https://crimea.ria.ru/20230412/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-kanady-kto-popal-v-spisok-333-1128143213.html

Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"

Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333" - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Россия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"

Россия ввела персональные санкции в отношении высокопоставленных канадских военных, политиков, чиновников, общественных деятелей и спортсменов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T18:26

2023-04-12T18:26

2023-04-12T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия ввела персональные санкции в отношении высокопоставленных канадских военных, политиков, чиновников, общественных деятелей и спортсменов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Уточняется, что Россия закрывает границы на постоянной основе для 333 граждан Канады ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России. В стоп-лист попали генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, министр финансов провинции Онтарио Питер Бетленфалви, министр по делам соцучреждений и вопросам законодательства провинции Онтарио Пол Каландра, министр экономического развития, трудоустройства и торговли провинции Онтарио Виктор Федели и еще более десятка министров этой провинции.Въезд в Россию также запрещен для целого ряда депутатов законодательных собраний провинций Альберта и Британская Колумбия. А также для 42 канадских атлетов, которые подписали письмо об отстранении российских спортсменов от "Олимпиады - 2024". В их числе олимпийские чемпионы по фигурному катанию Меган Дюамель и Теса Верчью, четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею с шайбой Джейна Хеффорд, фристайлистка-олимпийская чемпионка Дженнифер Хейл и другие.Полный список канадских граждан, в отношении которых Россия в разное время вводила санкции, содержит 1 537 фамилий.Ранее Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды".Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ввела санкции против БританииСША готовят санкции для "Газпрома" и "Роснефти"Россия высылает посла Эстонии

https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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