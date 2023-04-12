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Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333" - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"
Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333" - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"
Россия ввела персональные санкции в отношении высокопоставленных канадских военных, политиков, чиновников, общественных деятелей и спортсменов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T18:26
2023-04-12T18:37
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санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении высокопоставленных канадских военных, политиков, чиновников, общественных деятелей и спортсменов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Уточняется, что Россия закрывает границы на постоянной основе для 333 граждан Канады ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России. В стоп-лист попали генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, министр финансов провинции Онтарио Питер Бетленфалви, министр по делам соцучреждений и вопросам законодательства провинции Онтарио Пол Каландра, министр экономического развития, трудоустройства и торговли провинции Онтарио Виктор Федели и еще более десятка министров этой провинции.Въезд в Россию также запрещен для целого ряда депутатов законодательных собраний провинций Альберта и Британская Колумбия. А также для 42 канадских атлетов, которые подписали письмо об отстранении российских спортсменов от "Олимпиады - 2024". В их числе олимпийские чемпионы по фигурному катанию Меган Дюамель и Теса Верчью, четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею с шайбой Джейна Хеффорд, фристайлистка-олимпийская чемпионка Дженнифер Хейл и другие.Полный список канадских граждан, в отношении которых Россия в разное время вводила санкции, содержит 1 537 фамилий.Ранее Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела санкции против БританииСША готовят санкции для "Газпрома" и "Роснефти"Россия высылает посла Эстонии
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россия, канада, новости, в мире, экономика, министерство иностранных дел рф (мид рф), санкции против россии, политика
Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"

Россия ввела персональные санкции в отношении 333 антироссийски настроенных граждан Канады

18:26 12.04.2023 (обновлено: 18:37 12.04.2023)
 
© Flickr/ Dennis JarvisФлаг Канады. Архивное фото
Флаг Канады. Архивное фото
© Flickr/ Dennis Jarvis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении высокопоставленных канадских военных, политиков, чиновников, общественных деятелей и спортсменов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Уточняется, что Россия закрывает границы на постоянной основе для 333 граждан Канады ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России.
"Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в "стоп-лист" представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии. Эта мера призвана также побудить попавших в "черный список" изменить свое поведение", – сказано в сообщении.
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В стоп-лист попали генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, министр финансов провинции Онтарио Питер Бетленфалви, министр по делам соцучреждений и вопросам законодательства провинции Онтарио Пол Каландра, министр экономического развития, трудоустройства и торговли провинции Онтарио Виктор Федели и еще более десятка министров этой провинции.
Въезд в Россию также запрещен для целого ряда депутатов законодательных собраний провинций Альберта и Британская Колумбия. А также для 42 канадских атлетов, которые подписали письмо об отстранении российских спортсменов от "Олимпиады - 2024". В их числе олимпийские чемпионы по фигурному катанию Меган Дюамель и Теса Верчью, четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею с шайбой Джейна Хеффорд, фристайлистка-олимпийская чемпионка Дженнифер Хейл и другие.
Полный список канадских граждан, в отношении которых Россия в разное время вводила санкции, содержит 1 537 фамилий.
Ранее Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды".
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