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"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях
"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях - РИА Новости Крым, 25.06.2024
"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях
Санкции Евросоюза против детского лагеря в "Артеке" назвали попыткой запретить дружбу и уважение. Об этом заявил журналистам директор МДЦ "Артек" Константин... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T16:21
2024-06-25T16:21
2024-06-25T16:21
мдц "артек"
константин федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против детского лагеря в "Артеке" назвали попыткой запретить дружбу и уважение. Об этом заявил журналистам директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.По его словам, "Артек" уже 99 лет является центром детской дипломатии, потому что именно здесь ребята знакомятся с традициями разных народов мира и учатся дружить."Очередные санкции – это подтверждение нашего правильного пути, нашей работы на сохранение и укрепление традиционных для России ценностей. Искренне желаю всем терпения и победы нашей стране", – подчеркнул Константин Федоренко.24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список, опубликованный на сайте ЕК. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Ранее санкции против "Артека" ввела Великобритания. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".Читайте также на РИА Новости Крым:Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕСС 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
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"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях
В "Артеке" назвали санкции Евросоюза попыткой запретить дружбу и взаимоуважение