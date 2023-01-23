https://crimea.ria.ru/20230123/rossiya-vysylaet-posla-estonii-1126530206.html
Россия высылает посла Эстонии
Россия высылает посла Эстонии - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Россия высылает посла Эстонии
Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом заявили в МИД РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T12:56
2023-01-23T12:56
2023-01-23T12:56
россия
эстония
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
санкции против россии
конфискация замороженных российских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом заявили в МИД РФ."Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах", — говорится в заявлении.В МИД подчеркнули, что это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства и недружественное поведение страны."Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами", - добавили дипломаты.Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. По оценкам властей страны, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия.Читайте также на РИА Новости Крым:На главу МИД Эстонии могут возбудить дело из-за слов о Крымском мостеЭстония останавливает договор о таможенном сотрудничестве с РФФинляндия заморозила активы России на 187 миллионов евро
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, эстония, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, санкции против россии, конфискация замороженных российских активов
Россия высылает посла Эстонии
МИД: Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией и высылает посла
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом заявили в МИД РФ.
"Российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в России и Эстонии до временного поверенного в делах", — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что это стало ответным шагом на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства и недружественное поведение страны.
"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами", - добавили дипломаты.
Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу.
"Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года, - подчеркнули в МИД. - Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить к концу января юридический план конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. По оценкам властей страны, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.
На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил
, что попытки конфисковать замороженные на Западе российские активы являются незаконными и будут иметь последствия для любых стран, которые решатся на такие действия.
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