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МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии
МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии - РИА Новости Крым, 29.10.2024
МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии
Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии и девяти граждан Новой Зеландии в ответ на санкции в отношении физических и юридических лиц РФ. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T18:32
2024-10-29T18:32
2024-10-29T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии и девяти граждан Новой Зеландии в ответ на санкции в отношении физических и юридических лиц РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.В стоп-листе – представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, формирующие в этой стране "антироссийскую повестку дня", указали в ведомстве.Также бессрочно запрещен въезд в РФ девяти гражданам Новой Зеландии из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил этой страны.С учетом того, что власти этих двух государств не намерены отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена, добавили в МИД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ответит Россия на высылку посла из ПольшиРоссия ввела персональные санкции против 15 граждан БританииРоссия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), австралия, новая зеландия, в мире, политика, россия, коллективный запад
МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии
МИД России запретил въезд в страну 131 австралийцу и 9 гражданам Новой Зеландии
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Россия бессрочно закрыла въезд для 131 гражданина Австралии и девяти граждан Новой Зеландии в ответ на санкции в отношении физических и юридических лиц РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе закрывается дополнительно для 131 австралийца", - говорится в сообщении.
В стоп-листе – представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, формирующие в этой стране "антироссийскую повестку дня", указали в ведомстве.
Также бессрочно запрещен въезд в РФ девяти гражданам Новой Зеландии из числа руководства министерства обороны и вооруженных сил этой страны.
С учетом того, что власти этих двух государств не намерены отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена, добавили в МИД.
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