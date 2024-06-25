https://crimea.ria.ru/20240625/my-nichemu-ne-udivlyaemsya-direktor-arteka-o-evropeyskikh-sanktsiyakh-1138351677.html

"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях

"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях - РИА Новости Крым, 25.06.2024

"Мы ничему не удивляемся": директор "Артека" о европейских санкциях

Санкции Евросоюза против детского лагеря в "Артеке" назвали попыткой запретить дружбу и уважение. Об этом заявил журналистам директор МДЦ "Артек" Константин... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T16:21

2024-06-25T16:21

2024-06-25T16:21

мдц "артек"

константин федоренко

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крым под санкциями

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против детского лагеря в "Артеке" назвали попыткой запретить дружбу и уважение. Об этом заявил журналистам директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.По его словам, "Артек" уже 99 лет является центром детской дипломатии, потому что именно здесь ребята знакомятся с традициями разных народов мира и учатся дружить."Очередные санкции – это подтверждение нашего правильного пути, нашей работы на сохранение и укрепление традиционных для России ценностей. Искренне желаю всем терпения и победы нашей стране", – подчеркнул Константин Федоренко.24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список, опубликованный на сайте ЕК. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Ранее санкции против "Артека" ввела Великобритания. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".Читайте также на РИА Новости Крым:Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕСС 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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