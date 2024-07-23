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Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии
Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T16:05
2024-07-23T16:05
2024-07-23T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.На территорию России запрещено въезжать:- представителям британских частных компаний в области безопасности, которые вовлечены в подготовку украинских военнослужащих,- руководителям предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму,- экспертам и публицистам, выступающим с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ.Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе. Полный список фамилий опубликован на сайте министерства."По-прежнему вынуждены констатировать приверженность властей Британии враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития", - сообщает Telegram-канал министерства.В 2023 году Россия применила санкции против 23 граждан Британии, среди которых были представители судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. В список вошли офицеры британских вооруженных сил, которые занимались подготовкой украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкцияхЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, санкции, политика
Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии
Россия запретила въезд на свою территорию топ-менеджерам британских военных компаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
На территорию России запрещено въезжать:
- представителям британских частных компаний в области безопасности, которые вовлечены в подготовку украинских военнослужащих,
- руководителям предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму,
- экспертам и публицистам, выступающим с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ.
Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе. Полный список фамилий опубликован
на сайте министерства.
"По-прежнему вынуждены констатировать приверженность властей Британии враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития", - сообщает Telegram-канал министерства.
В 2023 году Россия применила санкции
против 23 граждан Британии, среди которых были представители судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. В список вошли офицеры британских вооруженных сил, которые занимались подготовкой украинских военнослужащих.
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