https://crimea.ria.ru/20241029/mid-zakryl-vezd-v-rossiyu-dlya-140-grazhdan-avstralii-i-novoy-zelandii-1141454470.html

МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии

МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии - РИА Новости Крым, 29.10.2024

МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии

Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии и девяти граждан Новой Зеландии в ответ на санкции в отношении физических и юридических лиц РФ. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T18:32

2024-10-29T18:32

2024-10-29T18:32

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии и девяти граждан Новой Зеландии в ответ на санкции в отношении физических и юридических лиц РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.В стоп-листе – представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, формирующие в этой стране "антироссийскую повестку дня", указали в ведомстве.Также бессрочно запрещен въезд в РФ девяти гражданам Новой Зеландии из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил этой страны.С учетом того, что власти этих двух государств не намерены отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена, добавили в МИД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ответит Россия на высылку посла из ПольшиРоссия ввела персональные санкции против 15 граждан БританииРоссия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"

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россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), австралия, новая зеландия, в мире, политика, россия, коллективный запад