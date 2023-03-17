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Россия ввела санкции против Британии - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Россия ввела санкции против Британии
Россия ввела санкции против Британии - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Россия ввела санкции против Британии
Россия приняла решение включить в санкционный "стоп-лист" 23 представителя Британии, в том числе судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T17:26
2023-03-17T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия приняла решение включить в санкционный "стоп-лист" 23 представителя Британии, в том числе судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. Об этом заявили в МИД РФ.Уточняется, что в список вошли офицеры британских вооруженных сил, "причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в том числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов".Кроме того, в число попавших под санкции вошло руководство корпорации Zinc Network в лице главного исполнительного директора Роберта Эллиотта, исполнительного директора Скотта Брауна и исполнительного директора по вопросам исследований и стратегии Луиса Брук."Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве", - проинформировали в МИД.Также ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. В частности, в "стоп-лист" вошли представители руководства тюрьмы строгого режима "Бермарш" в Лондоне, которая "известна неоднократными случаями нарушений права человека", подытожили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииПутин оценил потери Евросоюза от санкционной лихорадкиРоссия высылает посла Эстонии
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россия, великобритания, в мире, экономика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия ввела санкции против Британии

МИД: Россия включила в "стоп-лист" 23 гражданина Британии, включая военных и силовиков

17:26 17.03.2023 (обновлено: 17:27 17.03.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Россия приняла решение включить в санкционный "стоп-лист" 23 представителя Британии, в том числе судейского корпуса, пенитенциарной системы и вооруженных сил страны. Об этом заявили в МИД РФ.
"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Уточняется, что в список вошли офицеры британских вооруженных сил, "причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в том числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов".
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Кроме того, в число попавших под санкции вошло руководство корпорации Zinc Network в лице главного исполнительного директора Роберта Эллиотта, исполнительного директора Скотта Брауна и исполнительного директора по вопросам исследований и стратегии Луиса Брук.
"Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве", - проинформировали в МИД.
Также ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. В частности, в "стоп-лист" вошли представители руководства тюрьмы строгого режима "Бермарш" в Лондоне, которая "известна неоднократными случаями нарушений права человека", подытожили в ведомстве.
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