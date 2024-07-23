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Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии

Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Россия ввела персональные санкции против 15 граждан Британии

Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T16:05

2024-07-23T16:05

2024-07-23T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.На территорию России запрещено въезжать:- представителям британских частных компаний в области безопасности, которые вовлечены в подготовку украинских военнослужащих,- руководителям предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму,- экспертам и публицистам, выступающим с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ.Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе. Полный список фамилий опубликован на сайте министерства."По-прежнему вынуждены констатировать приверженность властей Британии враждебной линии на российском направлении, нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития", - сообщает Telegram-канал министерства.В 2023 году Россия применила санкции против 23 граждан Британии, среди которых были представители судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. В список вошли офицеры британских вооруженных сил, которые занимались подготовкой украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Воровство российских активов не останется без ответа Москвы – Песков"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкцияхЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, великобритания, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, санкции, политика