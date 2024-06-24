https://crimea.ria.ru/20240624/artek-popal-pod-sanktsii-evrosoyuza-1138324783.html

"Артек" попал под санкции Евросоюза

"Артек" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости Крым, 24.06.2024

"Артек" попал под санкции Евросоюза

Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T13:51

2024-06-24T13:51

2024-06-24T15:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такое решение может являться нарушением Конвенции о правах реенка."Артек" в санкциях? Детский лагерь, в котором дети создают, учатся, развиваются, реализуют себя в творчестве? Это вообще можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка", - написала она в Telegram.

https://crimea.ria.ru/20230718/im-meshayut-normalnye-deti-v-krymu-otvetili-na-sanktsii-protiv-arteka-1130140765.html

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