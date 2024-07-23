Рейтинг@Mail.ru
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/rossiya-vvela-personalnye-sanktsii-protiv-15-grazhdan-britanii-1139077297.html
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии
Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T16:05
2024-07-23T16:05
новости
великобритания
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
санкции
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111417/41/1114174166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45ae66325e6a6c6c29779233be42ec79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.На территорию России запрещено въезжать:- представителям британских частных компаний в области безопасности, которые вовлечены в подготовку украинских военнослужащих,- руководителям предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму,- экспертам и публицистам, выступающим с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ.Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе. Полный список фамилий опубликован на сайте министерства."По-прежнему вынуждены констатировать приверженность властей Британии враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития", - сообщает Telegram-канал министерства.В 2023 году Россия применила санкции против 23 граждан Британии, среди которых были представители судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. В список вошли офицеры британских вооруженных сил, которые занимались подготовкой украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкцияхЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
великобритания
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111417/41/1114174166_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_cee3259d00fe64be5c0d32ea6ae841c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, санкции, политика
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии

Россия запретила въезд на свою территорию топ-менеджерам британских военных компаний

16:05 23.07.2024
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
На территорию России запрещено въезжать:
- представителям британских частных компаний в области безопасности, которые вовлечены в подготовку украинских военнослужащих,
- руководителям предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму,
- экспертам и публицистам, выступающим с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ.
Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе. Полный список фамилий опубликован на сайте министерства.
"По-прежнему вынуждены констатировать приверженность властей Британии враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития", - сообщает Telegram-канал министерства.
В 2023 году Россия применила санкции против 23 граждан Британии, среди которых были представители судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. В список вошли офицеры британских вооруженных сил, которые занимались подготовкой украинских военнослужащих.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков
"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях
ЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
 
НовостиВеликобританияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСанкцииПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36В Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сирот
17:27Киев убирает несогласных - омбудсмен о ситуации на Херсонщине
17:21ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
16:49В Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития
16:30Автобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшие
16:23В ГД определили режим высылки иностранцев – как он будет действовать
16:18Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму растет
16:05Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии
15:59Один человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на порт "Кавказ"
15:25Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросети
15:08Запрет на экспорт бензина из России возобновится в августе
14:51Госдума ввела тюремный срок за пропаганду наркотиков
14:35Россиянам к пенсии добавят больше тысячи рублей
14:23Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля
14:15Лишних денег нет: Путин призвал строго следить за финансовой дисциплиной
14:04Потери ВСУ за сутки - уничтожены более 2000 боевиков
13:58В Крыму грузовик столкнулся с легковушкой - пострадали пять человек
13:56В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине
13:51Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой
13:45Сколько дворовых территорий благоустроят в Крыму за год
Лента новостейМолния