https://crimea.ria.ru/20240624/s-25-iyunya-evropeyskiy-soyuz-zakroet-dostup-k-ria-novosti-1138325687.html

С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости

С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости - РИА Новости Крым, 24.06.2024

С 25 июня Европейский Союз закроет доступ к РИА Новости

На территории Европейского союза с 25 июня ограничат доступ к четырем СМИ, в том числе РИА Новости. Соответствующее решение комиссии опубликовано в официальном... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:54

2024-06-24T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На территории Европейского союза с 25 июня ограничат доступ к четырем СМИ, в том числе РИА Новости. Соответствующее решение комиссии опубликовано в официальном журнале ЕС.Речь идет о РИА Новости, "Известиях", "Российской газете" и Voice of Europe.В середине мая Евросоюз приостановил работу этих изданий. Тогда заявлялось, что решение не будет препятствовать СМИ и их сотрудникам заниматься деятельностью в ЕС, не связанной с вещанием, например проведением исследований и интервью. Уточнялось, что фактически запрет начнет действовать не раньше 25 июня, после дополнительных исполнительных решений Совета ЕС.Как заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, репрессивные меры в отношении российских СМИ не останутся без реакции со стороны Москвы. По ее словам, ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших это решение столицах стран сообщества.

https://crimea.ria.ru/20240624/artek-popal-pod-sanktsii-evrosoyuza-1138324783.html

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россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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