https://crimea.ria.ru/20240624/artek-popal-pod-sanktsii-evrosoyuza-1138324783.html
"Артек" попал под санкции Евросоюза
"Артек" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости Крым, 24.06.2024
"Артек" попал под санкции Евросоюза
Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T13:51
2024-06-24T13:51
2024-06-24T15:00
крым
санкции
санкции против россии
европейский союз (ес)
мдц "артек"
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129417114_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1de18d1d9abb655a76dd263182433842.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такое решение может являться нарушением Конвенции о правах реенка."Артек" в санкциях? Детский лагерь, в котором дети создают, учатся, развиваются, реализуют себя в творчестве? Это вообще можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка", - написала она в Telegram.
https://crimea.ria.ru/20230718/im-meshayut-normalnye-deti-v-krymu-otvetili-na-sanktsii-protiv-arteka-1130140765.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129417114_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a40fb4afcfd1ba05b294277112d178c9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), мдц "артек", в мире, новости
"Артек" попал под санкции Евросоюза
Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список
13:51 24.06.2024 (обновлено: 15:00 24.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.
"Международный детский центр "Артек", - указано в списке.
По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такое решение может являться нарушением Конвенции о правах реенка.
"Артек" в санкциях? Детский лагерь, в котором дети создают, учатся, развиваются, реализуют себя в творчестве? Это вообще можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка", - написала она в Telegram.