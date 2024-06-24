Рейтинг@Mail.ru
С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240624/s-25-iyunya-evropeyskiy-soyuz-zakroet-dostup-k-ria-novosti-1138325687.html
С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости - РИА Новости Крым, 24.06.2024
С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
На территории Европейского союза с 25 июня ограничат доступ к четырем СМИ, в том числе РИА Новости. Соответствующее решение комиссии опубликовано в официальном... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T14:54
2024-06-24T14:54
европейский союз (ес)
санкции
санкции против россии
риа новости
в мире
европа
новости
сми
россия
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_1907ebbb88568042f1f47273379fa1fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На территории Европейского союза с 25 июня ограничат доступ к четырем СМИ, в том числе РИА Новости. Соответствующее решение комиссии опубликовано в официальном журнале ЕС.Речь идет о РИА Новости, "Известиях", "Российской газете" и Voice of Europe.В середине мая Евросоюз приостановил работу этих изданий. Тогда заявлялось, что решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью. Уточнялось, что фактически запрет начнет действовать не раньше 25 июня, после дополнительных исполнительных решений Совета ЕС.Как заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, репрессивные меры в отношении российских СМИ не останутся без реакции со стороны Москвы. По ее словам, ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших это решение столицах стран сообщества.
https://crimea.ria.ru/20240624/artek-popal-pod-sanktsii-evrosoyuza-1138324783.html
европа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137487154_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_07f2e617ab1b3630275bdf2a3490a4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), санкции, санкции против россии, риа новости, в мире, европа, новости, сми, россия, журналистика
С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости

ЕС с 25 июня запрещает доступ к российским СМИ, включая РИА Новости

14:54 24.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На территории Европейского союза с 25 июня ограничат доступ к четырем СМИ, в том числе РИА Новости. Соответствующее решение комиссии опубликовано в официальном журнале ЕС.
Речь идет о РИА Новости, "Известиях", "Российской газете" и Voice of Europe.
"Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", — говорится в документе.
В середине мая Евросоюз приостановил работу этих изданий. Тогда заявлялось, что решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью. Уточнялось, что фактически запрет начнет действовать не раньше 25 июня, после дополнительных исполнительных решений Совета ЕС.
Как заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, репрессивные меры в отношении российских СМИ не останутся без реакции со стороны Москвы. По ее словам, ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших это решение столицах стран сообщества.
Артек - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
13:51
"Артек" попал под санкции Евросоюза
 
Европейский Союз (ЕС)СанкцииСанкции против РоссииРИА НовостиВ миреЕвропаНовостиСМИРоссияЖурналистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:06Президент Казахстана осудил ракетную атаку на Севастополь
16:04Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 – минздрав региона
15:55Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИ
15:48Как живет Севастополь после ракетного удара террористов ВСУ
15:46Спецборт с 22 пострадавшими севастопольцами вылетел в Москву
15:41Армия России наступает в Донбассе: ВСУ потеряли 1860 боевиков
15:19Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейк
15:17Стрельба возле торгового центра в Ростове-на-Дону: что известно
15:12Хищение оружия: в дело о теракте в Дагестане добавили статьи
15:08У Крымского моста скопилось 500 машин: сколько ждать проезда
14:54С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости
14:37Когда откроют пляжи в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
14:02Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии
14:00Силы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядов
13:54Когда Киев получит первую помощь из доходов замороженных активов РФ
13:51"Артек" попал под санкции Евросоюза
13:21Поражен крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением
13:05При атаке на Севастополь погибли трое севастопольцев и приезжая девочка
12:56Пострадавшие при ракетной атаке ВСУ на Севастополь получат выплаты
12:44В Севастополе выросло число пострадавших при ракетной атаке ВСУ
Лента новостейМолния