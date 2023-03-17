https://crimea.ria.ru/20230317/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-britanii-1127609476.html

Россия ввела санкции против Британии

Россия ввела санкции против Британии - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Россия ввела санкции против Британии

Россия приняла решение включить в санкционный "стоп-лист" 23 представителя Британии, в том числе судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:26

2023-03-17T17:26

2023-03-17T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия приняла решение включить в санкционный "стоп-лист" 23 представителя Британии, в том числе судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. Об этом заявили в МИД РФ.Уточняется, что в список вошли офицеры британских вооруженных сил, "причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в том числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов".Кроме того, в число попавших под санкции вошло руководство корпорации Zinc Network в лице главного исполнительного директора Роберта Эллиотта, исполнительного директора Скотта Брауна и исполнительного директора по вопросам исследований и стратегии Луиса Брук."Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве", - проинформировали в МИД.Также ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. В частности, в "стоп-лист" вошли представители руководства тюрьмы строгого режима "Бермарш" в Лондоне, которая "известна неоднократными случаями нарушений права человека", подытожили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииПутин оценил потери Евросоюза от санкционной лихорадкиРоссия высылает посла Эстонии

https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html

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россия, великобритания, в мире, экономика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)