рассказал, что командование ВСУ бросило своих мобилизованных бойцов на произвол судьбы. Видео допроса мужчины опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
По словам военнослужащего, он, как и все его сослуживцы в подразделении, был мобилизован работниками ТЦК, "прошел" медкомиссию за один день и сразу был направлен на передовую.
"Сказали: "на позиции немного постоите – и все". Командование нас бросило на произвол, мы им не нужны. По рации говорим, что у нас тут даже воды нет, есть нечего. Сидим еле живые. В ответ: "Подождите, сидите, терпите, копайте, копайте и терпите", – вспоминает пленный.
После того, как в результате артиллерийского обстрела двое сослуживцев Стадника погибли, он сбежал с позиции, спрятался в доме, попал в окружение и сдался в плен российским военнослужащим.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил
, что дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов. Только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев текущего года.
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