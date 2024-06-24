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"Артек" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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"Артек" попал под санкции Евросоюза
"Артек" попал под санкции Евросоюза - РИА Новости Крым, 24.06.2024
"Артек" попал под санкции Евросоюза
Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T13:51
2024-06-24T15:00
крым
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санкции против россии
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такое решение может являться нарушением Конвенции о правах реенка."Артек" в санкциях? Детский лагерь, в котором дети создают, учатся, развиваются, реализуют себя в творчестве? Это вообще можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка", - написала она в Telegram.
https://crimea.ria.ru/20230718/im-meshayut-normalnye-deti-v-krymu-otvetili-na-sanktsii-protiv-arteka-1130140765.html
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крым, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), мдц "артек", в мире, новости
"Артек" попал под санкции Евросоюза

Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список

13:51 24.06.2024 (обновлено: 15:00 24.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАртек
Артек - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артeк" внесен в санкционный список ЕС, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Еврокомиссии.
"Международный детский центр "Артек", - указано в списке.
По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, такое решение может являться нарушением Конвенции о правах реенка.
"Артек" в санкциях? Детский лагерь, в котором дети создают, учатся, развиваются, реализуют себя в творчестве? Это вообще можно рассматривать как нарушение Конвенции о правах ребенка", - написала она в Telegram.
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре Артек
18 июля 2023, 19:31Радио "Спутник в Крыму"
Им мешают нормальные дети: в Крыму ответили на санкции против "Артека"
 
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