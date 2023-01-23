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Россия высылает посла Эстонии

Россия высылает посла Эстонии - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Россия высылает посла Эстонии

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T12:56

2023-01-23T12:56

2023-01-23T12:56

россия

эстония

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

в мире

санкции против россии

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом заявили в МИД РФ."Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах", — говорится в заявлении.В МИД подчеркнули, что это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства и недружественное поведение страны."Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами", - добавили дипломаты.Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. По оценкам властей страны, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия.Читайте также на РИА Новости Крым:На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мостеЭстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФФинляндия заморозила активы России на 187 миллионов евро

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эстония

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эстония, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, санкции против россии, конфискация замороженных российских активов